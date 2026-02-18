Consiliul Superior al Magistraturii atacă dur hotărârea CCR cu privire la pensiile speciale: „Efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar”

Consiliul Superior al Magistraturii anunță că a luat act de decizia Curții Constituționale privind constituționalitatea proiectului de lege care modifică regimul pensiilor de serviciu ale magistraților, subliniind că hotărârile CCR sunt obligatorii pentru întreaga societate. CSM avertizează însă că noul cadru legislativ va avea „efecte grave” asupra funcționării sistemului judiciar.

Potrivit CSM, creșterea vârstei de pensionare și eliminarea pensiei de serviciu riscă să provoace plecări masive din magistratură și să descurajeze noile generații de juriști să urmeze această carieră.

„Acest nou cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar. Creșterea din nou a vârstei de pensionare a magistraților și eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generații de profesioniști ai dreptului”, a transmis CSM, miercuri, într-un comunicat.

Instituția avertizează că justiția riscă să ajungă într-un „colaps sistemic inevitabil”.

Deficitul mare de magistrați, numărul de patru ori mai mare decât media europeană al dosarelor înregistrate pe rolul instanțelor și imposibilitatea de recrutare de personal au fost în mod constant aduse în atenția publică, fiind ignorate de celelalte puteri în stat, singura preocupare manifestată în acest sens fiind aceea a afectării statutului magistratului.

În raport de consecințele directe asupra protejării drepturilor şi libertăților fundamentale ale cetățenilor şi a soluționării cauzelor într-un termen rezonabil, Consiliul este obligat să identifice măsuri optime de normare a activităţii pentru a evita ca justiţia din România să intre într-un colaps sistemic inevitabil. O justiție de calitate nu poate fi imaginată decât în condițiile atingerii standardelor europene în materia volumului de cauze și ale efortului uman pentru soluționarea acestora”.

„Impune cu certitudine reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor magistraților”

Totodată, Consiliul consideră necesară reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor magistraților.

„În același timp, noua reglementare impune cu certitudine reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor magistraților, unul dintre cele mai restrictive din întreaga Uniune Europeană. Eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraților într-o aparentă garanție a independenței acestora, nesusținută de realitate”, se mai arată în comunicat.

Consiliul apreciază că „ar fi fost esenţială analiza Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanţiei de independenţă a justiţiei prin noul proiect de lege, însă această posibilitate există în continuare și poate fi valorificată în situaţii individuale cu care instanţele judecătoreşti vor fi învestite”.

Amintim că judecătorii Curții Constituționale au respins miercuri, 18 februarie, sesizarea Inaltei Curți în a şasea şedinţă pe tema pensiilor speciale ale magistraților. Proiectul de lege a trecut de CCR cu 6 voturi (Elena-Simina Tănăsescu, Laura-Iuliana Scântei, Mihaela Ciochină, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoș, Asztalos Csaba Ferenc) la 3 (Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga). Acum, proiectul propus de Guvernul Bolojan merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Validarea legii care reformează pensiile magistraților pune capăt unei perioade de instabilitate și tensiuni în coaliția de guvernare. Dincolo de textul juridic, decizia are o puternică încărcătură politică.



