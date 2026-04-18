Pățania unei turiste pe plaja din Rio de Janeiro: a plătit 1.760 de euro pentru un kebab de doar 1,50 euro

O turistă britanică a fost victima unei înșelătorii pe celebra plajă Copacabana din Rio de Janeiro, după ce a ajuns să plătească o sumă de aproximativ 1.760 de euro pentru un kebab.â

Escroheria a avut loc pe plaja Copacabana, într-o zonă frecventată de turiști, aflată în apropierea unor hoteluri de lux. Femeia a cumpărat un kebab de la un vânzător ambulant și a ales să plătească cu cardul, scrie theguardian.

În acel moment, vânzătorul a acționat împreună cu un complice, profitând de utilizarea terminalului POS pentru a modifica suma tranzacției. Astfel, în loc de aproximativ 1,50 euro pe aparat a fost introdusă suma de 1.760 de euro.

Turista și-a dat seama ulterior de fraudă și a depus plângere la autorități. În urma sesizării, poliția din Rio de Janeiro a intervenit, iar unul dintre suspecți a fost arestat.

Cazul nu este izolat, scrie publicația citată. În ultima perioadă, autoritățile și presa locală au semnalat mai multe înșelătorii similare în zonele turistice din Rio.

Printre acestea se numără situații în care turiști au fost taxați exagerat pentru produse precum cocktailuri sau chiar alimente de stradă, cu sume de zeci sau sute de ori mai mari decât prețul real.