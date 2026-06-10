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Ce spun românii despre sistemul care împiedică șoferii băuți să pornească mașina: „Imediat o să apară unii care te ajută să îl deconectezi”

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Instalarea dispozitivelor electronice care pot bloca pornirea mașinii pentru cei care se urcă băuți la volan stârnește controverse pentru numeroși români. Unii sunt de acord cu ideea, în speranța că va reduce riscurile, dar alții văd astfel de reglementări ca fiind o îngrădire a libertății.

Românii dezbat utilitatea noilor dispozitive alcolock. Foto: Magnific. com
Noile dotări antialcool ale mașinilor stârnesc controverse pe rețelele sociale. Foto: Magnific. com

O știre care prezintă o presupusă înăsprire a condițiilor pentru șoferii din Spania a devenit un subiect aprins de discuție pe rețelele de socializare. Potrivit informațiilor distribuite online, toate mașinile noi ar urma să fie echipate cu sisteme alcolock, care ar împiedica pornirea motorului dacă șoferul a consumat alcool.

În realitate, nu este vorba despre obligativitatea montării unui etilotest pe fiecare autoturism nou din Spania. Direcția Generală de Trafic din Spania (DGT) include pe lista sistemelor obligatorii pentru vehiculele nou înmatriculate, începând din iulie 2024, doar „preinstalarea alcolock”. Astfel, mașinile trebuie să dispună de interfața tehnică necesară pentru instalarea ulterioară a unui astfel de dispozitiv.

Direcția Generală de Trafic din Spania (DGT) a explicat modul de funcționare al dispozitivului.

„Șoferul, înainte de pornire, trebuie să activeze alcolock. Suflă printr-un muștiuc, iar aparatul detectează nivelul de alcool din aerul expirat. Dacă nivelul este mai mare decât cel permis, alcolock blochează demarorul. Dacă este mai mic, permite pornirea. Dacă are loc o oprire mai lungă de 30 de minute, procesul trebuie repetat”, informa DGT, în 2024.

Reglementarea europeană, publicată și în Buletinul Oficial al Statului spaniol (BOE), precizează că interfața trebuie să permită instalarea sau adaptarea ulterioară a unui alcoolmetru anti-pornire. Aparatul nu este montat automat pe toate autoturismele noi și nici nu devine obligatoriu pentru toți șoferii din Spania.

În Spania, dispozitivele alcolock sunt deja obligatorii, din 6 iulie 2022, pentru anumite autobuze și autocare destinate transportului de călători, din categoriile M2 și M3, dacă vehiculele dispun de interfața standardizată.

Improvizații care pot înșela alcolock-ul

Mesajul distribuit pe Reddit a iscat dezbateri despre cum ar funcționa acest sistem în România. Unii români cred că, în scurt timp, șoferii ar găsi soluții pentru ocolirea dispozitivului.

„Imediat o să apară românii care te ajută să îl deconectezi: 50 de euro, o resoftare și e gata”, a glumit un internaut.

Altcineva susține că un astfel de dispozitiv, care împiedică pornirea mașinii dacă detectează alcool în aerul expirat de șofer, ar putea fi „înșelat”.

„O să stea cerșetorii pe lângă baruri: «Boss, zece lei și suflu în aparat»”, a scris altcineva.

Un român mizează pe alte improvizații.

„Va apărea o chinezărie care se încarcă la USB și suflă aer în etilotest ca să îl păcălească”, afirmă acesta.

Un internaut amintește că sistemul alcolock este aplicat deja în unele state, în principal pe autobuze.

„Intenția este bună, execuția mai puțin. Vor apărea foarte ușor aparate care suflă în etilotest pentru tine sau poți să rogi pe altcineva din mașină să sufle, ca să porniți la drum”, adaugă altcineva.

Altcineva crede că sistemul poate fi păcălit ușor, pentru că poate sufla pasagerul din dreapta.

„Abia aștept să se strice și să îi dau foc mașinii de nervi, pentru că nu o pot folosi, deși nu am băut nimic”, adaugă acesta.

Un român a atras și el atenția asupra posibilelor erori ale sistemului și asupra cazurilor în care mașina nu ar mai putea fi pornită, deși șoferul nu a consumat alcool.

„Mai sunt și situațiile de urgență. Ești la cabană și toată lumea de acolo a băut. Unul face infarct. Suni la 112, dar sunteți în mijlocul pădurii. Declari că poți conduce până la jumătatea drumului, ca să predai pacientul și să economisești timp prețios. Dar mașina nu pornește”, adaugă cineva.

Măsura, privită ca reglementare restrictivă

Unii români au comentat ironic măsurile preventive.

„UE creează mereu noi oportunități de afaceri și locuri de muncă”, a notat un internaut.

Altcineva crede că măsura ar putea fi continuarea unei forme de control tot mai larg asupra șoferilor și, în general, asupra populației.

„În câțiva ani, vei avea nevoie de permisiune ca să deschizi ușa mașinii proprii, iar dacă ai depășit limita de kilometri permisă, aceasta se va opri în drum, va tipări automat o amendă și îți va scădea puncte din scorul social”, crede acesta. 

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„Dormi liniștit când Big Brother veghează: și în mașină, și pe stradă, și în casă”, a comentat ironic alt internaut.

Altcineva privește dispozitivele de tip alcolock ca pe forme de aplicare a unor măsuri autoritare.

„Plecăm de la prezumția de vinovăție sau inteligența artificială ar trebui să ne urmărească mișcările, ca să vadă dacă suntem băuți?”, întreabă acesta.

Un român crede că toleranța zero la alcool a devenit necesară din cauza comportamentului unor șoferi.

„Am avut o legislație mai permisivă în privința alcoolului, dar existau oameni cu mentalitatea: «Am 120 de kilograme, nu se simt patru beri», «Beau cola după, nu mai apare la etilotest», «Am băut cinci beri acum patru ore, nu mai sunt beat»”, a scris acesta.

Argumentele românilor care susțin măsura

Alți români au susținut că sunt în favoarea unei astfel de măsuri, deoarece dispozitivele ar putea reduce numărul accidentelor provocate de șoferii băuți și i-ar opri pe cei care, după ce consumă alcool, își supraestimează capacitatea de a conduce.

„Am fost la un pas să îmi pierd viața pentru că o femeie a intrat beată, cu 80 de kilometri pe oră, într-o intersecție în care avea semnul Stop. Aș pune etilotest și în sânge, direct ca microcip. Nu îți dai seama cât de puțin amuzant este să mori pentru că nea Marin a spus că el ține la băutură”, a scris un internaut.

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Alt român a relatat că a trecut printr-o situație asemănătoare și crede că astfel de măsuri ar putea reduce numărul accidentelor.

„Eu, nevinovat, circulând cu 30 de kilometri pe oră și având prioritate, m-am trezit cu viața în pericol, cu mașina distrusă și cu o traumă care mi-a trecut abia după șase luni”, adaugă el. 

Unui român i se pare incredibil că oamenii privesc o tehnologie de bază pentru siguranță ca pe o încălcare masivă a drepturilor.

„Se plâng de un senzor în mașină, dar apoi sunt șocați când cineva conduce beat și distruge totul”, adaugă acesta.

Un internaut amintește că nu este vorba despre obligativitatea montării dispozitivului din fabrică, ci despre includerea conexiunilor și componentelor tehnice necesare instalării ulterioare.

„Având în vedere că am condus și după ce am băut, susțin măsura. Ar fi bine ca mașina să nu te lase. Mulți oameni cred că au superputeri după ce beau, dar de fapt sunt mai praf.”, a adăugat alt internaut.

Alt român susține că, deși nu bea la volan, nu este de acord cu o astfel de măsură.

„Nu am chef să fiu tratat din start ca și cum aș face asta”, afirmă el.

Un român amintește că, în unele state, oamenii nu îndrăznesc să depășească viteza legală doar pentru că au radare peste tot.

„Cel mai bine ar fi ca poliția să facă razii mai dese și gata”, crede altcineva.

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