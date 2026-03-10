search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
Dominic Fritz reacționează la propunerile pentru șefia marilor parchete: „Pe listă sunt și nume unde și eu am multe semne de întrebare”

Publicat:

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că are „multe semne de întrebare” în privința unor nume incluse pe lista propunerilor înaintate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT. Totuși, liderul USR a precizat că pe listă se află și profesioniști și a sugerat că președintele Nicușor Dan ar putea accepta doar o parte dintre propuneri.

Dominic Fritz, liderul USR. FOTO: captură video USR
Dominic Fritz, liderul USR. FOTO: captură video USR

Lista trimisă de ministrul Justiției la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru avizare cuprinde următoarele propuneri:

- Cristina Chiriac – pentru funcția de procuror general al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- Marius Voineag – pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului General;

- Ioan-Viorel Cerbu – pentru funcția de procuror-șef al Direcția Națională Anticorupție (DNA);

- Marinela Mincă și Marius-Ionel Ștefan – pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct ale DNA;

- Codrin-Horațiu Miron – pentru funcția de procuror-șef al Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT);

- Alex-Florin Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct ale DIICOT.

Fritz a afirmat că unele dintre aceste propuneri ridică semne de întrebare și a spus că lista ar fi arătat diferit dacă portofoliul Justiției ar fi fost deținut de USR.

„Pe lista aceasta sunt şi nume unde şi eu am multe semne de întrebare. Şi cu siguranţă lista aceasta ar fi arătat altfel dacă am fi avut un ministru al Justiţiei USR. Şi sper că la următoarele alegeri parlamentare USR va fi întărit ca să poată prelua şi alte ministere. Dar acum este perioada în care CSM dă avize şi sunt curios ce va ieşi de acolo. S-ar putea să avem surprize, că nu toţi vor primi avize. Apoi, bineînţeles că voi analiza lista finală a preşedintelui, pe care nu o cunosc”, a declarat liderul USR, luni, la Digi24.

În același timp, Fritz a spus că este de acord cu poziția președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia pe listă se află și candidați valabili.

„De exemplu, cine este propus ca viitor şef DIICOT este un coleg din Timişoara, care acolo a făcut o treabă bună, este un profesionist, fără nicio apartenenţă sau apropiere de niciun partid, care mi se pare OK”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a sugerat și că șeful statului ar putea accepta doar o parte dintre propuneri.

„Trebuie să ascultăm foarte clar ce zice preşedintele. A spus 'cei care vor primi girul' lui. Asta nu înseamnă că toţi vor primi girul lui”, a explicat acesta.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a declarat că își va asuma numirile pe care le va semna și că procurorii aleși vor avea girul său.

„Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnaţi de mine vor avea girul meu. (...) Veţi vedea rezultatele acestor numiri probabil în şase luni de la momentul în care ei vor fi numiţi, pentru că oamenii ăştia trebuie să vină, să cunoască instituţia şi să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo”, a afirmat președintele.

Interviurile organizate de Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cu magistrații propuși pentru conducerea marilor parchete din România încep marți, 10 martie, și se vor desfășura până pe 17 martie.

Candidații au fost nominalizați de ministrul Justiției pentru funcții de conducere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

