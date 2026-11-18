Sistemul public de pensii riscă să se confrunte cu un deficit tot mai mare de personal calificat, iar acest lucru ar putea duce la întârzieri în stabilirea și recalcularea pensiilor, erori administrative și dificultăți în soluționarea contestațiilor. Avertismentul vine de la Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Național Sindical, care susține că salarizarea necompetitivă, volumul ridicat de muncă și restricțiile privind ocuparea posturilor vacante determină plecarea specialiștilor din sistem.

Sistemul public de pensii riscă să se confrunte cu un deficit tot mai mare de personal calificat. Foto: Arhivă

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în septembrie 2026 erau înregistrați 4.674.614 pensionari în sistemul public. Sindicaliștii atrag atenția că lipsa personalului afectează atât casele teritoriale de pensii, cât și instituția centrală, cu posibile consecințe asupra capacității acestora de a asigura stabilirea, recalcularea și plata pensiilor.

În comunicatul transmis, federația explică faptul că numărul posturilor prevăzute în structura instituțiilor a fost modificat prin mai multe acte normative. Astfel, dacă HG nr. 758/2024 stabilea 3.474 de posturi, HG nr. 1.676/2024 a redus ulterior numărul acestora la 3.175, dintre care 123 sunt aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. Sindicaliștii precizează că aceste cifre reprezintă posturile aprobate prin acte normative, nu numărul efectiv al angajaților.

Angajații caselor de pensii ar fi lucrat și 12-14 ore pe zi

Federația susține că volumul de muncă a crescut considerabil în urma aplicării noii legislații a pensiilor, a recalculării drepturilor, a verificării documentelor și a soluționării contestațiilor.

Potrivit situațiilor semnalate organizației sindicale, angajații au ajuns să lucreze inclusiv 12-14 ore pe zi și în zilele de repaus săptămânal, pentru a face față solicitărilor.

În același timp, plafonarea sporurilor ar fi dus la diminuarea veniturilor salariale cu aproximativ 600 de lei lunar, în medie, conform evaluărilor federației.

„Este inadmisibil ca salariaților să li se ceară performanță, responsabilități suplimentare și respectarea unor termene stricte, în condițiile scăderii veniturilor și ale unui deficit persistent de personal”, transmit reprezentanții FNSSM.

Sindicaliștii avertizează că plecarea angajaților cu experiență reprezintă un risc major pentru funcționarea instituțiilor, întrucât aplicarea legislației pensiilor presupune competențe juridice și administrative care se dobândesc în ani de activitate și nu pot fi înlocuite imediat prin noi angajări.

„Deficitul de personal de astăzi riscă să se transforme în întârzieri la stabilirea și recalcularea pensiilor, erori administrative, contestații și litigii, cu consecințe directe asupra beneficiarilor”, atrage atenția federația.

Ce solicită sindicaliștii Guvernului

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii cere Guvernului, Ministerului Muncii, Ministerului Finanțelor și conducerii Casei Naționale de Pensii Publice să adopte măsuri urgente pentru păstrarea personalului calificat și ocuparea posturilor vacante.

Printre solicitări se numără:

reevaluarea salarizării angajaților, în raport cu complexitatea activității și responsabilitățile acestora;

introducerea unui mecanism de actualizare a valorii de referință în funcție de inflație;

reducerea diferențelor salariale considerate nejustificate dintre structurile centrale și cele teritoriale;

ocuparea posturilor vacante esențiale;

măsuri pentru păstrarea specialiștilor și recrutarea de personal calificat.

Sindicaliștii solicită, totodată, inițierea urgentă a dialogului social cu autoritățile și organizațiile reprezentative, pentru stabilirea unor măsuri concrete și a unor termene clare de implementare.

Reprezentanții federației subliniază că digitalizarea sistemului public de pensii este necesară, dar nu poate înlocui experiența și competența profesională a angajaților.

„Salariații din sistemul public de pensii nu solicită privilegii, ci o salarizare echitabilă, condiții de muncă adecvate și recunoașterea responsabilității profesionale pe care o exercită în interesul milioanelor de pensionari”, se mai arată în comunicat.

Federația avertizează că, în lipsa unor măsuri concrete, își rezervă dreptul de a recurge la toate formele legale de acțiune sindicală pentru apărarea drepturilor și intereselor angajaților pe care îi reprezintă.