Facturi de 13.000 de lei, primite de localnicii unui sat din Iași de la ApaVital: „Au zis că ne pun poprire pe pensie”

Un val de panică și indignare s-a instalat în satul Borosoaia, din comuna Plugari, Iași, după ce zeci de familii au primit notificări de plată retroactive de la ApaVital, cu sume care ajung, în unele cazuri, la 12.000 – 13.000 de lei, potrivit IasiTV Life.

Oamenii se întreabă, revoltați, cum au ajuns să plătească sume atât de mari pentru servicii de canalizare neachitate, în condițiile în care consumul lor real de apă potabilă este nesemnificativ.

Recalculările care au dus la aceste cifre astronomice se bazează pe o presupusă lipsă de contracte de canalizare.

Localnicii vizați susțin că nu au fost avertizați sau informați despre neconcordanțe și că facturile nu explică modul în care s-a ajuns la sumele astronomice.

„Sunt oameni de bună credință care au înregistrat consumul real. Am văzut pe notificări facturi care erau de 40 metri cubi, 50 metri cubi,” a subliniat primarul comunei Plugari, Paul Mursa.

Oamenii spun că s-a tarifat inclusiv apa pe care oamenii au consumat-o din propriile fântâni și care, în cele din urmă, a ajuns în canalizare, potrivit unui reportaj Antena 3 CNN.

„135 de milioane mi-a venit (factura). Și mi-au zis că, dacă mai consum apă, să plătesc 12 metri cubi pe lună pentru două persoane", a declarat o localnică, potrivit sursei citate.

Majoritatea celor aflați în această situație sunt pensionari cu venituri lunare de circa 1.200 de lei.

După c , în perioada septembrie octombrie 2025, a desfăsurat o acțiune de control, Compania județeană Apavital Iașia anunțat că a identificat diferențe mari între apa livrată și cea deversată în canalizare.

Potrivit companiei, există 72 de cazuri în care gospodăriile folosesc apa din surse proprii și care, în cele din urmă, ajunge în canal fără contract de canalizare.

Reprezentantul companiei de apă îi amenință pe săteni cu dosare penale

Răzvan Manolache, purtător de cuvânt al Apavital Iași spune că folosirea canalizării fără contract și fără a fi plătita proporțional cu cantitatea de apă uzată este, potrivit regulamentului elaborat de primăriile locale, considerată „consum clandestin„

„Acesta se constituie în prejudiciu, se calculează în funcție de particularitățile gospodăriei și se facturează pe ultimii 3 ani cu un factor de multiplicare de 3.Unele din aceste situații de consum clandestin pot îmbrăca și forme penale, precum infracțiunea de furt din bunuri publice”

Autoritățile locale spun că reprezentanții compania de apă au explicat totuși că fiecare caz trebuie tratat separat, fiecare dintre localnicii cu probleme trebuie sa ajungă la ApaVital până pe 18 noiembrie, pentru un calcul personalizat.

„Să ne ia și pensia, să-și facă palate prin Dubai, iar noi să murim

Până la clarificarea situației, oamenii se tem că vor fi executați silit.

„Vecinul trăiește e singur. Și i-a venit 155 de milioane. Un om singur. Dar câtă apă, domnule? Am adus Marea Neagră și am vărsat-o aici? Au zis că ne pun poprire pe pensie. Și eu am 1280 de lei. Hai, lasă, s-o ieie și pe aceea ca să se sature, să-și facă palate prin Dubai și noi să murim. N-am furat nimic”, a spus o localnică.

În urmă cu trei ani, zeci de familii care locuiesc în satul Sfântul Ilie al comunei Şcheia din judeţul Suceava s-au confruntat cu o situație similară.