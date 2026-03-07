search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Planul de a-și salva fiica bolnavă s-a transformat în tragedie. O femeie și-a ucis copiii și s-a sinucis, după ce soțul și-a înscenat moartea

0
0
Publicat:

Un caz cutremurător din China, petrecut în urmă cu câțiva ani, a redevenit viral pe rețelele sociale punând în discuție presiunea financiară și povara datoriilor. Un bărbat și-a înscenat moartea sperând că despăgubirea din asigurare va acoperi cheltuielile medicale ale fiicei sale. Soția lui, devastată crezând că acesta a murit, a făcut apoi un gest greu de imaginat, în speranța de a „reuni familia”.

Bărbatul și-a înscenat moartea pentru a-și salva fiica bolnavă FOTO Weibo
Bărbatul și-a înscenat moartea pentru a-și salva fiica bolnavă FOTO Weibo

Femeia, cunoscută drept doamna Dai, în vârstă de 34 de ani, locuia într-o zonă rurală din provincia Hunan și avea doi copii mici. În septembrie 2018, poliția i-a spus că mașina închiriată pe numele soțului ei, He, fusese găsită scufundată într-un râu. Deși trupul bărbatului nu fusese descoperit, autoritățile au presupus că acesta s-ar fi sinucis, scrie Mirror.

În realitate, bărbatul acumulase datorii de peste 100.000 de yuani (aprox. 13.000 euro) din împrumuturi luate de la creditori online pentru a acoperi tratamentele medicale ale fiicei sale de trei ani, care suferea de epilepsie severă.

Deși moartea lui a făcut ca aceste datorii, precum și îngrijirea fiicei bolnave, să cadă exclusiv în sarcina dnei Dai, aceasta a aflat și că soțul ei contractase, fără știrea ei, o poliță de asigurare de un milion de yuani (aprox. 130.000 euro), ea fiind singurul beneficiar.

Totuși, femeia s-a luptat cu durerea pierderii, iar la trei săptămâni după dispariția soțului, trupul ei a fost găsit într-un iaz din apropierea casei familiei, alături de cele ale fiicei și fiului ei, în vârstă de patru ani.

Ancheta a arătat că femeia și-a înecat copiii, după care s-a sinucis. Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială WeChat, înainte de tragedie, ea scrisese că vrea să își „reunească familia” și că se teme că micuții vor avea o viață grea dacă vor rămâne fără părinți.

China este una dintre puținele țări din lume unde ratele sinuciderilor sunt mai ridicate în rândul femeilor decât în rândul bărbaților. Acest lucru este valabil mai ales în zonele rurale precum Hunan, unde oportunitățile economice și rețelele de sprijin social sunt rare.

Însă cazul avea să ia încă o întorsătură și mai dramatică. La doar o zi după moartea tragică a mamei și a copiilor ei, dl He s-a predat poliției, recunoscând că își înscenase propria moarte pentru a scăpa de datorii. El spera ca polița de asigurare să îl ajute să acopere tratamentul medical al fiicei sale.

În mod inexplicabil, el nu îi spusese soției sale despre aceste planuri.

În videoclip, bărbatul imploră: „Fiica mea, care este bolnavă, trebuie să facă controale medicale în fiecare lună. Trebuie să plătesc ratele la mașină și cheltuielile familiei. Și eu sunt bolnav. Am făcut asta pentru a evita datoriile. Nu m-am gândit niciodată că soția mea va fi atât de atașată de mine.”

Bărbatul a fost ulterior acuzat de fraudă de asigurare și distrugere intenționată de bunuri.

Tragedia a declanșat în China o amplă dezbatere despre împrumuturile online, dar și despre presiunea socială și economică resimțită de multe femei din zonele rurale.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât de pregătiți sunt americanii și aliații lor pentru un conflict prelungit în Iran și de ce apare Ucraina în ecuație
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Calcul complet
gandul.ro
image
Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran - surse / Ce spune Casa Albă
mediafax.ro
image
Patru transferuri la FCSB după ce a ratat play-off-ul: „Gigi Becali e rănit! La cât a investit, nu i-a căzut bine!”. Exclusiv 
fanatik.ro
image
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Lovitură de milioane! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
observatornews.ro
image
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026 😲
cancan.ro
image
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Lista țărilor NATO care au reintrodus armata obligatorie. Croația este cea mai recentă
playtech.ro
image
Ce pensie are Marin Condescu, fostul conducător de la Pandurii, după 45 de ani de muncă: ”Mi-am mai luat un serviciu”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Detaliul scăpat de multă lume. Titi Aur a spus ce l-a influențat pe Kader Keita să nu calce frâna
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Circulație OPRITĂ pe A7! Accident CUMPLIT acum... Vezi mai mult
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Secretul bine ascuns de Donald Trump. De ce i-au făcut pastorii creștini slujbă la Casa Albă VIDEO
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
FotoJet (61) jpg
Sydney Sweeney, cod roșu de erotism! Sânii mari, naturali și fermi n-au lăsat-o niciodată în anonimat
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii lasă ghinionul în urmă. După o perioadă dificilă și plină de provocări, nativii vor fi răsplătiți: bani, relații și împlinire
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde