Locuințele din România se scumpesc într-un ritm record. Prețurile au crescut de aproape trei ori peste media UE

Locuințele devin tot mai scumpe în marile orașe din România, pe fondul creșterii accelerate a costurilor din construcții și al presiunii constante de pe piața imobiliară. Acest lucru îi determină pe tot mai mulți cumpărători să își reducă bugetele, să renunțe la locuințe mai mari sau centrale și să caute alternative mai accesibile.

Românii devin tot mai prudenți când vine vorba de achiziții importante, în special în ceea ce privește locuințele, pe fondul scumpirilor accentuate din ultimii ani.

Prețurile în construcții au explodat în ultimul deceniu, înregistrând o creștere de 130,7%, potrivit datelor Eurostat. Evoluția este aproape de trei ori mai mare decât media europeană.

Specialiștii din domeniu spun că această dinamică a fost alimentată de scumpirea materialelor de construcție și de presiunile de pe piață.

„Prețul pe construcții, dacă în perioada 2015 era undeva la 400 - 600 de euro pe metru pătrat, la momentul de față a ajuns undeva la 1.000 -1.200 euro mp”, a declarat Dragoș Rus, constructor din Cluj, pentru Digi 24. Acesta a explicat că materialele precum oțelul, betonul și cimentul au devenit tot mai scumpe, iar singura soluție pentru echilibrarea pieței ar fi creșterea ofertei de locuințe.

La rândul său, economistul Radu Nechita consideră că presiunea pe costuri vine în principal din piața materialelor: „Costul materialelor de construcție merge în sus, există o presiune pe achiziționarea oțelului, betonului, cimentului și a altor materiale. Singura metodă prin care putem contracara acest lucru este mărirea ofertei de locuințe”.

Creșterea prețurilor a influențat și comportamentul cumpărătorilor, care își ajustează tot mai des așteptările.

„Cumpărătorii își permit în continuare o locuință, însă se reorientează. Aleg o suprafață mai mică, mai puțini metri pătrați, trec de la 3 la 2 camere, iar uneori se reorientează către zonele periurbane”, a explicat Sorin Sucala, expert imobiliar.

Diferențele de preț sunt semnificative între marile orașe. În Cluj-Napoca, prețul mediu al locuințelor a depășit în luna mai 3.300 de euro pe metru pătrat, în timp ce în București media este de 2.288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1.000 de euro mai puțin, potrivit datelor prezentate.

Potrivit specialiștilor, tendința de creștere a costurilor în construcții este așteptată să continue și în acest an, ceea ce ar putea menține presiunea pe piața imobiliară și pe deciziile de cumpărare ale românilor.