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Iluzia ieftinirii apartamentelor i-a costat pe cumpărători până la 27.000 de euro într-un singur an

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Analize Adevărul
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Cei care au amânat cumpărarea unei locuințe în speranța că prețurile vor scădea au avut, în cele mai multe cazuri, de pierdut. În ultimul an, apartamentele s-au scumpit în toate marile orașe din România, însă ritmul creșterilor diferă considerabil de la o piață la alta.

Cartier de blocuri din București
Prețurile apartamentelor s-au scumpit inegal în marile orașe. Foto Inquam Photos

Dacă în Constanța apartamentele noi sunt doar cu aproximativ 2% mai scumpe decât în vara trecută, în București avansul ajunge la 21%.

Bucureștiul, lider detașat la scumpirea apartamentelor noi

Capitala este orașul în care piața rezidențială a accelerat cel mai puternic în ultimul an. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, apartamentele noi se vând în prezent cu un preț mediu de 2.636 euro/mp util, cu 21% peste nivelul din iunie 2025. Este cea mai mare creștere înregistrată dintre toate marile centre urbane analizate.

Nici apartamentele vechi nu au rămas în urmă. Proprietarii cer, în medie, 2.259 euro/mp util, cu aproximativ 10% mai mult decât în urmă cu un an.

Practic, dintre toate piețele rezidențiale importante din România, Bucureștiul este orașul în care amânarea unei achiziții a costat cel mai mult cumpărătorii interesați de locuințe noi.

Constanța, Brașov și Cluj, orașele unde prețurile au crescut cel mai lent

La polul opus se află Constanța, unde piața apartamentelor noi a rămas relativ stabilă. În ultimul an, prețurile au crescut cu doar 2%, iar cumpărătorii plătesc în prezent, în medie, 2.071 euro/mp util.

Și Brașovul a înregistrat o evoluție moderată. Apartamentele noi se vând cu aproximativ 2.724 euro/mp util, în creștere cu 7% față de vara trecută.

În Cluj-Napoca, una dintre cele mai scumpe piețe rezidențiale din România, ritmul de creștere a fost de 8%, iar prețul mediu al apartamentelor noi se apropie de pragul de 3.500 euro/mp util.

Diferențele dintre aceste orașe și București arată că piața imobiliară nu evoluează uniform. În unele centre urbane, oferta nouă și ritmul dezvoltărilor rezidențiale au temperat creșterile, în timp ce în Capitală presiunea cererii s-a reflectat într-un avans mult mai accentuat al prețurilor.

Timișoara conduce clasamentul scumpirilor la apartamentele vechi

Pe segmentul locuințelor vechi, cea mai mare creștere a fost înregistrată la Timișoara. Apartamentele sunt listate la un preț mediu de 1.918 euro/mp util, cu 11% peste nivelul din iunie 2025.

În București, avansul a fost de aproximativ 10%, în timp ce în Iași proprietarii au majorat prețurile cu 7%, până la o medie de 1.978 euro/mp util.

Cele mai mici creșteri s-au înregistrat în Cluj-Napoca și Brașov. În Cluj, apartamentele vechi au ajuns la un preț mediu de 3.300 euro/mp util, în creștere cu 5%, iar în Brașov media este de 2.246 euro/mp util, cu 6% peste cea din vara anului trecut.

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De ce nu au scăzut prețurile

În ciuda așteptărilor multor cumpărători, piața rezidențială nu a intrat într-o perioadă de corecție. Potrivit specialiștilor, există mai multe motive care susțin nivelul actual al prețurilor.

Mult așteptata ieftinire a prețurilor apartamentelor întârzie să apară, deoarece în piață există un număr suficient de tranzacții, dobânzile sunt relativ stabile, iar dezvoltatorii au capacitatea de a etapiza proiectele pentru a răspunde volumului actual al cererii. Apartamentele din România rămân în continuare accesibile comparativ cu majoritatea țărilor europene, în ciuda creșterilor din acest an”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Cu alte cuvinte, dezvoltatorii nu sunt obligați să reducă prețurile pentru a-și vinde locuințele. Cererea continuă să susțină piața, iar proiectele noi sunt lansate etapizat, în funcție de ritmul vânzărilor.

La aceasta se adaugă și stabilizarea dobânzilor la creditele ipotecare. Deși costurile de finanțare rămân mai ridicate decât în urmă cu câțiva ani, acestea nu au crescut suficient de mult încât să provoace o scădere semnificativă a cererii.

Scumpiri și în orașele din linia a doua

Creșterile de preț nu s-au limitat la marile centre regionale.

În Ploiești, prețul mediu solicitat pentru apartamente a crescut cu 11%, ajungând la 1.413 euro/mp util.

În Craiova, proprietarii și dezvoltatorii cer cu 10% mai mult decât în vara anului trecut, iar media a urcat la 2.179 euro/mp util.

În Sibiu, apartamentele sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 2.016 euro/mp util, în creștere cu 9%.

Oradea rămâne una dintre cele mai accesibile piețe rezidențiale dintre marile orașe, chiar dacă și aici prețurile au avansat cu aproximativ 5%, menținându-se sub pragul de 1.900 euro/mp util.

Cât i-a costat pe cumpărători un an de așteptare

Diferențele procentuale se traduc în costuri importante pentru cei care au decis să amâne achiziția unei locuințe.

În București, un apartament nou de 60 de metri pătrați utili costă astăzi cu aproximativ 27.000 de euro mai mult decât în urmă cu un an, dacă luăm în calcul creșterea medie de 21% și prețul actual de 2.636 euro/mp util.

În Constanța, pentru un apartament cu aceeași suprafață, diferența este de aproximativ 2.400 de euro, ca urmare a majorării de doar 2%.

Aceste date arată cât de diferit a evoluat piața rezidențială în marile orașe și confirmă că, cel puțin deocamdată, scăderea prețurilor așteptată de mulți cumpărători nu s-a materializat. Pentru cei care au preferat să mai aștepte un an, costul deciziei a fost, în unele orașe, de câteva mii de euro, iar în București chiar de câteva zeci de mii de euro.

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