Ce locuri de muncă și-au găsit românii fără BAC: „Diploma nu e o certitudine că ajungi mare CEO, dar e mai bine să o ai”

După ani în care au renunțat la gândul obținerii diplomei de Bacalaureat, mulți români spun că au fost nevoiți să accepte meserii prost plătite, regretând lipsa de interes pentru acest examen. Alții susțin însă că diploma nu a contat foarte mult în cazul lor, deoarece s-au mobilizat pentru a reuși.

Peste 100.000 de elevi din România se înscriu anual la examenul de Bacalaureat, pe care îl susțin la finalizarea anilor de liceu, acesta fiind esențial pentru accesul la studiile universitare sau pe piața muncii.

Zeci de mii de elevi pică anual examenul

Bacalaureatul este considerat unul dintre cele mai importante teste din perioada de învățământ, deoarece evaluează competențele acumulate pe parcursul anilor de liceu la disciplinele de bază din programa școlară.

În 2025, rata de promovare a Bacalaureatului a depășit 75 la sută, fiind asemănătoare cu cea din anii precedenți, 2022–2024. Cea mai mică rată de promovabilitate din ultimul deceniu a fost de 64,5 la sută, în sesiunea de vară din 2020. Atunci, la Bacalaureat s-au înscris peste 155.000 de elevi, comparativ cu aproximativ 108.000 în anul 2025.

Anual, câteva mii de tineri care nu au trecut Bacalaureatul în sesiunile precedente se înscriu pentru a susține din nou examenele. Alți români însă renunță să mai încerce obținerea acestei diplome.

Dintre cei rămași fără Bacalaureat, mulți au răspuns provocării lansate pe o platformă de socializare, de a povesti ce a însemnat lipsa acestuia în evoluția lor profesională.

Munca în Occident fără Bacalaureat

Un român susține că are un venit destul de bun, muncind în Marea Britanie ca instalator, meserie pentru care nu a avut nevoie de diplomă. Spune însă că trebuie să muncească pe brânci pentru acest venit.

„Am 10 clase. Instalez ventilație în Londra pe 4.000 de lire, 8 ore pe zi, de luni până vineri. Ajung la 5.000 de lire dacă lucrez și sâmbăta jumătate de zi. Cârcă, praf, gălăgie, frig. Am un credit ipotecar (mortgage) de 2.000 de lire, iar cu facturile ajung la aproximativ 3.000 de lire pe lună”, povestește acesta, pe Reddit.

O româncă de 34 de ani spune că nu s-a mai prezentat la Bacalaureat și că, după mai multe amânări, i s-a părut că învățatul pentru acest examen este prea dificil, așa că a renunțat definitiv.

„Am avut joburi mărunte, prost plătite, am lucrat și în afara țării, tot la munca de jos. Acum sunt șomeră și am dificultăți mari în a găsi un alt loc de muncă. Deci nu mă descurc prea bine”, afirmă aceasta.

Alt român spune că este administrator de sistem IT la o fabrică și primește un salariu de 1.300 de euro și bonuri, având doar zece clase. Altcineva susține că obține venituri de câteva mii de euro, muncind la amenajări interioare, iar un alt român afirmă că meseria de frizer îi aduce venituri mari, deși nu are diplomă de Bacalaureat.

Un tânăr povestește că a renunțat să se mai înscrie la Bacalaureat după ce nu a reușit să promoveze examenul la limba română.

„Am lucrat inițial într-un depozit, apoi ca vânzător (în aceeași firmă). În timp, am schimbat mai multe companii, însă toate au avut același profil – instalații sanitare. În momentul actual, câștig aproximativ 5.000 de lei, la care se adaugă comisionul din vânzări”, susține acesta.

Regrete după diploma de Bacalaureat

Un utilizator al platformei regretă că nu a luat decizia de a învăța pentru Bacalaureat la momentul potrivit.

„Am ajuns cel mai mare loser pe care îl cunosc. Un pălmaș fără viitor. Chiar azi am semnat preavizul. De luna viitoare rămân fără loc de muncă”, scrie acesta.

Un alt român îi privește cu superioritate pe colegii săi de muncă fără Bacalaureat și susține că, în general, persoanele fără studii întâmpină mai multe greutăți decât cele cu studii.

„Lucrez în afara țării cu două persoane fără Bacalaureat, pe aceiași bani ca ei. Una dintre ele a spus chiar cu mândrie că nu a citit nicio carte în viața ei. Trebuie însă să spun că oamenii sunt mai limitați în gândire și, cel mai probabil, vor lucra toată viața munci de jos. Eu am venit aici pentru experiență, ei au venit pentru că nu au avut de ales. Eu mă gândesc cum pot promova, cum să-mi îmbunătățesc condiția; ei se gândesc să-și cumpere un PlayStation și un televizor, ca să se poată juca în zilele libere”, afirmă acesta.

Alt român spune că a avut o mulțime de slujbe, atât în România, cât și în Occident, fără a avea nevoie de diploma de Bacalaureat. În unele cazuri, a fost respins din cauza lipsei acesteia. În prezent, susține el, lucrează într-o fabrică de componente auto din afara țării și câștigă până la 3.300 de euro, după mai multe locuri de muncă mai slab plătite.

„Regret că nu am luat Bacalaureatul? Da, pentru că m-am lovit de lipsa lui de câteva ori. Dar cred că dacă ai de gând să pleci din țară și să nu te mai întorci, nu mai contează la fel de mult”, afirmă acesta.

Diploma nu asigură cariera

Alt român susține, în schimb, că la 34 de ani, cu o facultate absolvită, lucrează ca vânzător pe salariul minim.

„Nu găsesc un alt job part-time care să-mi permită să stau cu copiii atunci când soția nu este acasă. Nu avem cu cine să-i lăsăm. Este foarte frustrant”, concluzionează acesta.

Un alt român afirmă că abia la 35 de ani i s-a cerut diploma de Bacalaureat și a realizat că i-ar fi fost utilă pentru a obține un atestat de la o autoritate română.

„Educația, cultura, inteligența, abilitatea de a face bani și de a avea o viață mai ușoară nu sunt influențate de o hârtie. Totuși, un lucru neplăcut la a nu avea Bacalaureat sau facultate este că unele persoane din jur te privesc cu dispreț”, afirmă acesta.

Alți români au relatat că au plecat în Occident și au muncit ca necalificați, fără a avea nevoie de diploma de Bacalaureat, ori au făcut același lucru în România. Unii și-au deschis propriile firme și au reușit să se descurce pe cont propriu.

„Bacalaureatul nu reprezintă vreo certitudine că vei ajunge un mare CEO (director) de corporație sau vreun politician de succes. Dar statistica este de partea celor care îl iau, iar cei care se descurcă fără el pot beneficia de un context pe care alții nu îl au. Viața te poate duce în locuri neașteptate, dar e mai bine să-l ai decât să nu-l ai, pentru simplul fapt că el certifică un minim de efort depus”, concluzionează un alt român.