Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea

O femeie care era cu copilul la trecerea de pietoni, dar nu le-a fost acordată prioritatea, a decis să nu lase lucrurile așa. Și a făcut o sesizare pe site-ul Poliției Române. La doar câteva zile distanță a primit răspunsul: camerele de supraveghere i-au dat dreptate, iar șoferul a rămas 60 de zile fără permis.

Ce a relatat femeia

,,Acum o săptămână eram împreună cu copilul, angajați în traversare. Văd că vine un bizon lansat, se uită la noi, ne vede și trece efectiv prin fața noastră. Niciun gând să oprească.

În mod normal m-aș enerva (..) și aș trece peste. Dar pentru că eram cu copilul, am decis să fac pentru prima dată în viața mea sesizare la poliție", a povestit femeia pe platforma Reddit.

Sesizarea a fost făcută pe https://politiaromana.ro/ro/petitii-online.

,,Două minute maxim mi-a luat să completez. Am trecut numărul mașinii, locul și ora la care s-a întâmplat. Azi am primit răspuns că cererea a fost soluționată. În urma analizării camerelor din zonă, i s-a reținut permisul pentru 60 de zile și amendă. Nu a fost necesar să vin să dau declarații, să fiu chemat în calitate de martor sau alte bătăi de cap. Agentul a soluționat tot doar în urma petiției mele și a constatării în baza camerelor din zonă", a adăugat femeia.

Și a explicat de ce a decis să nu treacă peste:

,,În România anual au loc sute de accidente grave din cauza neacordării de prioritate pe trecere, multe soldate cu decese. E drept, multe sunt și din indisciplina pietonilor, care nu se asigură și <<mor cu dreptatea în brațe>>, practic ce s-ar fi întâmplat și acum dacă nu m-aș fi oprit să îl las să treacă. Dar data viitoare când pățiți și voi ceva de genul, faceți sesizare. Sunt șanse mari să fie camere și să se soluționeze. Poate așa se învață mulți să fie mai atenți în trafic și să fie evitate tragedii".

Sfaturile, apreciate de oamenii care s-au confruntat cu situații asemănătoare

Oamenii au reacționat pozitiv în comentarii. Unii dintre ei au povestit că s-au confruntat cu situații asemănătoare la trecerile de pietoni.

,,Bine că mi-ai zis. Eram cu căruțul azi, în zonă se lucrează și trotuarele sunt distruse, iar bordurile sunt ca vadul pe râu, cu greu le treci cu căruciorul de cât de înalte sunt. Ajung la trecerea de pietoni, văd în zare o mașină venind cu viteză mare și mă opresc. Zic: <<Lasă, frate, dacă te oprești, trec; altfel aici înțepenesc.>> Bine am făcut, că a trecut cu viteză pe trecere, fără să acorde prioritate, chiar pe lângă trotuar", a scris cineva.

,,Dacă chiar funcționează, e miez. Săptămânal pățesc același lucru cu fetița la trecerea de pietoni de la parcul de lângă bloc", este un alt comentariu.

,,Oare doar eu cred că Poliția Rutieră ar putea acoperi deficitul bugetar într-o săptămână, dacă ar aplica toate amenzile ce se impun „bizonilor” din traficul românesc?", a adăugat altcineva.

Sorin Ene, expert în condus defensiv: Va fi o lecție de viață pentru șofer

Sorin Ene, instructor profesionist de drift și expert în condus defensiv, laudă răspunsul rapid în această situație.

,,Vă spun sincer, în primă instanță mi-a venit greu să cred că s-a soluționat atât de repede și de corect, ținând cont de prevederile legale. (...) Este un pas înainte către siguranța rutieră. Încurajez această atitudine, nu doar în rândul pietonilor, ci a tuturor participanților la trafic în a face asemenea demersuri. Iată că mediul online și tehnologia ne ajută în aceste timpuri foarte periculoase - din punct de vedere comportamental al conducătorilor auto în trafic - să soluționăm aceste situații".

Expertul în condus defensiv explică și de ce astfel de cazuri trebuie reclamate:

,,Este într-adevăr un lucru foarte important să dai dovadă de toleranță, să crezi că celălalt probabil a greșit. Însă în aceste situații sau în cazuri similare nu cred că ar trebui aplicate aceste calități ale oamenilor toleranță, îngăduință, <<lasă că avea probleme, griji>>. Cu atât mai mult, din ceea ce am înțeles, doamna deja avea un contact vizual. Asta mi se pare o circumstanță agravantă a conducătorului auto, faptul că el a realizat tot acest moment, a văzut că pe trecea de pietoni sunt pietoni și totuși nu a oprit să le acorde prioritate. Adică cumva a fost și o rea-voință din partea lui.

(...) Asta este calea către normalitate, către siguranță. Acel conducător auto sunt convins că mai mult ca sigur nu se aștepta la urmările acțiunii lui. Și sunt convins că este o lecție de viață, în așa fel încât data viitoare să se gândească înainte de zece ori când va dori să încalce legea sau să repete această situație".

Recomandări pentru pietoni

La fel ca și autoarea postării, Sorin Ene recomandă atenție mare la traversare, chiar dacă este vorba despre trecerea de pietoni.

,,După cum bine știm, conducătorii pot avea cu totul alte îndeletniciri și alte activități în interiorul autoturismului. Foarte, foarte mare atenție în momentul în care vă angajați în traversarea în traversarea străzii, chiar dacă sunteți pe trecere. Așa cum a spus și doamna, au fost foarte multe situații când oamenii au murit cu dreptatea mână. Nu se ridică un zid între noi și autoturism în așa fel încât să oprească", atenționează acesta.

Ce spune Poliția despre sesizările online

,,Petițiile adresate Inspectoratului General al Poliției Române sunt recepționate non-stop, prin intermediul formularului de petiții on-line, iar petiționarul primește feedback rapid, la foarte scurt timp, prin care se poate stabili trasabilitatea petiției, aspect de natură a reduce semnificativ eventualele sincope generate de erorile umane", spun reprezentanții Poliției Române.