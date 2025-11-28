Cum va fi vremea de Crăciun: prognoza arată temperaturi mai ridicate până aproape de sfârşitul anului

Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, relevă prognoza pentru intervalul 1 - 29 decembrie, făcută publică vineri de meteorologi.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

- Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

- Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile sudice, dar şi local deficitare în cele vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

- Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

- Mediile valorilor termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

- Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.