Consulul general al României, Viorel Badea, a fost filmat în timp ce le vorbea elevilo aflați în Dubai, în contextul în care mii de români sunt blocați de război în statele din Golful Persic.

În timp ce vorbea cu elevii și profesoarele din Vrancea blocați în Dubai, consulul Viorel Riceard Badea le-a atras atenția asupra unui aspect considerat de el important, scrie Vrancea24.

„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii. Dar e un război care nu vă priveşte pe voi, nu mă priveşte pe mine. Jocul este la alt nivel”, a spus consulul României la Dubai.

Viorel Riceard Badea activează la Consulatul general din Dubai din vara anului 2023.

Elevii blocați în Dubai din cauza conflictului militar din regiune se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată organizată de un centru Cambridge din Vrancea.

Excursia a fost organizată în timpul vacanţei, iar decizia privind deplasarea copiilor în Emiratele Arabe Unite a aparţinut exclusiv părinţilor.

Grupurile școlare din Neamț, Suceava și Vrancea, blocate timp de o săptămână în Dubai, s-au întors vineri în țară la bordul unei aeronave în care s-au aflat 127 de cetățeni români, din care 97 de minori.

Amintim că România a solicitat, prin Mecanismul european de protecție civilă, organizarea a cinci zboruri pentru evacuarea a circa 1.000 de cetățeni români din Orientul Mijlociu.