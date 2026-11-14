Scandal în Austria: o văduvă româncă și cei cinci copii ai săi primesc 4.500 de euro lunar de la stat. Familia, vizată de anchete

O familie de români stabilită în Austria, aflată de mai mulți ani în atenția autorităților pentru presupuse fraude cu ajutoare sociale și datorii acumulate prin intermediul unor firme, a ajuns din nou în centrul unui scandal. După moartea unuia dintre membrii familiei, un bărbat de 45 de ani care a căzut de la etajul al cincilea al unui șantier din Viena, soția și cei cinci copii ai acestuia beneficiază de pensii și ajutoare în valoare totală de aproximativ 4.500 de euro pe lună.

Poliția austriacă a făcut anchete Foto: arhivă, adevărul

Cazul a fost relatat de publicația austriacă Kronen Zeitung, care readuce în atenție istoricul controversat al familiei și numeroasele proceduri de insolvență în care au fost implicate societățile controlate de membrii acesteia.

Schema prin care familia ar fi obținut ajutoare sociale

Potrivit informațiilor prezentate de presa austriacă, familia ar fi folosit timp de mai mulți ani o metodă prin care obținea beneficii sociale, în timp ce acumula datorii către stat.

Membrii acesteia înființau firme și își angajau fictiv rudele, astfel încât acestea să acumuleze lunile de asigurare necesare pentru a solicita ulterior prestații sociale. În paralel, societățile nu își achitau integral contribuțiile la asigurările de sănătate și alte obligații fiscale.

Una dintre firmele ajunse în insolvență avea datorii de peste 40.000 de euro numai la contribuțiile de asigurări sociale.

Într-un alt dosar de faliment, administratorul judiciar Manfred Arbacher-Stöger a descoperit că din conturile unei societăți fuseseră retrași aproape 250.000 de euro în numerar. În bancă mai rămăseseră doar câteva sute de euro, deși creditorii aveau de recuperat sume importante.

Administrator judiciar, amenințat la o vilă de lux

Un episod tensionat s-a petrecut anul trecut, când administratorul judiciar s-a deplasat la o vilă recent construită, pentru a verifica situația financiară a companiei aflate în faliment.

Potrivit relatărilor din presa austriacă, proprietarul firmei și cumnatul său au reacționat agresiv. Ulterior, o rudă a omului de afaceri s-ar fi urcat la volanul unei mașini și ar fi accelerat direct spre administratorul judiciar.

Bărbatul s-ar fi oprit abia după ce avocatul a scos un pistol pe care îl deținea legal, în baza unui permis de portarmă.

Românul de 45 de ani care a murit ulterior pe șantier avea, la rândul său, probleme cu justiția. Acesta fusese condamnat la închisoare cu suspendare într-un dosar privind deturnarea unor sume importante de bani în contextul falimentului unei societăți.

A căzut de la etajul al cincilea, pe un șantier din Viena

La începutul lunii octombrie, bărbatul și-a pierdut viața în timpul unor lucrări de construcții desfășurate în cartierul Landstraße din Viena. Acesta a căzut de la etajul al cincilea al clădirii, accidentul fiindu-i fatal.

În urma sa au rămas soția și cinci copii minori. Familia primește acum aproximativ 4.500 de euro lunar, sumă provenită din pensia de văduvă, pensiile de orfan și alte prestații sociale.

Situația a stârnit controverse în Austria, mai ales în contextul datoriilor acumulate de firmele familiei și al suspiciunilor de fraudare a sistemului de asigurări sociale.

Autoritățile au explicat însă că drepturile de urmaș sunt prevăzute de lege. În cazul decesului unei persoane asigurate, soțul supraviețuitor poate beneficia de pensie de văduvă, iar copiii au dreptul la pensie de orfan, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

În cazul familiilor cu venituri reduse, aceste drepturi pot fi completate prin alte prestații sociale.

De asemenea, eventualele suspiciuni de fraudă care vizează un membru al familiei nu anulează automat drepturile legale ale soției și copiilor rămași în viață.