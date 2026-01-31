search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Raed Arafat, apel către parlamentari. Cere limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare

Publicat:

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, vine cu o propunere adoptată deja de alte state, pe fondul evenimentelor grave în care au fost implicați copii.

Raed Arafat, șeful DSU FOTO: Inqam Photos/Alexandru Buscă
Raed Arafat, șeful DSU FOTO: Inqam Photos/Alexandru Buscă

Îngrijorat de ultimele evenimente grave care i-au avut ca protagoniști negativi pe mai mulți copii, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), face un apel la parlamentari să-și asume responsabilitatea de a legifera limitarea accesului minorilor la rețelele sociale. El dă ca exemplu state europene care au făcut de mult timp acest lucru.

”Stăteam și reflectam, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori copii și adolescenți: nu ar fi acum momentul potrivit ca și România să facă un pas curajos și responsabil și să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare? State precum Franța, Australia, Regatul Unit sau Norvegia tratează deja această temă ca pe ceea ce este în realitate: o problemă de sănătate publică și de protecție a copilului și adolescentului, nu o dezbatere ideologică. Nu este vorba despre cenzură. Este vorba despre protecție. Este vorba despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”, scrie Arafat într-o postare pe Facebook.

Șeful DSU vine și cu argumente suplimentare legat de acest aspect.

”Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți. Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenției și generarea dependenței. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică și emoțională necesară pentru a se apăra în fața unor algoritmi concepuți deliberat să exploateze vulnerabilități”, mai precizează Raed Arafat.

El amintește că rețelele sociale au devenit un spațiu favorabil pentru: cyberbullying, umilire publică și stigmatizare, presiune socială constantă, comparație toxică și validare artificială.

”Pentru copii și adolescenți, aceste experiențe pot avea efecte profunde și de durată: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn, scăderea performanței școlare și afectarea dezvoltării emoționale. A spune că „este doar responsabilitatea părinților” nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale și interese comerciale uriașe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică. Protejarea copiilor și adolescenților nu limitează libertatea; o face posibilă pe termen lung. Copilăria și adolescența nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale.  De aceea, este momentul ca parlamentarii României să își asume această responsabilitate și să inițieze un cadru legislativ clar care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15–16 ani la rețelele de socializare. Nu este o măsură împotriva tehnologiei, ci o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere. Pentru binele copiilor și adolescenților. Pentru binele României”, își încheie pledoaria Raed Arafat.

  Fostul ministru al Educației, Daniel David, a respins de curând ideea interzicerii accesului copiilor la rețelele sociale, susținând că tehnologia face parte din realitatea actuală și cine este exclus rămâne în urmă.  

„Trăim o revoluție industrială. Tehnologia este aici să rămână. Eu evit întotdeauna interdicțiile, sunt însă pentru controlul lor. Noi suntem măsura acestei tehnologii, deci hai să o folosim bine. Aș încuraja mai degrabă controlul parental, care este mult mai util, mai ales pentru adolescenți, deci pentru cei peste 14 ani. Dacă începi să interzici lucruri copiilor care sunt în faza de adolescență, tare mă tem că vor găsi căi ascunse părinților pentru a ajunge totuși acolo. Nu sunt împotrivă, doar că spun să gândim de două ori,” a explicat ministrul, întrebat despre ideea interzicerii accesului minorilor la rețelele sociale.

Daniel David nu doar că nu susţine interzicerea accesului la reţelele sociale, ci chiar avertizează că tinerii care nu au contact cu mediul online pot fi dezavantajați într-o lume în continuă digitalizare.

