De ce Nicolas Maduro a așteptat 20 de ani înainte să se căsătorească în secret cu Cilia Flores. Calculul politic din spatele unei „prime combatante” și rețeaua de nepotism a regimului

Timp de două decenii, Nicolás Maduro și Cilia Flores s-au prezentat drept un cuplu politic redutabil, prea preocupat de idealurile „revoluției bolivariene” pentru a se încurca în formalități considerate de stânga radicală drept burgheze. În cercurile elitei socialiste de la Caracas, căsătoria era privită mai degrabă ca o distragere inutilă decât ca un pas firesc.

De aceea, anunțul făcut în 2013 de Maduro – potrivit căruia el și Flores s-au căsătorit în secret, într-un „eveniment restrâns de familie”, după peste 20 de ani de relație – a surprins chiar și nucleul dur al chavismului. Gestul nu a avut însă nimic romantic. A fost o mutare politică atent calculată, scrie Daily Mail.

Căsătoria a venit imediat după ce Maduro a ajuns la putere și a avut un efect clar: ridicarea oficială a Cilia Flores la rangul de primă doamnă a Venezuelei – sau, așa cum a numit-o chiar soțul ei, „prima combatantă”. O titulatură care s-a dovedit rapid mai mult decât simbolică.

Flores nu s-a limitat niciodată la un rol decorativ. Dimpotrivă, a folosit poziția dobândită pentru a-și consolida influența și a-și impune autoritatea într-un regim deja cunoscut pentru relațiile de tip clan. Chavismul a fost adesea descris ca fiind incestuos din punct de vedere politic, însă favorurile acordate familiei Cilia Flores au depășit chiar și standardele Partidului Socialist Unit.

Rude plasate în diverse funcții din administrația publică

Potrivit presei venezuelene, până la 40 de rude ale sale ar fi fost plasate în diverse funcții din administrația publică. Rețeaua era atât de cunoscută, încât a devenit subiect de glume amare în rândul opoziției. Un fost cercetător guvernamental a descris-o pe Flores drept „o operatoare politică secretomană, lipsită de scrupule” și principalul consilier al lui Maduro în toate deciziile politice și juridice.

Nici măcar această ascensiune calculată nu i-a pregătit însă pentru deznodământul de sâmbătă: cei doi au fost ridicați din pat, în miez de noapte, și transportați în Statele Unite, unde se confruntă cu acuzații de narcoterorism. Pentru Cilia Flores, prăbușirea este cu atât mai abruptă cu cât statutul său public a fost construit pas cu pas, vreme de decenii.

La momentul căsătoriei secrete, Maduro respingea ideea de „primă doamnă”, pe care o numea „un concept al înaltei societăți”, insistând că soția sa nu va fi niciodată „o femeie de mâna a doua”. El o prezenta drept partener politic egal, apreciat pentru „credibilitatea revoluționară”, nu pentru apariții ceremoniale.

Căsătoria a propulsat-o însă pe scena internațională. În 2018, Cilia Flores a fost vizată direct de sancțiuni americane, într-un efort de a slăbi regimul de la Caracas. „Dacă vreți să mă atacați, atacați-mă pe mine, dar nu vă atingeți de Cilia”, spunea atunci Maduro. Declarația avea să se dovedească inutilă.

Originile Ciliei Flores

Flores nu a fost niciodată o figură secundară. Provenită, potrivit propriilor relatări, dintr-o familie modestă din Tinaquillo, „dintr-o casă cu podea de pământ”, ea a ajuns la Caracas, a studiat Dreptul și și-a construit cariera pas cu pas. În anii ’90, l-a apărat ca avocat pe Hugo Chávez după tentativa eșuată de lovitură de stat din 1992 – un moment fondator pentru mișcarea bolivariană.

În acea perioadă l-a cunoscut pe Maduro, pe atunci o figură periferică, care îl însoțea pe Chávez la unele evenimente. „Am cunoscut-o în anii de luptă. Apoi a început să-mi facă cu ochiul”, povestea Maduro cu ani în urmă, într-o remarcă devenită celebră.

Drumurile lor au rămas însă separate o vreme. Flores a fondat organizații bolivariene, a intrat în politică și, după venirea lui Chávez la putere, a fost aleasă de două ori în Adunarea Națională. În 2006, a devenit prima femeie care a condus Parlamentul Venezuelei, într-o perioadă în care opoziția boicota alegerile, iar puterea era concentrată în mâinile chavismului.

Mandatul său a fost marcat de controverse: jurnaliști ținuți la distanță, transparență limitată și acuzații repetate de nepotism. Sindicatele au susținut că zeci de membri ai familiei sale au fost angajați fără concurs. „Întreaga familie lucra în Parlament”, declara în 2015 o fostă deputată a opoziției.

Flores nu a negat niciodată legăturile. „Sunt mândră de familia mea și o voi apăra”, spunea ea într-un interviu.

„Prima combatantă”

În 2012, Hugo Chávez a numit-o procuror general al Republicii, una dintre cele mai puternice funcții din stat. După moartea lui Chávez și instalarea lui Maduro la putere, căsătoria secretă a desăvârșit transferul de putere simbolică: Cilia Flores devenea oficial „prima combatantă”.

Imaginea cuplului a fost atent cultivată: apariții publice ținându-se de mână, priviri tandre, apelative afectuoase. Dar fisurile au apărut rapid. În 2015, doi dintre nepoții ei au fost arestați și ulterior condamnați în SUA pentru trafic de cocaină. Opoziția a ironizat situația: „Nu toată familia poate lucra în Parlament”.

Cei doi au primit pedepse de 18 ani de închisoare, fiind acuzați că plănuiau transportul a sute de kilograme de cocaină folosind infrastructura prezidențială. Au fost eliberați abia în 2022, în urma unui schimb politic negociat de administrația Biden.

Astăzi, acele episoade par aproape marginale. Nicolás Maduro și Cilia Flores se află amândoi în detenție la New York, iar construcția politică gândită vreme de 20 de ani s-a prăbușit într-o singură noapte.