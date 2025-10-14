search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Principalele modificări propuse de MAI la Codul rutier. Se introduce conceptul de viteză medie: cum se calculează

Publicat:
Ultima actualizare:

Proiectul Ministerului Afacerilor Interne include o serie de propuneri legislative și măsuri concrete care vizează îmbunătățirea siguranței rutiere, digitalizarea serviciilor pentru șoferi și o mai bună organizare a traficului.

Modificări în Codul Rutier FOTO: Adevărul

Una dintre principalele noutăți este integrarea într-un sistem național de monitorizare rutieră – e-SIGUR. Acesta presupune folosirea a peste 700 de camere mobile ale Poliției Române pentru identificarea abaterilor din trafic. De asemenea, proiectul prevede integrarea camerelor CNAIR și ale administrațiilor locale, pentru a permite procesarea unui volum mare de date în timp real.

Pentru o eficiență crescută, la nivel național a fost înființat un Centru de Monitorizare Automată a Traficului, responsabil cu procesarea constatărilor automate ale abaterilor rutiere.

Șoferilor li se va calcula viteza medie cu care circulă pe un tronson de drum. Ce schimbări sunt la amenzi

Pentru a fluidiza procedurile și a degreva polițiștii rutieri de sarcini administrative, MAI propune simplificarea procesului de sancționare:

  • Dacă proprietarul este și conducătorul obișnuit al vehiculului, procesul-verbal va fi transmis direct și considerat comunicat automat.
  • Dacă proprietarul nu este șoferul, are posibilitatea să indice identitatea celui care a condus, iar în acest caz, procesul-verbal devine nul, fără alte formalități.

Se introduce și conceptul de viteză medie, folosit deja în alte state europene, ca metodă de sancționare a excesului de viteză.

În ceea ce privește parcarea și oprirea neregulamentară, sancțiunile vor fi aplicate direct proprietarului vehiculului, fără aplicarea de puncte de penalizare. Procesul-verbal va fi comunicat printr-un autocolant lipit pe parbriz.

Ce este viteza medie și cum se calculează. Poți primi amendă chiar dacă nu ai fost oprit de poliție

Viteza medie reprezintă o metodă modernă de măsurare a vitezei cu care un autovehicul parcurge un anumit segment de drum. Spre deosebire de radarele clasice, care înregistrează viteza într-un singur punct, această metodă calculează cât timp i-a luat unei mașini să traverseze un tronson bine definit, de la un punct A la un punct B. Pe baza distanței dintre cele două puncte și a timpului parcurs, sistemul determină automat viteza medie cu care s-a circulat.

Acest tip de monitorizare este deja utilizat cu în mai multe țări europene, precum Austria, Olanda, Spania sau Bulgaria, și are ca scop creșterea siguranței rutiere, descurajând comportamentele iresponsabile din trafic.

Prin introducerea acestui sistem și în România, autoritățile urmăresc reducerea numărului de accidente grave, în special pe drumurile naționale și pe autostrăzi, printr-un control mai eficient și echitabil al respectării limitelor de viteză. De asemenea, sistemul are avantajul de a nu putea fi „ocolit” de șoferi, întrucât monitorizează comportamentul pe o distanță mai lungă, și nu doar într-un punct izolat.

Dacă viteza medie depășește limita legală, poți fi sancționat chiar dacă n-ai fost oprit de poliție. Aceasta poate fi aplicată și pe autostrăzi, drumuri expres sau naționale.

Valabilitatea permiselor și responsabilități medicale

O altă măsură importantă vizează corelarea valabilității permiselor de conducere cu rezultatele evaluărilor medicale. Conducătorii auto sunt încurajați să respecte codurile de restricții medicale, aspect vital pentru siguranța rutieră.

Un element central al proiectului este digitalizarea completă a relației dintre șoferi și autorități, prin intermediul platformei HUB. Printre funcționalități se numără:

  • Transmiterea online a cererilor, notificărilor și documentelor pentru permise auto.
  • Vizualizarea digitală a probelor (ex. fotografii cu abaterea).
  • Posibilitatea de a preda permisul suspendat virtual, prin confirmarea online a perioadei de suspendare.
  • Declararea online a accidentelor ușoare (fără victime), cu eliberarea rapidă a autorizației de reparație.
  • Notificări prin SMS, e-mail sau aplicație mobilă pentru șoferii înrolați în sistem.

Pentru persoanele care nu au acces la mijloace digitale, MAI va crea mecanisme de sprijin și asistență, astfel încât nimeni să nu fie exclus de la accesarea acestor servicii moderne.

Finanțare pentru educația rutieră și infrastructura inteligentă

O noutate importantă este propunerea unui mecanism de finanțare a educației rutiere și a sistemelor inteligente de trafic. Fondurile provenite din amenzi plătite voluntar vor fi colectate într-un cont unic și redistribuite astfel:

  • Către Ministerul Educației – pentru proiecte de educație rutieră, inclusiv granturi pentru școli.
  • Către MAI – pentru dotarea cu sisteme de detecție, centre de control și dezvoltarea platformei HUB.
  • Către CNAIR și autorități locale – în funcție de locul comiterii abaterii.

Această abordare permite o utilizare transparentă și localizată a resurselor, contribuind direct la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței în zonele vulnerabile.

Proiectul este în consultare publică. Ce urmează

Toate propunerile prezentate fac parte dintr-un proces de consultare publică, deschis cetățenilor, autorităților locale și experților. Obiectivul este adoptarea unor soluții echilibrate, aplicabile și adaptate nevoilor reale din trafic.

Proiectul va fi realizat în colaborare cu polițiile locale, administrațiile municipale și alte instituții relevante. Deja a fost transmis Asociației Municipiilor din România pentru consultare.

România, cel mai redus nivel de siguranță rutieră din Europa

Din punct de vedere statistic, România înregistrează cel mai redus nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană. 

Numai în anul 2024,s-au înregistrat 1.478 de persoane decedate și 3.245 de persoane rănite grav.

Anul acesta, sunt înregistrate  940 de persoane decedate (-145, -13,3%) și  2.352 de persoane rănite grav (-81, -3,3%).

Aceste tragedii, de la nivelul fiecărei familii, sunt însoțite și de importante costuri sociale. Pe baza unui mecanism de calcul european, Autoritatea Rutieră Română a făcut public costul social mediu al fiecărui accident.

”Cu privire la statistică, aș face o mică paranteză. Și anul trecut, și anul acesta, activitatea structurilor de poliție rutieră, privind  combaterea cauzelor accidentelor rutiere  a fost una intensă.

Spre exemplu, anul trecut, au fost depistați în trafic peste 38.000 de conducători auto, după ce au consumat alcool, fiind constatate 26.000 de contravenții și 12.000 de infracțiuni.

În primele 9 luni ale acestui an, au fost depistați 17.000 conducători auto după ce au consumat alcool, fiind constatate 9.000 de contravenții și 8.000 de infracțiuni”, a spus chestorul Bogdan Despescu.

