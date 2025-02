Femeie care și-a băgat copilul într-o cadă plină cu zăpadă susține că a recurs la acest gest ca să-i întărească imunitatea micuțului. Mai mult, ea spune că și-ar fi dorit să fie așa „traumatizată” când era mică. Ea este anchetată de poliție pentru rele tratamente aplicate minorului.

Mama copilului spune că a decis să pună bebelușul într-o cadă cu zăpadă pentru a-i stimula imunitatea.

„Voi ați văzut cât a durat clipul? Cât l-am ținut în zăpadă, o oră, două? Nu, l-am ținut fix 24 de secunde. El plânge când îl curăț în urechi. Ar trebui să nu îl mai curăț în urechi pentru că plânge și face urât? V-am spus filmulețul acela e de marți, și eu l-am pus în zăpadă și miercuri, și ce credeți n-a mai plâns, dar nu am filmat. De ce nu am filmat? De proastă! Am vrut să facem puțin mai mult pentru stimularea imunității, pentru asta am făcut, fix pentru imunitatea lui, nu pentru altceva”, a explicat femeia.

Ea a continuat să spună că a avut mereu probleme cu imunitatea și că și-ar fi dorit ca mama ei să o supună la un astfel de tratament.

„Eu știu ce probleme am avut cu imunitatea și nu vreau ca copilul meu să pățească la fel ca mine. Eu am răcit, mă doare gâtul de nu mai pot, ăsta n-are nimic. Copilul nu are nimic. Eu într-o lună de zile de două ori m-am îmbolnăvit. De ce? Pentru că sistemul meu imunitar e praf, pentru că nu am făcut baie d-asta...n-am fost traumatizată așa când am fost mică. Mi-aș fi dorit să fiu, sincer!”, a spus femeia.

După ce imaginile cu bebelușul în cada plină cu zăpadă a stârnit un val de reacții, polițiștii Secției 13 din București s-au sesizat din oficiu.

În acest caz și au declanşat, față de femeia care și-a băgat copilul în cadă, cercetările într-un dosar penal privind „săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului”.

„S-a stabilit că, la data de 19 februarie 2025, în jurul orei 17.30, o femeie, în vârstă de 33 de ani, i-ar fi pus în primejdie dezvoltarea psiho-fizică a fiului său, în vârstă de un an, constând în aceea că, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 3, l-ar fi introdus pe acesta într-un vas pentru îmbăiat, în care se afla zăpadă, apoi, timp de câteva momente, l-ar fi spălat cu zăpadă, pe membrele inferioare și superioare”, a anunțat Poliția Capitalei, astăzi, într-un comunicat.

Imaginile au ajuns și în atenția celor de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA).

„Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție s-a autosesizat în acest caz și va solicita sprijinul instituțiilor competente pentru identificarea persoanelor implicate (…) Atragem atenția că expunerea copiilor, în mod voluntar, la situații periculoase, precum cele generate de temperaturile extreme, așa cum este cazul în imaginile menționate, reprezintă o gravă încălcare a drepturilor acelor copii”, au transmis sâmbătă reprezentanții ANPDCA.