Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
Fabrizio Romano, numit „șarlatan, nu jurnalist", după postările plătite. Specialistul în mercato își pierde din credibilitate, devenind un „influencer al fotbalului"

Publicat:

Jurnalistul britanic Nick Harris a publicat o analiză amplă despre activitatea cunoscutului expert în transferuri Fabrizio Romano, în care vorbește și despre episoadele controversate din cariera acestuia.

Fabrizio Romano Foto/Platforma X
Fabrizio Romano Foto/Platforma X

Harris susține că italianul a devenit mai degrabă un influencer al fotbalului decât un jurnalist în sensul clasic al cuvântului. Potrivit autorului, Romano, care are peste 120 de milioane de urmăritori pe rețelele sociale, își folosește popularitatea online pentru a genera venituri și pentru a-și consolida influența în lumea transferurilor.

Harris este un jurnalist cu experiență, care de-a lungul carierei a colaborat cu publicații importante precum The Independent, The Sunday Times, The Guardian sau Mail on Sunday.

Fabrizio Romano, acuzat că promovează fotbalul din Arabia Saudită

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a devenit unul dintre cele mai urmărite nume din presa sportivă online. Specialistul în transferuri are peste 121 de milioane de urmăritori pe platforme precum X, Facebook, TikTok și Instagram, unde publică zilnic informații din lumea fotbalului. Pe conturile sale apar constant actualizări despre meciuri, live-blog-uri sau detalii de pe piața transferurilor, multe dintre ele prezentate drept exclusivități.

În analiza realizată de Nick Harris, apare însă și o critică importantă

Romano nu menționează întotdeauna sursa informațiilor. Potrivit lui Harris, italianul preia adesea știri apărute inițial la alți jurnaliști sau în presa locală din diferite țări, iar apoi le publică pe conturile sale, lăsând impresia că sunt informații obținute direct de el.

„Romano este o figură polarizantă și a devenit și mai polarizantă la începutul acestei săptămâni, când a postat un videoclip cu durata de 2 minute și 14 secunde, care susține, practic, presupusul regim umanitar al Arabiei Saudite, unde conducătorul de facto, Mohammed bin Salman, a orchestrat asasinarea în 2018 a unui jurnalist critic, Jamal Khashoggi.

Veți observa că advertorialul saudit controversat a venit cu hashtagul „#ad”, semnalând că fusese plătit să facă reclamă oricărui conținut pe care îl distribuia de data aceasta. (Propagandă pro-saudită în acest caz)!, notează Harris.

Global Humanitarian Role of Saudi Arabia @KSRelief_EN #ad pic.twitter.com/GcmHu7LEUj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Un alt punct critic menționat în analiza realizată de Nick Harris se referă la modul în care Fabrizio Romano gestionează conținutul sponsorizat din mediul online. Potrivit articolului, italianul nu indică întotdeauna clar atunci când o postare este realizată în urma unei colaborări plătite.

Citește și: Situație explozivă la Tottenham. Suporterii speră ca antrenorul lui Drăgușin să fie dat afară „mâine dimineață”

Fabrizio Romano, criticat și după o informație greșită legată de o tragedie

În materialul semnat de Nick Harris este amintit și un episod controversat din 7 februarie 2023, când Fabrizio Romano a publicat pe Facebook informația potrivit căreia fotbalistul Christian Atsu ar fi fost găsit în viață după cutremurul din Turcia, din 2023.

În realitate, informația s-a dovedit a fi eronată. Trupul fostului internațional ghanez a fost descoperit abia pe 18 februarie, la mai bine de zece zile după cutremur. Potrivit articolului, mesajul publicat de Romano a creat confuzie în acele momente tensionate și ar fi dus chiar la întreruperea temporară a căutărilor organizate de clubul la care evolua jucătorul, Hatayspor.

„Mi s-a spus că familia sa a avut speranțe în această postare, venită de la o sursă cu autoritate. În realitate, relatările lui Romano despre faptul că Atsu ar fi fost în viață erau niște aiureli, răspândite pe scară largă fără nicio verificare.

Romano a greșit tragic și categoric, dar faptul că a postat mesajul către milioane de urmăritori (fără a menționa presupusa sursă, care s-a dovedit a fi falsă) a dat o speranță deșartă familiei jucătorului!, spune jurnalistul britanic.

Oferte de publicitate pentru cluburile nordice

În februarie și martie 2024, site-ul Idrettspolitikk.no a publicat informații potrivit cărora o firmă care îl reprezintă pe Fabrizio Romano ar fi trimis oferte de publicitate unor cluburi din Scandinavia.

Concret, cluburilor li s-ar fi propus promovare pe conturile lui Romano de pe rețelele sociale. Printre servicii se număra și răspândirea unor zvonuri despre posibile transferuri ale jucătorilor, pentru a atrage mai multă atenție asupra echipei. La acel moment, o astfel de postare ar fi costat aproximativ 1.000 de euro, iar cluburile puteau decide cum să arate mesajul și la ce oră să fie publicat.

Câteva episoade din începutul carierei lui Romano

Pe când avea 18 ani, Fabrizio scria pentru FCInterNews, un site dedicat clubului Inter Milan. Potrivit unui fost coleg, Romano ar fi publicat la acea vreme un interviu „exclusiv” cu un jucător al lui Inter. Ulterior s-ar fi aflat că persoana intervievată nu era, de fapt, fotbalistul respectiv, ci cineva care doar pretindea că este el.

Un alt fost coleg a spus pentru Sporting Intelligence că celebra expresie „Here we go!”, asociată astăzi cu Romano atunci când anunță un transfer, nu ar fi fost inventată de acesta. La finalul materialului, Harris menționează că a încercat să îl contacteze pe Fabrizio Romano pentru un punct de vedere despre toate aceste lucruri, însă jurnalistul italian nu a oferit niciun răspuns.

