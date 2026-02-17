Cinci producători de lapte praf pentru sugari cercetați penal în Franța după retragerea produselor contaminate cu o toxină periculoasă

Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează cinci producători de formule de lapte praf pentru sugari, în urma retragerilor succesive de produse suspectate de contaminare cu cereulidă, o toxină periculoasă pentru sănătatea bebelușilor, care poate provoca greață, vărsături și diaree. Printre produsele retrase se numără și unele comercializate în România.

Ancheta îi privește pe giganții din industria lactatelor Nestlé, Danone și Lactalis, dar și pe producători mai mici, precum Babybio și La Marque en Moins, potrivit CNBC. Parchetul din Paris investighează infracțiunea de „înșelăciune privind bunuri care prezintă pericol pentru sănătatea umană”, faptă pedepsită în Franța cu până la șapte ani de închisoare și o amendă de până la 3,75 milioane de euro.

Ministerul francez al Sănătății, care a analizat inclusiv decesele a trei bebeluși despre care existau suspiciuni că ar fi consumat lapte praf din loturile retrase, a transmis pe 11 februarie că nu a fost stabilită o legătură de cauzalitate. Cu toate acestea, anchetele judiciare continuă.

Criza laptelui praf contaminat cu cereulidă s-a amplificat în ultimele săptămâni. Deși, în majoritatea cazurilor, simptomele dispar într-o zi, specialiștii avertizează că pot apărea complicații severe, în special la sugari. Cereulida este o toxină rezistentă la fierbere, ceea ce o face deosebit de periculoasă în produsele alimentare destinate copiilor mici.

Anul trecut, Nestlé a identificat urme de cereulidă în anumite loturi de lapte praf produse într-o fabrică din Olanda. Pe 10 decembrie, compania a informat autoritățile olandeze, Comisia Europeană și statele potențial afectate, declanșând rechemarea a 25 de produse distribuite în 16 țări europene, inclusiv România. În ianuarie, Nestlé a anunțat prima rechemare publică majoră pentru mărcile SMA, Beba și Little Steps, urmată de măsuri similare luate de Danone și Lactalis.

Ulterior, retragerile au fost extinse, ajungând să afecteze produse din peste 60 de țări, ceea ce a amplificat criza la nivel global. Sursa contaminării a fost identificată la un furnizor de ulei de acid arahidonic (ARA), ingredient frecvent utilizat în formulele pentru sugari. Furnizorul nu a fost numit oficial, însă autoritățile au confirmat că Nestlé și Danone au încetat colaborarea cu acesta.

Autoritățile europene au stabilit, pe 2 februarie, un nivel-limită pentru toxina cereulidă. Tot la începutul lunii, autoritățile britanice au anunțat că au primit 36 de rapoarte clinice privind sugari care prezentau simptome compatibile cu intoxicația cu cereulidă, recomandând părinților să verifice seriile produselor aflate în locuințe și să respecte avertizările oficiale.