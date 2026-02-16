Alina Gorghiu acuză Primăria Curtea de Argeș că nu a investit în infrastructura de apă, deși avea un excedent de 30 de milioane de lei

Alina Gorghiu (PNL) critică administrația locală din Curtea de Argeș pentru modul în care a gestionat infrastructura de apă, în contextul în care aproape 50.000 de locuitori sunt afectați de lipsa apei potabile. Deputata, care este și președinta PNL Argeș, susține că Primăria dispunea, la finalul anului 2025, de un excedent bugetar de peste 30 de milioane de lei, însă nu a direcționat fondurile către modernizarea stației de tratare de la Cerbureni și reabilitarea rețelei de distribuție.

Potrivit Alinei Gorghiu, infrastructura de apă nu a beneficiat de investiții esențiale în ultimele decenii.

„De zeci de ani, administraţia locală din Curtea de Argeş nu a făcut investiţiile necesare în staţia de tratare de la Cerbureni şi în reţeaua de apă. Nu au fost modernizate filtrele, nu au fost curăţate bazinele, nu au fost realizate lucrările esenţiale de întreţinere. Raportul tehnic realizat de Veolia confirmă degradarea gravă a infrastructurii şi lipsa intervenţiilor timp de aproximativ două decenii. Astăzi, consecinţele acestei neglijenţe sunt suportate de aproape 50.000 de argeşeni, care sunt expuşi riscurilor sanitare şi privaţi de acces la apă potabilă.Primăria Curtea de Argeş avea, la sfârşitul anului 2025, un excedent de peste 30 de milioane de lei.

Aceşti bani trebuiau investiţi imediat, încă din noiembrie, pentru modernizarea staţiei de tratare şi reabilitarea reţelei de apă. În schimb, primarul municipiului Curtea de Argeş a ales să nu acţioneze, deşi avea resursele necesare pentru a preveni şi limita această criză, iar astăzi solicită 9,7 milioane de lei de la Guvernul României pentru reparaţii şi consumabile la staţia de tratare Aquaterm”, a transmis președinta PNL Argeș într-un comunicat.

„Este inacceptabil”

Lidera liberală acuză Primăria Curtea de Argeș că, în loc să utilizeze resursele proprii, solicită acum 9,7 milioane de lei de la Guvern pentru reparații și consumabile la stația de tratare Aquaterm.

„Este inacceptabil ca o administraţie care a avut la dispoziţie zeci de milioane de lei să nu intervină la timp, iar acum să transfere responsabilitatea şi costurile către bugetul naţional, în timp ce cetăţenii sunt obligaţi să suporte consecinţele unei infrastructuri abandonate”, a adăugat Alina Gorghiu.

În acest context, consilierii locali PNL propun, potrivit comunicatului, două măsuri urgente:

- alocarea integrală a excedentului bugetar pentru investiţii imediate în reţeaua de apă şi în staţia de tratare;

- suspendarea facturării apei de către Aquaterm până când Direcţia de Sănătate Publică va confirma oficial că apa este potabilă.

„Argeşenii merită respect, transparenţă şi soluţii reale. Apa potabilă nu este un privilegiu. Este un drept fundamental”, mai spune Gorghiu, potrivit comunicatului

Amintim că Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat luni, 16 februarie, că în apa din rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe nu mai sunt prezente bacterii, însă aceasta rămâne nepotabilă din cauza depășirii valorilor admise pentru turbiditate, fier și clor.

Probele de apă au fost prelevate în data de 13 februarie 2026 din mai multe puncte de consum, printre care Primăria Curtea de Argeș, Spitalul Municipal și patru unități de învățământ, potrivit ultimului buletin de analiză.

DSP a informat societatea de distribuție Aquaterm că persistă „variații ale parametrilor Fier total, Clor rezidual liber și Turbiditate, ale căror valori depășesc limita maximă admisă”.

„Apa nu este destinată consumului uman şi poate fi utilizată în scop menajer și întreținere igienă corporală”, precizează DSP Argeș.