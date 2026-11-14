 Scandal în Austria: o văduvă româncă și cei cinci copii ai săi primesc 4.500 de euro lunar de la stat. Familia, vizată de anchete | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal în Austria: o văduvă româncă și cei cinci copii ai săi primesc 4.500 de euro lunar de la stat. Familia, vizată de anchete

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

O familie de români stabilită în Austria, aflată de mai mulți ani în atenția autorităților pentru presupuse fraude cu ajutoare sociale și datorii acumulate prin intermediul unor firme, a ajuns din nou în centrul unui scandal. După moartea unuia dintre membrii familiei, un bărbat de 45 de ani care a căzut de la etajul al cincilea al unui șantier din Viena, soția și cei cinci copii ai acestuia beneficiază de pensii și ajutoare în valoare totală de aproximativ 4.500 de euro pe lună.

Poliția austriacă a făcut anchete
Poliția austriacă a făcut anchete Foto: arhivă, adevărul

Cazul a fost relatat de publicația austriacă Kronen Zeitung, care readuce în atenție istoricul controversat al familiei și numeroasele proceduri de insolvență în care au fost implicate societățile controlate de membrii acesteia.

Schema prin care familia ar fi obținut ajutoare sociale

Potrivit informațiilor prezentate de presa austriacă, familia ar fi folosit timp de mai mulți ani o metodă prin care obținea beneficii sociale, în timp ce acumula datorii către stat.

Membrii acesteia înființau firme și își angajau fictiv rudele, astfel încât acestea să acumuleze lunile de asigurare necesare pentru a solicita ulterior prestații sociale. În paralel, societățile nu își achitau integral contribuțiile la asigurările de sănătate și alte obligații fiscale.

Una dintre firmele ajunse în insolvență avea datorii de peste 40.000 de euro numai la contribuțiile de asigurări sociale.

Într-un alt dosar de faliment, administratorul judiciar Manfred Arbacher-Stöger a descoperit că din conturile unei societăți fuseseră retrași aproape 250.000 de euro în numerar. În bancă mai rămăseseră doar câteva sute de euro, deși creditorii aveau de recuperat sume importante.

Administrator judiciar, amenințat la o vilă de lux

Un episod tensionat s-a petrecut anul trecut, când administratorul judiciar s-a deplasat la o vilă recent construită, pentru a verifica situația financiară a companiei aflate în faliment.

Potrivit relatărilor din presa austriacă, proprietarul firmei și cumnatul său au reacționat agresiv. Ulterior, o rudă a omului de afaceri s-ar fi urcat la volanul unei mașini și ar fi accelerat direct spre administratorul judiciar.

Bărbatul s-ar fi oprit abia după ce avocatul a scos un pistol pe care îl deținea legal, în baza unui permis de portarmă.

Românul de 45 de ani care a murit ulterior pe șantier avea, la rândul său, probleme cu justiția. Acesta fusese condamnat la închisoare cu suspendare într-un dosar privind deturnarea unor sume importante de bani în contextul falimentului unei societăți.

A căzut de la etajul al cincilea, pe un șantier din Viena

La începutul lunii octombrie, bărbatul și-a pierdut viața în timpul unor lucrări de construcții desfășurate în cartierul Landstraße din Viena. Acesta a căzut de la etajul al cincilea al clădirii, accidentul fiindu-i fatal.

În urma sa au rămas soția și cinci copii minori. Familia primește acum aproximativ 4.500 de euro lunar, sumă provenită din pensia de văduvă, pensiile de orfan și alte prestații sociale.

Situația a stârnit controverse în Austria, mai ales în contextul datoriilor acumulate de firmele familiei și al suspiciunilor de fraudare a sistemului de asigurări sociale.

Autoritățile au explicat însă că drepturile de urmaș sunt prevăzute de lege. În cazul decesului unei persoane asigurate, soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de văduvă, iar copiii au dreptul la pensie de orfan, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

În cazul familiilor cu venituri reduse, aceste drepturi pot fi completate prin alte prestații sociale.

De asemenea, eventualele suspiciuni de fraudă care vizează un membru al familiei nu anulează automat drepturile legale ale soției și copiilor rămași în viață.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
Primele incidente apărute la protestul neautorizat din București, asumat de Simion. În online sunt îndemnuri la violență
stirileprotv.ro
image
Peste 8.000 de oameni protestează la Arestul Central, unde se află Călin Georgescu. „Ați arestat un om nevinovat!”, „Justiție, nu corupție!”. George Simion: „Nu ne dezicem de Călin Georgescu”
gandul.ro
image
Nuntă mare în familia lui Ilie Bolojan! Cine este bărbatul care o duce la altar pe fiica fostului premier
mediafax.ro
image
Ruptură între MM Stoica și Gigi Mustață: „Acolo s-a pus capacul!” Ce spune despre Bogdan Apostu la FCSB
fanatik.ro
image
Parinoush Saniee, vocea literară pe care regimul de la Teheran încearcă de 18 ani s-o reducă la tăcere: „Dacă vrei o schimbare reală, trebuie să pornești de la femei”
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
S-a terminat! Cu un ”contract de 2,5 milioane de euro” pe masă, Nicolae Stanciu a ales și a semnat
digisport.ro
image
Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan se căsătorește! Unde are loc ceremonia și ce politicieni ar putea participa la petrecere
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Ilie Bolojan, socru mic. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier. "Nu este o nuntă de partid"
observatornews.ro
image
Primele IMAGINI de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături
cancan.ro
image
Ce bani au pierdut la pensie în ultimii 2 ani pensionarii din cauza inflației? Sumele ajung la 1.000 lei/lună
newsweek.ro
image
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
prosport.ro
image
Ce salariu avea Elena Udrea ca ministru și ce avere declara. Detaliul care atrăgea atenția în documentele oficiale
playtech.ro
image
Anunț din Polonia despre transferul tricolorului: „Sunt discuții!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Scandal uriaș: a filmat pe ascuns când iubitul fostei sale soții l-a amenințat în fața polițiștilor! ”Lovești o fată?”
digisport.ro
image
Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce a fost dată în judecată de Protecția Copilului din Giurgiu. Ce mesaj a transmis artista
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
A venit iarna în România! Ninge în mai multe zone din țară, inclusiv în municipiul Brașov și Poiana Brașov. Condiții de iarnă pe mai multe șosele Video
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka: „Îmi iubesc corpul, dar simțeam că mor!” » În ce ținută a apărut fostul lider mondial
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Premieră în România! Orașul în care cimitirul a fost digitalizat. Cum poți găsi mormintele cu ajutorul unui cod QR
click.ro
image
Vivienne, fiica Angelinei Jolie și lui Brad Pitt, internată în spital. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat tânăra de 18 ani
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Florin Grozea, adevărul despre ziua în care trupa Hi-Q a luat sfârșit: „Eu sunt mândru cu treaba asta”
image
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României