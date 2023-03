Câți bani câștigă Marian Godină de când și-a luat concediu paternal: „Nu iau 100 de milioane pe lună“

Marian Godină a spus câți bani câștigă lunar de când și-a luat concediu paternal pentru creșterea fiicei sale, Maria. Polițistul a recunoscut că uneori ajungea să primească această sumă de la serviciu, însă de multe ori, nu.

Invitat la Europa FM, la emisiunea „România în Direct”, polițistul nu a avut nicio problemă să vorbească despre acest subiect care stârnit cotroverse în mediul online.

„La mine e o situație mai specială, eu atrag reacții urâte din simplul fapt că am devenit o persoană publică iar mulți nu se pot obișnui cu lucrul ăsta, sunt invidioși, iar acum că stau acasă și mai primesc și bani pentru asta, invidia lor a crescut. (…) Au fost foarte mulți care mi-au scris că tocmai pentru a nu-și auzi astfel de lucruri din partea colegilor au renunțat să-și mai ia concediu de creștere a copilului și acum au spus că le-a părut rău că n-au făcut asta”, a spus Marian Godină, citat de libertatea.ro

Ca să închidă gura celor care l-au criticat, polițistul a spus la cât se ridică venitul său lunar în timp ce se află în concediu paternal.

„Nu iau 100 de milioane pe lună, dar n-am ascuns că stau acasă și din criterii financiare. Am făcut niște calcule și am stabilit cu soția că este mai avantajos, atât financiar, dar mai ales pentru sufletul meu. La poliție am luni când iau 5.000 de lei și alte luni în care nu iau. Atât îmi intră mie pe card”.

Nemulțumit de decizia de eliminare a casierilor la Auchan

Duminică, retailerul francez Auchan a reacționat după ce Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din mediul online, a comentat printr-o postare publicată pe Facebook decizia lanțului de hipermarketuri de a renunța la casieri și de a-i înlocui cu case de tip self service.

Polițistul Marian Godină a publicat sâmbătă, 4 martie, o postare în care își prezenta nemulțumirea față de hotărârea Auchan de a renunța la casieri și de a-i înlocui cu case de tip self service.

„M-am apucat să le scanez singur, stângaci, pentru că eu nu sunt casier, dar Auchan a ținut să mă transforme în unul. Nu știu ce s-a întâmplat cu acele doamne care lucrau la case, nu știu dacă au fost disponibilizate, dar sigur prin metoda asta magazinul face economie.

Economie care, cel mai probabil, se traduce în profit, cel puțin eu așa o văd.

De asemenea, polițistul a precizat că vor exista persoane care vor susține că acesta e progres, însă el este de părere că nu este așa. „Doar s-a schimbat omul care scanează produsele, adică din casierița care avea un salariu să facă asta, a devenit casier clientul, fără să fie recompensat nici măcar cu o reducere”.

Reacția Auchan

În urma postării, polițistul Marian Godină a primit un e-mail din partea Auchan.

„Toți colegii noștri casieri sunt în continuare angajați și prezenți în magazin, disponibili să ofere suport în scanarea produselor. Odată cu implementarea noului sistem de case, meseria de casier evoluează de la activități de rutină tehnică către activități de relaționare, acompaniere și consiliere clienți. Astfel, colegii noștri din zona caselor rămân la dispoziția oricărui client care are nevoie de ajutorul lor și nicio persoană nu a fost disponibilizată”, se arată în postarea publicată pe Facebook de Marian Godină.