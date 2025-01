Un accident straniu a avut loc la finele săptămânii trecute, pe 4 ianuarie 2025, la Domeniul Schiabil Transalpina Voineasa din Vâlcea, unde un copil a fost rănit din cauza unei posibile defecțiuni la o instalație de teleschi. Potrivit părintelui victimei, un cablu s-ar fi retras brusc de pe sensul de coborâre și s-ar fi încurcat cu cel de urcare. Copilul a căzut de la mare înălțime: „Era să-mi fie omorât copilul… A funcționat ca o catapultă, iar fiul meu a fost aruncat în aer la mai mult de patru metri, căzând apoi în gol”.

Operatorii pârtiilor nu confirmă versiunea părintelui și susțin că, în urma cercetării interne, nu au identificat nicio defecțiune la instalații. Aceștia regretă incidentul, dar și-au exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin victimei și familiei acesteia.

Camerele de supraveghere din zonă nu au surprins evenimentul și, în plus, nu există posibilitatea de stocare a datelor. Zona nu este prevăzută cu un supraveghetor permanent, iar persoana desemnată să monitorizeze instalația după incident nu a remarcat vreo problemă. Ne-au fost indicate, însă, alte posibile cauze ale accidentului de la Transalpina Voineasa.

„Am scăpat ieftin: bazin fracturat în trei părți”

„Sâmbătă, în jurul orei 11:20-11:30, era să îmi fie omorât copilul la Domeniul Schiabil Transalpina. Și nu din vina lui sau a altor schiori, ci din cauza unui defect al instalației teleschiului. La urcare pe Teleski 2, cel scurt, pe la jumătatea traseului, eu mă aflam în spatele lui, când, în doar două secunde, cablul cu băț și disc (cel care se pune sub fund) s-a urcat brusc până la aproximativ patru metri, unde se află cablul de tractare. Incidentul a acționat exact ca o catapultă, iar fiul meu a fost aruncat în aer la mai mult de patru metri, după care a căzut în gol... Acum suntem în București, la «Marie Curie», transferați din Vâlcea. După CT (tomografie computerizată - n.r.), am aflat că am scăpat ieftin: bazin fracturat în trei părți și aproximativ 30 de zile de imobilizare la pat. Acum suntem internați. La incident au fost martori, și s-a sunat și la 112. Rugăm pe cei care au fost martori la eveniment să ne ajute cu materiale și mărturii”, a menționat tatăl victimei într-o postare pe rețelele de socializare.

În comentarii, acesta a precizat că echipajul Salvamont Voineasa s-a deplasat la locul accidentului și l-a preluat pe copil până la ambulanță, adăugând că fiul său avea experiență cu teleschiul încă din anul trecut. „Schiurile erau setate să sară din picioare foarte repede, dar de la impact, la unul din schiuri, legătura din față a fost smulsă - ca să vă faceți o idee de intensitatea impactului”, a mai povestit părintele.

Până în prezent, nu a fost depusă o plângere oficială, în urma sesizării făcute la 112 de către bunicul victimei: „Vom decide mai încolo ce vom face, dar repet nu se pune problema de bani. La cum s-a produs acest eveniment îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat așa”.

Incident cu repetiție

Se pare că nu este primul incident de acest fel, deși aceste evenimente nu au fost confirmate de către administratorii pârtiilor. Spre exemplu, duminică, 5 ianuarie, un eveniment similar a implicat un adult, conform martorilor oculari: „Am fost martor la incidentul de astăzi. O crosă care era pe sensul de coborâre nu s-a retras și a agățat un turist aflat în urcare. Acesta a fost ridicat 3-4 metri în aer și a căzut inconștient. De ce nu aveți personal la capătul instalației, care să observe defectele, așa cum se întâmplă pe alte pârtii?”.

Un alt schior a adăugat: „Astăzi a avut loc o altă problemă la acel teleschi. O crosă care nu s-a mai strâns în mosorul special, venind pe firul de retur, s-a încolăcit de picioarele unor schiori aflați în urcare pe firul paralel. Mai mulți dintre aceștia au fost dezechilibrați și trântiți sau trași (inclusiv eu), iar unul a avut nevoie de intervenția Salvamontului”.

Tot din comentarii reiese că un accident similar s-a produs și anul trecut, implicând un alt copil: „La fel s-a întâmplat cu fiul meu anul trecut. Cablul de pe sensul opus nu s-a retras și s-a încolăcit pe piciorul copilului, ridicându-l la trei-patru metri. Din fericire, a scăpat doar cu o fractură la mâna dreaptă, care a fost tratată după ce ne-am întors în București. Observ că nu s-au luat măsuri de siguranță nici până acum și consider că cineva trebuie să răspundă”.

Au existat și comentarii care sugerau că daunele cerute în astfel de cazuri ar trebui să fie substanțiale, unele propunând chiar sume de ordinul unui milion de euro.

„Sub nici o formă acea crosă tractată de cablu nu te poate ridica în aer”

„Nu am reușit să determinăm cu exactitate ce s-a întâmplat. Evenimentul a avut loc în afara razei de acțiune a mecanicului trolist, aproape de roata de întoarcere a instalației. Totuși, ca dinamică a accidentului, sub nici o formă acea crosă tractată de cablu nu te poate ridica în aer. Este armată cu un arc elicoidal care nu are forța necesară să te ridice de la sol. Mai mult decât atât, dacă ar fi fost o problemă, aceasta s-ar fi manifestat în momentul în care crosa a fost preluată, însă copilul deja parcursese 200-300 de metri când s-a produs incidentul. Există posibilitatea ca, în cazul în care cazi sau te împiedici și nu eliberezi crosa care te tractează la timp, instalația să genereze o smucitură sau un fenomen similar”, a declarat pentru „Adevărul” Adrian Epure, administratorul Domeniului Schiabil Transalpina Voineasa.

„Nu s-a găsit absolut nici o deficiență”

Acesta a completat, referindu-se la verificările proprii efectuate și la contextul în care a avut loc incidentul: „Noi am efectuat verificări suplimentare, raportat la ceea ce s-a întâmplat. Nu s-a găsit absolut nici o deficiență. Teleschiul celălalt, fiind mai de altitudine, nu funcționa din cauza vântului, cel în cauză fiind ceva mai ferit a funcționat până la momentul incidentului timp de două ore și jumătate. A fost accesat de foarte mulți turiști, fiind destul de aglomerat, fără alte incidente. Dar, ceea ce s-a relatat nu se poate întâmpla ca și dinamică a accidentului”.

El a subliniat că, în opinia sa, sistemul de teleschi funcționa conform standardelor, iar circumstanțele relatate de martori nu par să fie compatibile cu modul în care operează instalația.

„Sunt zilnic accidente, dar nu de natura aceasta”

Legat de incidentele similare și de comportamentul adecvat pe pârtii, administratorul a precizat: „Sunt accidente zilnic, însă nu de această natură. În zilele cu 2.000 - 3.000 de turiști pe pârtii, pot fi raportate peste 10 accidentări, în special din partea celor care nu își adaptează nivelul de pregătire la dificultatea pârtiilor sau care evită să participe la orele de inițiere. Alții întâmpină dificultăți în preluarea crosei teleschiului. Mecanicii încearcă să ajute, dar, când fluxul de turiști este mare, acest lucru devine dificil. Turiștii trebuie să înțeleagă că, înainte de a se aventura pe pârtii, este esențial să dețină anumite cunoștințe și să respecte regulile, având responsabilitatea de a utiliza corect instalațiile. Nu doresc să învinuiesc pe nimeni și nu mă refer la cazul specific al băiețelului accidentat (n.red.), ci la situația generală”.

Operatorul domeniului schiabil a subliniat, de asemenea, importanța respectării regulamentelor afișate și a echipării corespunzătoare pe pârtie. Este recomandabil ca părinții să-i însoțească pe cei mici: „Unii părinți aleg să-i țină între picioare sau să-i ajute în alt mod. Fiecare trebuie să decidă în funcție de cât de bine își cunoaște copilul. Este adevărat că schiul nu este un sport ușor. De multe ori, când încercăm să oferim recomandările necesare, suntem întâmpinați cu reticență sau chiar jigniri, ceea ce face gestionarea unui număr mare de turiști, majoritatea fără experiență, o provocare zilnică”.

Camera de supraveghere din zonă nu a surprins momentul incidentului

„Ieri (duminică), am avut o persoană desemnată să monitorizeze zona de sus aproape toată ziua, deși postul respectiv nu prevede prezența unui supraveghetor. Din observațiile noastre, mulți utilizatori nu eliberează crosele la timp, în momentul debarcării. Avem o zonă tampon, la capăt, tocmai pentru a preveni problemele cauzate de nerespectarea regulilor, permițând croselor să se retragă. Totuși, incidentul menționat nu a avut loc acolo, astfel că nu știm cu exactitate ce anume s-a întâmplat. Dacă vor fi efectuate investigații suplimentare, acest lucru depinde doar de organele abilitate. Noi am realizat o cercetare internă imediat după incident. Există o cameră rotativă în zonă, dar aceasta nu a surprins momentul. De asemenea, nu stocăm datele video. În ziua respectivă, filmările erau încărcate pe YouTube și au putut fi vizualizate, însă nu au fost utile pentru elucidarea evenimentului. În plus, din cauza restricțiilor legate de GDPR, nu am fost autorizați să montăm alte camere de supraveghere”, a mai explicat operatorul pârtiilor.

Totodată, s-a menționat că distanța dintre crose este de 16 metri, iar lungimea corzii este de 7,5–7,8 metri.

„Suntem conștienți că desfășurăm o activitate periculoasă, dar nu riscăm absolut nimic”

Adrian Epure, administratorul Domeniului Schiabil Transalpina Voineasa, a mai menționat pentru „Adevărul”: „Este o muncă pe care o facem cu pasiune și dedicare. Suntem extrem de responsabili și atenți în ceea ce privește instalațiile, reviziile necesare și piesele de schimb. Instalația implicată în incident este cea mai simplă dintre toate, avem altele mult mai complexe. Nu ne jucăm, toate instalațiile sunt verificate, revizuite și autorizate la zi. Suntem conștienți că desfășurăm o activitate periculoasă, dar nu ne permitem să riscăm absolut nimic”.

De la începutul sezonului, pârtiile de la Transalpina au înregistrat cel mai mare număr de turiști din ultimii trei ani, cu aproximativ 20.000 de vizitatori. Până la incidentul de sâmbătă, nu a mai fost raportat niciun alt eveniment la fel de grav, conform șefului Salvamont Voineasa-Vâlcea, Marcel Andreescu: „Situația pe pârtiile de la Transalpina este similară cu cea din alte stațiuni aglomerate din țară. Am avut zile cu 12 accidente, altele cu cinci sau chiar fără niciunul. Depinde de condițiile meteo, de aglomerație și, deseori, de faptul că mulți turiști nu respectă regulile de pe pârtii – nu sunt echipați corespunzător sau nu sunt atenți. Incidentul de sâmbătă a avut ca victimă cel mai mic pacient al sezonului. Până acum, nu am avut accidente grave care să necesite intervenția elicopterului SMURD. Totuși, fracturile sunt frecvente pe pârtiile de schi și săniuș”.

Duminică, 5 ianuarie 2025, afluxul de turiști a fost atât de mare încât parcarea a fost complet ocupată, iar mașinile s-au întins pe ambele sensuri, pe kilometri întregi, spre Vidra și Obârșia Lotrului. Și se așteaptă același interes până la începerea școlii.