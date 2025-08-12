Clujenii, cei mai „cool” români? Nicio reclamație pentru zgomot după un Untold cu 250 de artiști și 10 scene în centrul orașului

470.000 de participanți, 250 de artiști și 10 scene, pe scurt, bilanțul Untold X, festival organizat în centrul Clujului. Cu toate acestea, Garda de Mediu nu a înregistrat nicio reclamație pentru disconfort fonic. Au fost comise 152 de infracțiuni dintre care 112 au vizat consumul de droguri.

Peste 470.000 de fani din întreaga lume au participat, timp de patru zile, la ediția aniversară Untold X, conform organizatorilor. Asta face din festivalul care se desfășoară în zona centrală a Clujului al doilea cel mai mare festival din România, după „Beach, please”, care a înregistrat circa 500.000 de participanți.

Cea de-a zecea ediție a festivalului UNTOLD, desfășurată în perioada 7-10 august 2025, în Municipiul Cluj-Napoca, marchează „un nou standard de siguranță și organizare pentru evenimentele de mare anvergură”, arată prefectul Clujului, Maria Forna.

Pe parcursul celor patru zile de festival, peste 900 de efective ale Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu”, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop”, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Alexandru Vaida Voevod”, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și alte structuri specializate - au acționat zilnic pentru a asigura ordinea și siguranța în perimetrul festivalului.

112 infracțiuni legate de droguri

Poliția Cluj a anunțat că au fost înregistrate 152 de fapte penale, dintre care 112 au vizat consumul sau deținerea de droguri.

În bilanțul Poliției au intrat și 391 de sancțiuni contravenționale, aplicate majoritatea persoanelor fizice, valoarea amenzilor ridicându-se la aproximativ 240.000 de lei.

Polițiștii au reținut cinci persoane din Argentina, Honduras, Spania și Chile pentru furturi de bijuterii. Un clujean a fost reținut pentru furt de telefon mobil.

Rutieriștii clujeni au identificat doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului, trei erau sub influența substanțelor interzise și trei pentru conducere cu permisul suspendat.

Clujenii, cei mai „cool” români. Garda de Mediu – „nu au fost înregistrate sesizări din partea cetățenilor privind disconfortul fonic”

Poate unul dintre cele mai impresionante bilanțuri este cel al Gărzii de Mediu, responsabilă și de nivelul de zgomot din oraș.

„Garda de Mediu – Comisariatul Județean Cluj a monitorizat permanent nivelul de zgomot în zonele adiacente, confirmând că nu au fost înregistrate sesizări din partea cetățenilor privind disconfortul fonic”, se arată înt-un comunicat al Prefecturii Cluj.

Situația este destul de ciudată, în contextul în care festivalul are loc în zona centrală a orașului și vorbim despre 250 de artiști care au urcat pe 10 scene, iar pe scena principală au fost show-uri de muzică tehno cu multe artificii.

Organizatorii au luat anul acesta poate cele mai eficiente măsuri de antifonare. Una dintre acestea a fost chiar renunțarea la scena trance care era amplasată în fața cazinoului din Parcul Central, deoarece oricum s-ar fi direcționat sunetul, acesta ajungea în zona de case din centrul orașului.

Este posibil ca mulți clujeni, deși au fost deranjați de zgomot, să fi înțeles beneficiile unui festival pentru oraș și astfel să se fi abținut de la reclamații.

Pe de altă parte, poate că locuitorii Clujului au renunțat la reclamații, împăcându-se cu ideea că orice ar face festivalul va rămâne în centrul orașul, fiind sprijinit puternic de primarul Emil Boc și de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. De fapt, politicieni și șefi de instituții au putut fi văzuți la Untold în fiecare zi, aceștia având acces la o zona creată special pentru ei.

43 de persoane au ajuns la spital

Accesul pe Cluj Arena a fost restricționat trei dintre cele patru zile de festival pentru a nu se depăși capacitatea maximă autorizată de 59.864 de persoane.

Peste 700 de pompieri, medici de urgență și voluntari au participat la asigurarea măsurilor de prevenire și intervenție. Un număr de 1.238 de persoane au beneficiat de asistență medicală, iar 43 au fost transportate la spital.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a sancționat organizatorii cu 30.500 de lei pentru nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor.