search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce locuri de muncă și-au găsit românii fără BAC: „Diploma nu e o certitudine că ajungi mare CEO, dar e mai bine să o ai”

0
0
Publicat:

După ani în care au renunțat la gândul obținerii diplomei de Bacalaureat, mulți români spun că au fost nevoiți să accepte meserii prost plătite, regretând lipsa de interes pentru acest examen. Alții susțin însă că diploma nu a contat foarte mult în cazul lor, deoarece s-au mobilizat pentru a reuși.

Bacalaureatul înseamnă un pas important spre studiile superioare. Freepik.com
Bacalaureatul înseamnă un pas important spre studiile superioare. Freepik.com

Peste 100.000 de elevi din România se înscriu anual la examenul de Bacalaureat, pe care îl susțin la finalizarea anilor de liceu, acesta fiind esențial pentru accesul la studiile universitare sau pe piața muncii.

Zeci de mii de elevi pică anual examenul

Bacalaureatul este considerat unul dintre cele mai importante teste din perioada de învățământ, deoarece evaluează competențele acumulate pe parcursul anilor de liceu la disciplinele de bază din programa școlară.

În 2025, rata de promovare a Bacalaureatului a depășit 75 la sută, fiind asemănătoare cu cea din anii precedenți, 2022–2024. Cea mai mică rată de promovabilitate din ultimul deceniu a fost de 64,5 la sută, în sesiunea de vară din 2020. Atunci, la Bacalaureat s-au înscris peste 155.000 de elevi, comparativ cu aproximativ 108.000 în anul 2025.

Anual, câteva mii de tineri care nu au trecut Bacalaureatul în sesiunile precedente se înscriu pentru a susține din nou examenele. Alți români însă renunță să mai încerce obținerea acestei diplome.

Dintre cei rămași fără Bacalaureat, mulți au răspuns provocării lansate pe o platformă de socializare, de a povesti ce a însemnat lipsa acestuia în evoluția lor profesională.

Munca în Occident fără Bacalaureat

Un român susține că are un venit destul de bun, muncind în Marea Britanie ca instalator, meserie pentru care nu a avut nevoie de diplomă. Spune însă că trebuie să muncească pe brânci pentru acest venit.

„Am 10 clase. Instalez ventilație în Londra pe 4.000 de lire, 8 ore pe zi, de luni până vineri. Ajung la 5.000 de lire dacă lucrez și sâmbăta jumătate de zi. Cârcă, praf, gălăgie, frig. Am un credit ipotecar (mortgage) de 2.000 de lire, iar cu facturile ajung la aproximativ 3.000 de lire pe lună”, povestește acesta, pe Reddit.

O româncă de 34 de ani spune că nu s-a mai prezentat la Bacalaureat și că, după mai multe amânări, i s-a părut că învățatul pentru acest examen este prea dificil, așa că a renunțat definitiv.

„Am avut joburi mărunte, prost plătite, am lucrat și în afara țării, tot la munca de jos. Acum sunt șomeră și am dificultăți mari în a găsi un alt loc de muncă. Deci nu mă descurc prea bine”, afirmă aceasta.

Alt român spune că este administrator de sistem IT la o fabrică și primește un salariu de 1.300 de euro și bonuri, având doar zece clase. Altcineva susține că obține venituri de câteva mii de euro, muncind la amenajări interioare, iar un alt român afirmă că meseria de frizer îi aduce venituri mari, deși nu are diplomă de Bacalaureat.

Citește și: Deputatul fără Bac ales președinte al organizației AUR Hunedoara. Tiberiu Bârstan a participat în martie la protestul din fața Biroului Electoral Central

Un tânăr povestește că a renunțat să se mai înscrie la Bacalaureat după ce nu a reușit să promoveze examenul la limba română.

„Am lucrat inițial într-un depozit, apoi ca vânzător (în aceeași firmă). În timp, am schimbat mai multe companii, însă toate au avut același profil – instalații sanitare. În momentul actual, câștig aproximativ 5.000 de lei, la care se adaugă comisionul din vânzări”, susține acesta.

Regrete după diploma de Bacalaureat

Un utilizator al platformei regretă că nu a luat decizia de a învăța pentru Bacalaureat la momentul potrivit.

„Am ajuns cel mai mare loser pe care îl cunosc. Un pălmaș fără viitor. Chiar azi am semnat preavizul. De luna viitoare rămân fără loc de muncă”, scrie acesta.

Un alt român îi privește cu superioritate pe colegii săi de muncă fără Bacalaureat și susține că, în general, persoanele fără studii întâmpină mai multe greutăți decât cele cu studii.

„Lucrez în afara țării cu două persoane fără Bacalaureat, pe aceiași bani ca ei. Una dintre ele a spus chiar cu mândrie că nu a citit nicio carte în viața ei. Trebuie însă să spun că oamenii sunt mai limitați în gândire și, cel mai probabil, vor lucra toată viața munci de jos. Eu am venit aici pentru experiență, ei au venit pentru că nu au avut de ales. Eu mă gândesc cum pot promova, cum să-mi îmbunătățesc condiția; ei se gândesc să-și cumpere un PlayStation și un televizor, ca să se poată juca în zilele libere”, afirmă acesta.

Alt român spune că a avut o mulțime de slujbe, atât în România, cât și în Occident, fără a avea nevoie de diploma de Bacalaureat. În unele cazuri, a fost respins din cauza lipsei acesteia. În prezent, susține el, lucrează într-o fabrică de componente auto din afara țării și câștigă până la 3.300 de euro, după mai multe locuri de muncă mai slab plătite.

„Regret că nu am luat Bacalaureatul? Da, pentru că m-am lovit de lipsa lui de câteva ori. Dar cred că dacă ai de gând să pleci din țară și să nu te mai întorci, nu mai contează la fel de mult”, afirmă acesta.

Diploma nu asigură cariera

Alt român susține, în schimb, că la 34 de ani, cu o facultate absolvită, lucrează ca vânzător pe salariul minim.

„Nu găsesc un alt job part-time care să-mi permită să stau cu copiii atunci când soția nu este acasă. Nu avem cu cine să-i lăsăm. Este foarte frustrant”, concluzionează acesta.

Un alt român afirmă că abia la 35 de ani i s-a cerut diploma de Bacalaureat și a realizat că i-ar fi fost utilă pentru a obține un atestat de la o autoritate română.

„Educația, cultura, inteligența, abilitatea de a face bani și de a avea o viață mai ușoară nu sunt influențate de o hârtie. Totuși, un lucru neplăcut la a nu avea Bacalaureat sau facultate este că unele persoane din jur te privesc cu dispreț”, afirmă acesta.

Alți români au relatat că au plecat în Occident și au muncit ca necalificați, fără a avea nevoie de diploma de Bacalaureat, ori au făcut același lucru în România. Unii și-au deschis propriile firme și au reușit să se descurce pe cont propriu.

„Bacalaureatul nu reprezintă vreo certitudine că vei ajunge un mare CEO (director) de corporație sau vreun politician de succes. Dar statistica este de partea celor care îl iau, iar cei care se descurcă fără el pot beneficia de un context pe care alții nu îl au. Viața te poate duce în locuri neașteptate, dar e mai bine să-l ai decât să nu-l ai, pentru simplul fapt că el certifică un minim de efort depus”, concluzionează un alt român.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
gandul.ro
image
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
mediafax.ro
image
Arbitrul de fotbal care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost victima unei agresiuni. Trei bărbați l-au lovit, în fața casei
fanatik.ro
image
Tudor Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea: „Nu sunt simpaticul mesei”. Despre teatru, familie, politică și patriotism
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
"Șocant": criminalul s-a predat! Ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să faci în autobuzele şi tramvaiele STB. Mulţi bucureşteni beau apă şi consumă alimente, dar este interzis
playtech.ro
image
Lovitură pentru Universitatea Craiova înainte de „dubla” cu FCSB! Steven Nsimba, out pentru derby-ul din SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Statul român preia gigantul Rusiei! SUA a impus restricții, România a găsit o soluție
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
Sarah Ferguson, Regina Elisabeta, Profimedia (2) jpg
Nora Reginei Elisabeta a II-a a făcut sex cu Epstein și îl iubea! Încrengătura devine din ce în ce mai greu de digerat
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer