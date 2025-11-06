Situație absurdă într-un oraș din România: 11 treceri de pietoni pe o stradă de doar 260 de metri

O stradă de doar 260 de metri din Râmnicu Sărat a devenit simbolul absurdului urban: 11 treceri de pietoni trasate atât de aproape încât șoferii sunt obligați să frâneze foarte des.

Pe Strada Dudului, lungă de aproximativ 260 de metri, autoritățile au trasat nu mai puțin de 11 treceri pentru pietoni, la intervale medii de doar 20-25 de metri, mult sub distanța minimă prevăzută de normele rutiere, scrie presa locală.

Zona în care au fost trasate trecerile nu include școli, grădinițe sau stații de transport în comun, iar la capătul străzii drumul se înfundă. Pentru șoferi, aceasta înseamnă frânări constante și confuzie.

Potrivit sursei citate, reprezentanții Primăriei Râmnicu Sărat susțin că toate marcajele au fost realizate conform planșei de execuție a proiectantului și cu avizele necesare.

Aceștia consideră că prezența celor 11 treceri va determina conducătorii auto să circule mai prudent și va încuraja pietonii să traverseze în siguranță.

Conform regulamentelor, între două treceri de pietoni trebuie să existe cel puțin 100 de metri, distanța putând scădea la 50 de metri doar în cazuri excepționale.