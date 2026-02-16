search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alina Gorghiu acuză Primăria Curtea de Argeș că nu a investit în infrastructura de apă, deși avea un excedent de 30 de milioane de lei

0
0
Publicat:

Alina Gorghiu (PNL) critică administrația locală din Curtea de Argeș pentru modul în care a gestionat infrastructura de apă, în contextul în care aproape 50.000 de locuitori sunt afectați de lipsa apei potabile. Deputata, care este și președinta PNL Argeș, susține că Primăria dispunea, la finalul anului 2025, de un excedent bugetar de peste 30 de milioane de lei, însă nu a direcționat fondurile către modernizarea stației de tratare de la Cerbureni și reabilitarea rețelei de distribuție.

Apa potabilă nu este un privilegiu, spune Gorghiu. FOTO FB Alina Gorghiu
Apa potabilă nu este un privilegiu, spune Gorghiu. FOTO FB Alina Gorghiu

Potrivit Alinei Gorghiu, infrastructura de apă nu a beneficiat de investiții esențiale în ultimele decenii.

De zeci de ani, administraţia locală din Curtea de Argeş nu a făcut investiţiile necesare în staţia de tratare de la Cerbureni şi în reţeaua de apă. Nu au fost modernizate filtrele, nu au fost curăţate bazinele, nu au fost realizate lucrările esenţiale de întreţinere. Raportul tehnic realizat de Veolia confirmă degradarea gravă a infrastructurii şi lipsa intervenţiilor timp de aproximativ două decenii. Astăzi, consecinţele acestei neglijenţe sunt suportate de aproape 50.000 de argeşeni, care sunt expuşi riscurilor sanitare şi privaţi de acces la apă potabilă.Primăria Curtea de Argeş avea, la sfârşitul anului 2025, un excedent de peste 30 de milioane de lei.

Aceşti bani trebuiau investiţi imediat, încă din noiembrie, pentru modernizarea staţiei de tratare şi reabilitarea reţelei de apă. În schimb, primarul municipiului Curtea de Argeş a ales să nu acţioneze, deşi avea resursele necesare pentru a preveni şi limita această criză, iar astăzi solicită 9,7 milioane de lei de la Guvernul României pentru reparaţii şi consumabile la staţia de tratare Aquaterm”, a transmis președinta PNL Argeș într-un comunicat.

„Este inacceptabil” 

Lidera liberală acuză Primăria Curtea de Argeș că, în loc să utilizeze resursele proprii, solicită acum 9,7 milioane de lei de la Guvern pentru reparații și consumabile la stația de tratare Aquaterm.

„Este inacceptabil ca o administraţie care a avut la dispoziţie zeci de milioane de lei să nu intervină la timp, iar acum să transfere responsabilitatea şi costurile către bugetul naţional, în timp ce cetăţenii sunt obligaţi să suporte consecinţele unei infrastructuri abandonate”, a adăugat Alina Gorghiu.

În acest context, consilierii locali PNL propun, potrivit comunicatului, două măsuri urgente:

  - alocarea integrală a excedentului bugetar pentru investiţii imediate în reţeaua de apă şi în staţia de tratare;

- suspendarea facturării apei de către Aquaterm până când Direcţia de Sănătate Publică va confirma oficial că apa este potabilă.

„Argeşenii merită respect, transparenţă şi soluţii reale. Apa potabilă nu este un privilegiu. Este un drept fundamental”, mai spune Gorghiu, potrivit comunicatului

Amintim că Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat luni, 16 februarie, că în apa din rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe nu mai sunt prezente bacterii, însă aceasta rămâne nepotabilă din cauza depășirii valorilor admise pentru turbiditate, fier și clor.

Probele de apă au fost prelevate în data de 13 februarie 2026 din mai multe puncte de consum, printre care Primăria Curtea de Argeș, Spitalul Municipal și patru unități de învățământ, potrivit ultimului buletin de analiză.

DSP a informat societatea de distribuție Aquaterm că persistă „variații ale parametrilor Fier total, Clor rezidual liber și Turbiditate, ale căror valori depășesc limita maximă admisă”.

„Apa nu este destinată consumului uman şi poate fi utilizată în scop menajer și întreținere igienă corporală”, precizează DSP Argeș.

Piteşti

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE
gandul.ro
image
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
mediafax.ro
image
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1! Emisiunea la care va participa fostul mijlocaș de la Dinamo
fanatik.ro
image
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
digisport.ro
image
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"
observatornews.ro
image
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Cât costă să racordezi o casă nouă la gaze, apă și curent în 2026
playtech.ro
image
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care a căzut în fața mașinii, în Târgu Jiu. Nadiana Rozalia Olariu era angajată a Spitalului Județean de Urgență
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Comunele care trebuie să rămână rapid fără primari: Mai citiți o dată până realizați ce înseamnă așa ceva
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor fi fericite în dragoste în luna martie. Durerea dispare, iar bucuria înflorește în inimile lor
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Zayn Malik și Gigi Hadid foto Profimedia jpg
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!
clickpentrufemei.ro
Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași (© Facebook / Mihai Chirica)
O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!