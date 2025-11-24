Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România

search
O organizație care protejează drepturile animalelor salută dezbaterea parlamentară privind îmbunătățirea legislației în domeniu, în contextul depunerii unui pachet de inițiative menite să modernizeze protecția animalelor în România. Printre propuneri se numără definirea animalelor în conformitate cu standardele deja aplicate în mai multe state europene.

Alte țări europene au adoptat deja modificări legislative similare. FOTO: Freepik
Alte țări europene au adoptat deja modificări legislative similare. FOTO: Freepik

Humane World for Animals, cunoscută anterior drept Humane Society International, sprijină completarea articolului 1 din Legea 205/2004, considerând că această schimbare ar reprezenta o recunoaștere legală esențială a faptului că animalele nu sunt obiecte, ci fiinţe ale căror nevoi şi bunăstare trebuie respectate.

„Introducerea unei definiţii corecte a animalelor ar fi un mare pas înainte pentru legislaţia românească în materie”, afirmă Andreea Roseti, director de ţară pentru România al Humane World for Animals, conform News.ro.

Ea subliniază că această modificare ar crea premisele pentru „un set mai bun de reguli şi reglementări” care să prevină și să sancționeze relele tratamente aplicate animalelor, abuzuri care persistă de decenii.

Propunerile pentru actualizarea legislației includ și recunoaşterea suferinţei psihice a animalelor, eficientizarea intervențiilor polițiștilor specializați în protecția animalelor, sancțiuni mai dure pentru cruzimea asupra animalelor și limitarea strictă a deținerii de animale sălbatice.

Inițiativele legislative aflate în dezbatere au fost precedate de consultări extinse cu organizațiile nonguvernamentale. Humane World for Animals a participat activ în grupul de lucru constituit în cadrul inițiativei „Respect pentru animale”, coordonată de deputatul Andrei Baciu și Hilde Tudora, directoarea Direcției pentru Protecția Animalelor din Consiliul Județean Ilfov.

Grupul a elaborat „Decalogul pentru animale”, un instrument menit să crească nivelul de conștientizare publică privind tratarea cu respect a animalelor.

Reprezentanții organizației subliniază că amendamentele propuse reflectă atât evoluțiile științifice, cât și schimbarea percepției societății față de animale. Tot mai mulți oameni apelează la câini de asistență și la programe terapeutice care implică animale.

Țări precum Franţa, Germania, Austria, Polonia sau Luxemburg au adoptat deja modificări legislative similare, recunoscând sensibilitatea animalelor și dreptul lor la protecție.

Humane World for Animals anunță că va urmări îndeaproape procesul parlamentar și va continua să susțină accelerarea adoptării unei legislații moderne, aliniate standardelor europene.

