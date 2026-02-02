CTP, despre interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: „Părinții nu sunt soluția, sunt problema”

Cristian Tudor Popescu susține interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale și avertizează că părinții, adesea ei înşişi prizonieri ai mediului online, sunt mai degrabă o problemă decât o soluție.

Printr-o postare amplă pe Facebook, luni, 2 februarie, cunoscutul gazetar atrage atenția asupra pericolelor generate de accesul necontrolat la internet și susține că restricțiile sunt necesare pentru protecția minorilor.

Declarațiile lui vin pe fondul unei creșteri alarmante a violenței juvenile și al numeroaselor avertismente formulate de psihologi cu privire la impactul negativ pe care rețelele sociale îl au asupra copiilor și adolescenților. În România nu există, în prezent, reglementări clare privind accesul minorilor la platforme precum TikTok, YouTube, Meta sau X, deși aceste rețele sunt tot mai frecvent asociate cu anxietatea, expunerea la conținut inadecpt, izolarea emoțională și comportamentele agresive.

În acest context, Cristian Tudor Popescu consideră că problema nu este tehnologia în sine, ci relația profund disfuncțională dintre părinți și copii.

„Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”, scrie jurnalistul, sugerând că lipsa comunicării, neglijența și absența reală a adulților din viața copiilor creează un teren fertil pentru derapaje grave. În opinia sa, mulți părinți îi abandonează emoțional pe cei mici, aruncându-i „în brațele singurătății și monștrilor ei”, iar apoi se declară surprinși de consecințe.

„În opinia mea, copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții. Care îi aruncă în brațele singurătății și monștrilor ei, deoarece comunică prost sau deloc cu cei pe care i-au adus pe lume fără să știe exact de ce. Asemenea genitori nu mai pot să-i îndrepte pe calea cea bună, nu mai pot să-i ajute decât, eventual, cumpărându-le la 18 ani un bolid de lux cu care să ucidă pe străzi și plătind apoi avocați care să-i facă scăpați”, scrie jurnalistul.

CTP salută inițiativa doctorului Raed Arafat, care a propus interzicerea accesului minorilor sub 15-16 ani la rețelele sociale, cu excepția cazurilor în care există „validarea prealabilă a acordului parental” şi consideră total greşită ideea potrivit căreia părinții ar trebui să fie principalii „gardieni” ai accesului copiilor la mediul online, așa cum propune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

În argumentația sa, el subliniază că „dureros de mulți dintre ei s-au intoxicat cu TikTok” și nu mai au nici autoritatea, nici luciditatea necesare pentru a-și proteja copiii de efectele nocive ale rețelelor sociale.

„Părinții sunt văzuți de ministrul Sănătății ca factor activ de legiferare și supraveghere a accesului copiilor lor. Mi se pare o neînțelegere: părinții nu sunt soluția, sunt problema. Dureros de mulți dintre ei s-au intoxicat cu TikTok și i-au votat pe Dumnezeilă și tortelierul Simion. Și proiectul lui Raed Arafat îi ține de responsabili pe părinți: «Este interzisă furnizarea de servicii online minorului cu vârsta mai mică de 16 ani fără validarea prealabilă a acordului parental». Vor fi acești părinți de acord cu interzicerea accesului odraslelor?”, întreabă el retoric.

Trecând în vedere punctele de vedere exprimate până acum cu privire la oportunitatea interzicerii accesului copiilor la reţelele sociale, Cristian Tudor Popescu îl ironizează pe ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, care se opune ideii și avertizează că o asemenea măsură ar putea duce „către o lume orwelliană”.

„Suntem deja într-o lume orwelliană, în care Big Brother este Internetul”, notează gazetarul, iar rețelele sociale sunt „cel puțin la fel de periculoase ca drogurile”.

CTP respinge și ideea că educația ar putea fi soluția imediată, așa cum sugerează ministrul de Interne.

„Dl Predoiu consideră că soluția este educarea. Frumos, dar sistemul Educației din România este praf și pulbere. Produce un număr impresionant de analfabeți funcțional și violențe în școală – peste 1.600 numai anul trecut. Chiar dacă, prin absurd, s-ar începe de mâine reformarea eficace a Educației, 10 ani e un termen optimist pentru a obține rezultate semnificative. Or, avem, în clipa de față, generații de copii și adolescenți contaminați sau în curs de. Asta pentru că, de ani de zile, stăpânirea nu a arătat vreun interes reglementării accesului la net”, acuză CTP.

„Aceasta fiind situația critică, creată de adulți, nu de copii, singura soluție de încercat este interzicerea severă, fie și temporară, pentru câțiva ani. Dumneavoastră ce spuneți?”, şi-a încheiat el postarea pe Facebook.