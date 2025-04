O olandeză a luat la bătaie un bărbat care maltrata un măgar, în Egipt. Activista poate ajunge în pușcărie pentru agresiune

O activistă pentru drepturile animalelor, care are cetățenie olandeză, ar putea ajunge în spatele gratiilor în Egipt, după ce a imobilizat şi bătut un bărbat care lovea cu cruzime un măgar.

Jock Vanderbost, activistă pentru drepturile animalelor și fondatoare a cabinetului veterinar Good Karma Sanctuary din Cairo, a fost arestată preventiv şi ulterior eliberată, dar riscă să facă închisoare, din cauza faptului că a intervenit în mod violent pentru a opri un bărbat care biciuia cu cruzime un măgar.

Incidentul s-a întâmplat într-un cartier periferic din Cairo, mai multe persoane suprinzând momentul în care femeia îl imobilizează şi apoi în loveşte pe bărbatul care maltrata animalul.

În imaginile tulburătoare surprinse de martori se vede cum animalul, legat de un zid la periferia orașului Cairo, se zbate în agonie în timp ce este biciuit în mod repetat. Îngrozită de cruzimea obărbatului, Jock Vanderbost aleargă spre îngrijitor, îl izbeşte de un perete, unde îl imobilizează şi începe, la rândul ei, să-l lovească, strigându-i: „Crezi că ești normal?!”.

La un moment dat, bărbatul reuşeşte să scape şi părăseşte locul incidentului, în timp ce activista pentru drepturile animalelor îl ameninţă cu un bici pe care îl ia de la un alt proprietar de măgar.

Videoclipul în care sunt surprinse, pe de o parte, suferinţa animalului, iar pe de altă parte, intervenţia femeii de profesie medic veterinar, a devenit viral pe social media, stârnind indignare împotiva comportamentului plin de cruzime al bărbatului, atrăgând atenția asupra maltratării animalelor de muncă în locurile turistice din Egipt.

Cu toate acestea, cea care a suportat consecințele imediate a fost activista pentru drepturile animalelor, împotriva căreia bărbatul atacat a depus o plângere la poliţie. În primă fază a fost arestată pentru scurt timp, fiind apoi pusă în libertate, dar riscă între şase luni şi un an de închisoare sau chiar deportarea din Egipt.

Deși este căsătorită cu un egiptean şi locuieşte de mai mulţi ani în Cairo, acolo unde conduce un cabinetul veterinar, femeia are încă cetăţenie olandeză.

„Când am strigat să mă opresc, am fost numită c...ă, iar bărbatul a râs și apoi a lovit mai tare. (...) Bineînţeles că am intervenit. (...) Acum aș putea primi probabil șase luni sau un an de închisoare sau poate chiar deportarea. Dar dacă asta înseamnă că ceva se va schimba în sfârșit aici, a meritat”, a declarat activista.

Bărbatul din filmare a depus o plângere la poliție, acuzând-o pe Jock Vanderbost de agresiune, dar şi de faptul că i-a creat mari prejudicii, susținând că distribuirea videoclipului cu incidentul, care a devenit viral în mediul online, i-a provocat „daune psihologice”, relatează DailyMail, citând presa locală.

Clina veterinară pe care o conduce Jock Vanderbost, deservită de trei veterinari cu normă întreagă, oferă îngrijire cailor, măgarilor și catârilor, oferind tratamente pentru răni, afecțiuni ale pielii și deparazitare. Activista a vorbit public în trecut despre munca sa și despre primele sale contacte cu cruzimea față de animale în Egipt.

„Dragi colegi salvatori și Organizații, avocați și oameni conectați,

Scena măgarului biciuit a devenit virală, lumea ne urmărește și ni s-a oferit o platformă și o oportunitate de a realiza schimbări pozitive pentru viitor. Dacă ne unim, vocile noastre vor fi auzite acum şi putem face o schimbare pozitivă pentru toate animalele din Egipt!!!!

Există atât de mulți dintre noi, pe unii îi cunosc pe alții nu, unii îmi plac alții nu, unii mă plac, alții nu, dar în cele din urmă contează cu adevărat animalele, așa că haideţi să încercăm să punem diferențele noastre deoparte și să folosim acest val de atenție mass-media și să facem un lucru pozitiv din asta!”, a scris pe Instagram femeia care riscă să ajungă în spatele gratiilor pentru că a salvat animalul de la bătaie.

Ministerul egiptean de Interne a precizat că bărbatul care apare în videoclip a fost, de asemenea, identificat și arestat pentru acte de cruzime împotriva animalelor.