 Experiența terifiantă a unui cuplu în vacanța de vis de pe Insula Capri. „Am crezut că vom rămâne blocați, barca se scufunda” | adevarul.ro
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Video Experiența terifiantă a unui cuplu în vacanța de vis de pe Insula Capri. „Am crezut că vom rămâne blocați, barca se scufunda”

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Ceea ce trebuia să fie unul dintre momentele culminante ale unei vacanțe de vis în Capri, Italia, s-a transformat într-o experiență „terifiantă” pe care un cuplu de americani nu o va uita niciodată.

La fel ca mii de vizitatori, Sherina Welch și soțul ei au rezervat o excursie la faimoasa Grotă Albastră a insulei, în iulie 2026, așteptând o călătorie liniștită în una dintre cele mai recunoscute atracții naturale ale Italiei.

Peștera marină, cunoscută pentru apa sa albastră strălucitoare, poate fi accesată doar prin transferul dintr-o barcă turistică mai mare în mici bărci cu vâsle din lemn care se strecoară printr-o intrare îngustă în peșteră, atunci când condițiile permit.

Insula Capri
Grota Albastra de pe insula Capri FOTO Shutterstock

Welch, în vârstă de 49 de ani, a declarat pentru PEOPLE că la început nu existau motive de îngrijorare, deoarece „totul părea normal” și „apa părea calmă”, dar în câteva clipe, excursia a luat o întorsătură înfricoșătoare.

Întrucât Grota Albastră se închide frecvent când valurile devin prea puternice, Welch spune că a presupus că operatorii vor permite accesul ambarcațiunilor doar dacă este sigur.

Ea, soțul ei, un alt cuplu și căpitanul bărcii cu vâsle au mers în mica ambarcațiune după ce au sosit de pe barca turistică mai mare, bazându-se pe experiența echipajului. Această încredere, însă, a dispărut aproape instantaneu.

„Ne-am dat seama că ceva nu era în regulă când barca noastră a lovit vârful stâncii și am înghițit apă!”, spune Welch. „Eam complet udă și zăceam într-o barcă plină cu apă.”

Și pe măsură ce apa se revărsa în barcă, panica a înlocuit rapid entuziasmul intrării în peștera faimoasă în întreaga lume.

„Pentru o clipă, am crezut că vom rămâne blocați acolo”, recunoaște Welch. „De fapt, am întrebat înainte să intrăm ce se întâmplă dacă intri, dar nu poți ieși? Și unul dintre angajați a menționat că va trebui să cheme scafandrii.”

În interiorul peșterii confuzia s-a intensificat pe măsură ce oamenii strigau indicații în italiană, în timp ce pasagerii încercau să înțeleagă ce se întâmplă. În loc să-i liniștească pe cei aflați la bord, Welch susține că inițial căpitanul a încercat să continue turul.

„El a continuat să cânte, să vâslească și să ne arate grota, între timp eram uzi, confuzi și speriați”, spune ea. „Exista și o barieră lingvistică, așa că asta nu a ajutat, dar alți ghizi de ambarcațiuni din grotă, de la alte bărci, țipau la tipul nostru și între ei. Celălalt cuplu din barca noastră a început să plângă, iar eu încercam să-i liniștesc.”

Și, deși salvarea în sine a durat doar câteva minute, Welch spune: „A părut o veșnicie”.

Din fericire, ușurarea a sosit în sfârșit când un alt ghid a intervenit să ajute. „Barca lui a venit lângă noi și ne-a făcut semn cu mâna să ne urcăm repede în barca lui, căci a noastră se scufunda!”, își amintește ea.

După ce au ajuns în siguranță și s-au întors pe insula principală, Welch spune că ghidul lor turistic inițial le-a schimbat complet tonul zilei.

Și-a cerut scuze în repetate rânduri, a verificat ce mai face grupul, i-a tratat cu amabilitate și chiar i-a dus la un magazin local unde li s-au oferit haine uscate, ca să se poată bucura în continuare de Capri, în ciuda calvarului.

Privind în urmă, Welch speră că și alți călători își amintesc că până și atracțiile emblematice merită o atenție deosebită înainte de a se urca la bord.

„Îți dai seama că nimic nu merită siguranța ta”, spune ea. „Și, din greșeală, mi-am pus încrederea în alții când ar fi trebuit să fiu mai atentă la condițiile meteorologice.”

Ghid de cumpărături

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