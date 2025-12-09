Ministrul Educaţiei propune un control parental riguros în locul interdicţiilor pentru TikTok în rândul adolescenţilor

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a pledat marţi pentru un control parental riguros în ceea ce priveşte accesul adolescenţilor la reţelele sociale.

Întrebat despre o eventuală măsură pentru interzicerea accesului copiilor până în 16 ani la TikTok, ministrul a spus: "Ştiu că s-a luat în Australia, dar nici acolo nu sunt încă sancţiuni, este o interdicţie. Se poate discuta şi în România".

"Atitudinea mea este mai degrabă să avem un control parental foarte serios pentru aceste lucruri, mai ales în zona adolescenţei. Teama mea este că dacă vei interzice diverse lucruri, s-ar putea să creezi mecanisme prin care adolescenţii vor încerca să evite interdicţia şi oricum vor fi acolo fără să controleze ce se întâmplă. Un control parental mai puternic cred că ar fi calea de mijloc bună, dar, repet, trebuie începută o discuţie şi în ţară şi sunt soluţii diferite", a spus Daniel David, potrivit Agerpres.

Noile afirmații vin după ce, pe 3 decembrie, Daniel David a declarat că nu susține interzicerea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale, subliniind că soluția nu este excluderea tehnologiei, ci folosirea ei într-un mod controlat și sigur.

„Trăim o revoluție industrială. Tehnologia este aici să rămână (...) Dacă începi să interzici lucruri copiilor care sunt în faza de adolescență, tare mă tem că vor găsi căi ascunse părinților pentru a ajunge totuși acolo. Nu sunt împotrivă, doar că spun să gândim de două ori”, a explicat ministrul, întrebat despre ideea interzicerii accesului minorilor la rețelele sociale.

Ministrul Educaţiei a subliniat totodată că, spre deosebire de alte state care au ales să interzică total telefoanele mobile, România a aplicat o abordare echilibrată: dispozitivele nu pot fi folosite în timpul orelor, însă sunt permise în scop educaţional cu acordul profesorului. Aceeaşi atitudine ponderată ar trebui adoptată și în privinţa reţelelor sociale, a punctat acesta.