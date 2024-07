Ce să nu ratezi la Electric Castle 2024: „E mai greu de crezut că artiști precum cei de la Massive Attack, să ceară miros de liliac”

Ce nu trebuie să ratăm anul acesta la Electric Castle 2024, dar și culisele festivalului, ce este codul „Angel shot”, cum se vor folosi dronele, cum funcționează echipele tehnice și ce solicitări speciale au artiștii.

Electric Castle începe săptămâna viitoare și se va desfășura în perioada 17-21 iulie la castelul Banffy din Bonțida. „Adevărul” de discutat cu PR-ul festivalului, Renate Rozenberg, despre concertele și experiențele care nu trebuie ratate.

Adevărul: Recomandă-ne două-trei show-uri pe care nu trebuie să le ratăm în fiecare seară?

Renate Rozenberg: O să vă trec printr-o toate genurile, pentru că asta e partea cea mai frumoasă din Electric Castle, o diversitate muzicală și culturală fantastică.

Miercuri e ziua noastră de încălzire, de obicei, dar mă aștept să trecem direct la „faza de competiție” dat fiind că, anul acesta, deschidem campingul încă de luni, deci fanii noștri cei mai dedicați vor fi pregătiți, iar petrecerile cu DJ Yoda au fost de top întotdeauna, așa că vă așteptăm la scena Hangar. E scena unde clar mă veți găsi toată seara de joi ptr ca sunt 2 concerte pe care nu vreau să le ratez – Genesis Owusu, un australian născut în Ghana ce face muzică experimentală atât de bună, e pe lista mea de descoperiri, anul acesta; apoi Cavalera, cei 2 frați care au format Sepultura și care vin cu materialele originale. Trebuie neapărat să-l vedem la scena principală pe Rema, e un artist ce contribuie din plin la trendul ce a adus afrobeats în toate cluburile din lume.

Vineri, 19 iulie, mi-e salvată deja în calendar iLe, o portoricană cu premiu Grammy, încă puțin cunoscută la noi, se termină exact la timp concertul pentru a ajunge la Paolo Nutini, pe care fanii l-au așteptat vreo 5 ani să revină cu materiale noi și uite că, în sfârșit, o face. Imediat după, tot pe main stage sunt Bring Me The Horizon, a treia oară la castel dar au un show nou senzațional, și normal că fugim să-l vedem la miezul nopții pe Shaquille O’Neil aka Dj Diesel, la Hangar.

Sâmbătă e un pic de panică, am senzația că orice aș alege pot rata altceva bun, dar să-i vezi pe Massive Attack live, măcar odată în viață, e lecție de muzică pură și, chiar dacă ratați un pic din început, trebuie să ajungeți la DJ Shadow, puneți-vă de pe acum în playlist „Endtroducing” ca să înțelegeți de ce îl recomand din toată inima. Și puteți, liniștiți, să nu mai plecați de la scena Hangar pentru că urmează imediat Marc Rebillet și Hernan Cattaneo b2b Sasha, nebunia primului e dublată de mixurile perfecte ale celor doi.

Duminică, înainte de a dansa alături de Sean Paul, „plăcerea vinovată” de anul acesta de la Electric Castle, descoperiți-i pe Royel Otis, australienii au toate șansele să fie „the next big thing” dacă vor continua în același stil. Eu vreau s-o văd live și pe Kenya Grace, nu pentru ca a fost No1 în toate topurile din lume din ultimul an, ci pentru că e absolut admirabil ce face o fată de doar 20 de ani în termen de compoziție, producție și interpretare.

Ce experiențe nu trebuie să ratăm în timpul zilei?

Comedy Box se mută la castel, mai exact în The Stables unde îi găsiți, și la 11:00 și seara, pe Vio, Costel, Mirică și întreaga echipă cu activări și spectacole de stand up. Foarte interesantă lista de invitați de la EC Talks, mulți jurnaliști, scriitori, activiști, mă aștept la discuții ce ne vor da de gândit.

Relaxarea ți-o găsești la The Beach, în zecile de sporturi pe care le poți practica peste tot în festival, bumping cars sau plimbări cu balonul cald. De vizitat Castle Market, mulțumită zecilor de designeri pe care îi găzduim ne îmbogățim și vizual, și în garderobă, nu ratați colecția pe care am creat-o cu ajutorul donațiilor de haine uzate. Am strâns o tonă de haine pe care am Velements a recompus-o într-o colecție nouă, toate vânzările vor merge către World Vision Romania.

70% dintre echipamentele de scenă să fie aduse din afară

Am văzut recent un scandal legat de sistemul de sonorizare la un mare festival din capitală. Spuneți-ne un pic din culisele festivalului în ceea ce privește toată logistica? Câte persoane lucrează pe partea tehnică? Câți voluntari vor fi? Cât timp se lucrează la amenajare? De unde aduceți sistemele de sonorizare? Cum vă asigurați că totul merge bine în ceea ce privește sonorizarea și luminile? Câte persoane se ocupă de partea de securitate?

Lucrăm la cel mai înalt standard din industrie, de aici și decizia ca 70% dintre echipamentele de scenă să fie aduse din afară, în principal Germania și Olanda, nefiind disponibile pe piața internă, dar încercăm să implicăm cât de mult putem și specialiști români, pentru că ne dorim să creștem și pe plan local această zonă foarte specializată. În total, avem peste 100 de tehnicieni care se ocupă de sunet, lumini, video, etc la scenele din festival.

Provocarea unui festival precum Electric Castle, care se bazează foarte mult pe live acts, e ca poți să ai, consecutiv, două trupe cu ridere tehnice foarte diferite, fără să ai șansa să muți echipamentele în ora dintre concerte, iar diferențele să însemne și sute de lumini altfel setate. Așa că în unele zile avem chiar și 20 de tiruri parcate în spatele scenei principale, toate doar pentru showurile din ziua respectivă. Totul e calculat la minut, nu-ți permiți întârzieri.

Controlul final îl are inginerul de sunet al trupei, el e cel care decide cum va suna concertul, de aceea probele ce se fac înainte sunt foarte importante. Dar nici un mare artist nu intră pe o scenă fără probe de sunet, că e Damon Albarn sau Robert Del Naja orice nume important din industrie vreti să numiti.

Avantajul nostru e că, după 10 ani, echipele internaționale de logistică care se rotesc pe turneele marilor artiști sunt deja obișnuite cu noi și comunicarea merge ușor, știu că pot avea încredere că vom livra exact calitatea pe care o vor. E meritul colegilor noștri și a faptului că suntem foarte riguroși la detalii.

Ce este codul Angel Shot

Întotdeauna EC a acordat atenție sustenabilității și siguranței participanților. Aveți ceva noutăți în acest sens anul acesta? Aveți și alte elemente asupra cărora doriți să atrageți atenția participanților?

Pe parte de sustenabilitate, ne bucurăm că e primul an în care putem oferi apă potabilă gratuită, atât in camping, cât și în festival, asta sperăm că ne va ajuta sa reducem mult din cantitatea de pet-uri pe care o reciclăm.

În general, avem inițiative de reducere a risipei și poluării pe toate planurile, de la parteneriatele cu Banca de Alimente Cluj, care va recupera alimentele ce sunt pe cale să expire, la dușuri inteligente (anul trecut, am calculat că am reușit să reducem consumul cu 2 milioane de litri de apă), încurajarea participanților de a-și lăsa mașina acasă, sau cel puțin să se asigure că dacă o folosesc, vin cu toate locurile ocupate.

În campingul, mai verde decât anul trecut, pentru că am continuat campania de plantări de copaci aici, iluminatul aleilor se face cu lămpi solare și anul acesta avem și câteva structuri ce vor fi alimentate tot din energie regenerabilă. Mergem până în detalii, anul acesta am reușit să găsim chiar și un partener care să ne ajute să recuperăm uleiul uzat, care va fi transformat în lumânări. E un efort pe care ni-l impunem singuri pentru că e foarte important pentru noi să creăm nu doar să oferim o experiență sustenabilă, ci și să construim pe termen lung obișnuințe în acest sens.

Pe parte de siguranță, suntem mulțumiți că avem o comunitate responsabilă și foarte implicată. Anul trecut am fost surprinși de cât de mulți participanți aveau salvat în telefon numărul de siguranță – 0733 070 026 – neapărat de pus în agendă. Din fericire, nu am avut sesizări grave, dar asta e mai puțin important, pe noi ne interesează ca oamenii să sesizeze orice situație care poate pune în pericol siguranța cuiva, iar echipele specializate să poată lua deciziile corecte.

Angel Shot rămâne în vigoare, e codul prin care orice participant îl poate anunța la barurile din festival atunci când se simte în nesiguranță și nu știe cum să procedeze. Și siguranța sexuală este o prioritate. Anul acesta avem instalat punctele G-Info Spot, pentru a beneficia de resurse și sfaturi de la specialiști, cu ajutorul unui partener avem și posibilitatea de testare rapidă pentru boli cu transmitere sexuală, ei vor transporta testele cu dronele spre laboratoarele din Cluj și rezultatul va veni în cel mai scurt timp.

Trei recomandări pentru fanii EC pentru ca participarea la festival să se desfășoare fără probleme?

Aplicație – Planificare – Empatie. Descărcați-vă aplicația, vă va salva mult timp și vă răspunde la multe întrebări. Încercați o minimă planificare înainte de a pleca de acasă, 7 minute de lectură aici https://electriccastle.ro/fyi și nu veți mai avea revelații de tipul „dacă aș fi știut...”. Majoritatea lucrurilor pot fi rezolvate de pe telefon, de la încărcat banii pe brățară, la cumpărat bilete de tren (apropos, e mijlocul de transport pe care îl recomandăm cu entuziasm, cel mai eficient financiar și ca timp). Istoricul de până acum ne arată că suntem un eveniment cu grad de siguranță foarte ridicat, dar e nevoie de o susținere generală pentru a rămâne așa, sfatul nostru către public e să aibă empatie și respect pentru toți cei din jur, să-ți pese de binele celui de lângă tine e primul pas spre o atmosferă faină la un eveniment.

Ce vor să mănânce, să bea, să facă vedetele care vin anul acesta la EC. Dacă ați avut ceva solicitări speciale, inedite, interesante?

E mai greu de crezut că artiști care militează pentru pace, cum sunt cei de la Massive Attack, sau au programe de susținere pentru tineri defavorizați, cum e Shaquille O’neill, sau veteranii metal de la Cavalera să ceară prosoape mov sau miros de liliac, nu? Sunt relaxați, întotdeauna bucuroși când le recomanzi un vin sau o țuică pentru un „local flavour”, dar fără pretenții zăpăcitoare.

În schimb, anul acesta avem un număr record de artiști care vin cu nightliners ( autocar special adaptat care este conceput pentru ca pasagerii să doarmă-nr), e o decizie asumată pentru a reduce cât mai mult impactul asupra mediului pe care turneele mari le au prin emisiile de carbon generate. Nu e soluția ideală, dar e cea mai bună în acest moment. De altfel, foarte mulți artiști sunt interesați de politica noastră de sustenabilitate în momentul în care le lansăm invitația în festival și iau în serios eforturile noastre.