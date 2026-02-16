Apa din Curtea de Argeș nu mai conține bacterii, dar rămâne nepotabilă din cauza turbidității și a concentrațiilor ridicate de fier și clor

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat luni că în apa din rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe nu mai sunt prezente bacterii, însă aceasta rămâne nepotabilă din cauza depășirii valorilor admise pentru turbiditate, fier și clor.

Probele de apă au fost prelevate în data de 13 februarie 2026 din mai multe puncte de consum, printre care Primăria Curtea de Argeș, Spitalul Municipal și patru unități de învățământ, potrivit ultimului buletin de analiză.

DSP a informat societatea de distribuție Aquaterm că persistă „variații ale parametrilor Fier total, Clor rezidual liber și Turbiditate, ale căror valori depășesc limita maximă admisă”.

„Apa nu este destinată consumului uman şi poate fi utilizată în scop menajer și întreținere igienă corporală”, precizează DSP Argeș.

Probele au fost recoltate după ce furnizarea apei a fost sistată timp de peste 24 de ore în Curtea de Argeș și în comunele Valea Iașului, Valea Danului și Băiculești, pentru lucrări efectuate la stația de tratare de la Cerbureni.

Autoritățile reamintesc că populația are la dispoziție rezervoare cu apă potabilă, precum și două surse publice alternative: izvorul Pod Progresul și forajul din curtea Mănăstirii Curtea de Argeș. De asemenea, Spitalul Municipal este aprovizionat în continuare cu apă adusă de pompieri de la Mioveni, alimentarea de la rețeaua publică fiind întreruptă.

La începutul săptămânii trecute, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș a instituit starea de alertă pentru 30 de zile în Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringens în apa din rețea.

Prefectul județului, Ioana Făcăleață, a anunțat atunci că autoritățile locale au elaborat un plan pentru reluarea în siguranță a furnizării apei potabile și au solicitat fonduri de urgență de la Guvern.

Problemele legate de potabilitatea apei persistă încă de la începutul lunii noiembrie 2025, pe fondul creșterii turbidității cauzate de deversările controlate din lacul de acumulare Vidraru, realizate de Hidroelectrica pentru lucrări de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.

Apa furnizată deservește aproximativ 40.000 de locuitori din municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești.