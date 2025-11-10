Deputatul fără Bac ales președinte al organizației AUR Hunedoara. Tiberiu Bârstan a participat în martie la protestul din fața Biroului Electoral Central

AUR și-a ales un șef de filială care, potrivit presei locale, nu a promovat examenul de Bacalaureat. Noul șef al AUR Hunedoara este unul din parlamentarii care s-au afirmat la protestul violent izbucnit în Capitală la momentul invalidării candidaturii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Filiala județeană Hunedoara a partidului extremist AUR l-a ales duminică pe deputatul Tiberiu Barstan în funcția de președinte al organizației județene, a anunțat AUR.

„Sunt onorat că am fost reconfirmat în funcția de Președinte AUR Hunedoara, alături de o echipă unită, hotărâtă și plină de energie, gata să muncească pentru binele hunedorenilor și pentru o Românie puternică, demnă și respectată.

Mulțumesc din suflet colegilor mei din filială pentru încrederea și sprijinul lor, președintelui George Simion pentru susținere, colegilor deputați și senatori AUR prezenți la eveniment, precum și tuturor hunedorenilor care cred în noi și în valorile AUR”, a transmis deputatul pe Facebook.

Barstan este deputat de Hunedoara. El s-a remarcat în spațiul public în martie 2025, atunci când a participat la protestul violent din fața Biroului Electoral Central, după invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu.

Evenimentul s-a soldat cu tensiuni și audieri la Parchetul General.

Doar o diplomă de liceu, fără Bacalaureat

Tiberiu Barstan nu și-a postat nici un CV pe pagina Camerei Deputaților, dar presa locală a arătat că a terminat un liceu auto și nu și-a luat bacalaureatul. Publicația Zi de Zi a scris că, potrivit unui CV din perioada în care a fost consilier local în Hunedoara, Barstan și-a trecut la educație doar cu o diplomă de absolvire a unui liceu tehnic auto.