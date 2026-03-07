Planul de a-și salva fiica bolnavă s-a transformat în tragedie. O femeie și-a ucis copiii și s-a sinucis, după ce soțul și-a înscenat moartea

Un caz cutremurător din China, petrecut în urmă cu câțiva ani, a redevenit viral pe rețelele sociale punând în discuție presiunea financiară și povara datoriilor. Un bărbat și-a înscenat moartea sperând că despăgubirea din asigurare va acoperi cheltuielile medicale ale fiicei sale. Soția lui, devastată crezând că acesta a murit, a făcut apoi un gest greu de imaginat, în speranța de a „reuni familia”.

Femeia, cunoscută drept doamna Dai, în vârstă de 34 de ani, locuia într-o zonă rurală din provincia Hunan și avea doi copii mici. În septembrie 2018, poliția i-a spus că mașina închiriată pe numele soțului ei, He, fusese găsită scufundată într-un râu. Deși trupul bărbatului nu fusese descoperit, autoritățile au presupus că acesta s-ar fi sinucis, scrie Mirror.

În realitate, bărbatul acumulase datorii de peste 100.000 de yuani (aprox. 13.000 euro) din împrumuturi luate de la creditori online pentru a acoperi tratamentele medicale ale fiicei sale de trei ani, care suferea de epilepsie severă.

Deși moartea lui a făcut ca aceste datorii, precum și îngrijirea fiicei bolnave, să cadă exclusiv în sarcina dnei Dai, aceasta a aflat și că soțul ei contractase, fără știrea ei, o poliță de asigurare de un milion de yuani (aprox. 130.000 euro), ea fiind singurul beneficiar.

Totuși, femeia s-a luptat cu durerea pierderii, iar la trei săptămâni după dispariția soțului, trupul ei a fost găsit într-un iaz din apropierea casei familiei, alături de cele ale fiicei și fiului ei, în vârstă de patru ani.

Ancheta a arătat că femeia și-a înecat copiii, după care s-a sinucis. Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială WeChat, înainte de tragedie, ea scrisese că vrea să își „reunească familia” și că se teme că micuții vor avea o viață grea dacă vor rămâne fără părinți.

China este una dintre puținele țări din lume unde ratele sinuciderilor sunt mai ridicate în rândul femeilor decât în rândul bărbaților. Acest lucru este valabil mai ales în zonele rurale precum Hunan, unde oportunitățile economice și rețelele de sprijin social sunt rare.

Însă cazul avea să ia încă o întorsătură și mai dramatică. La doar o zi după moartea tragică a mamei și a copiilor ei, dl He s-a predat poliției, recunoscând că își înscenase propria moarte pentru a scăpa de datorii. El spera ca polița de asigurare să îl ajute să acopere tratamentul medical al fiicei sale.

În mod inexplicabil, el nu îi spusese soției sale despre aceste planuri.

În videoclip, bărbatul imploră: „Fiica mea, care este bolnavă, trebuie să facă controale medicale în fiecare lună. Trebuie să plătesc ratele la mașină și cheltuielile familiei. Și eu sunt bolnav. Am făcut asta pentru a evita datoriile. Nu m-am gândit niciodată că soția mea va fi atât de atașată de mine.”

Bărbatul a fost ulterior acuzat de fraudă de asigurare și distrugere intenționată de bunuri.

Tragedia a declanșat în China o amplă dezbatere despre împrumuturile online, dar și despre presiunea socială și economică resimțită de multe femei din zonele rurale.