search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Facturi de 13.000 de lei, primite de localnicii unui sat din Iași de la ApaVital: „Au zis că ne pun poprire pe pensie”

0
0
Publicat:

Un val de panică și indignare s-a instalat în satul Borosoaia, din comuna Plugari, Iași, după ce zeci de familii au primit notificări de plată retroactive de la ApaVital, cu sume care ajung, în unele cazuri, la 12.000 – 13.000 de lei, potrivit IasiTV Life.

Facturile primite de săteni sunt uriașe. FOTO Pixabay
Facturile primite de săteni sunt uriașe. FOTO Pixabay

Oamenii se întreabă, revoltați, cum au ajuns să plătească sume atât de mari pentru servicii de canalizare neachitate, în condițiile în care consumul lor real de apă potabilă este nesemnificativ.

Recalculările care au dus la aceste cifre astronomice se bazează pe o presupusă lipsă de contracte de canalizare.

Localnicii vizați susțin că nu au fost avertizați sau informați despre neconcordanțe și că facturile nu explică modul în care s-a ajuns la sumele astronomice.

„Sunt oameni de bună credință care au înregistrat consumul real. Am văzut pe notificări facturi care erau de 40 metri cubi, 50 metri cubi,” a subliniat primarul comunei Plugari, Paul Mursa.

Oamenii spun că s-a tarifat inclusiv apa pe care oamenii au consumat-o din propriile fântâni și care, în cele din urmă, a ajuns în canalizare, potrivit unui reportaj Antena 3 CNN.

„135 de milioane mi-a venit (factura). Și mi-au zis că, dacă mai consum apă, să plătesc 12 metri cubi pe lună pentru două persoane", a declarat o localnică, potrivit sursei citate.

Majoritatea celor aflați în această situație sunt pensionari cu venituri lunare de circa 1.200 de lei.

După c , în perioada septembrie octombrie 2025, a desfăsurat o acțiune de control, Compania județeană Apavital Iașia anunțat că a identificat diferențe mari între apa livrată și cea deversată în canalizare.

Potrivit companiei, există 72 de cazuri în care gospodăriile folosesc apa din surse proprii și care, în cele din urmă, ajunge în canal fără contract de canalizare. 

Reprezentantul companiei de apă îi amenință pe săteni cu dosare penale

Răzvan Manolache, purtător de cuvânt al Apavital Iași spune că folosirea canalizării fără contract și fără a fi plătita proporțional cu cantitatea de apă uzată este, potrivit regulamentului elaborat de primăriile locale, considerată „consum clandestin„

„Acesta se constituie în prejudiciu, se calculează în funcție de particularitățile gospodăriei și se facturează pe ultimii 3 ani cu un factor de multiplicare de 3.Unele din aceste situații de consum clandestin pot îmbrăca și forme penale, precum infracțiunea de furt din bunuri publice”

Autoritățile locale spun că reprezentanții compania de apă au explicat totuși că fiecare caz trebuie tratat separat, fiecare dintre localnicii cu probleme trebuie sa ajungă la ApaVital până pe 18 noiembrie, pentru un calcul personalizat.

„Să ne ia și pensia, să-și facă palate prin Dubai, iar noi să murim

 Până la clarificarea situației, oamenii se tem că vor fi executați silit.

„Vecinul trăiește e singur. Și i-a venit 155 de milioane. Un om singur. Dar câtă apă, domnule? Am adus Marea Neagră și am vărsat-o aici? Au zis că ne pun poprire pe pensie. Și eu am 1280 de lei. Hai, lasă, s-o ieie și pe aceea ca să se sature, să-și facă palate prin Dubai și noi să murim. N-am furat nimic”, a spus o localnică.

În urmă cu trei ani, zeci de familii care locuiesc în satul Sfântul Ilie al comunei Şcheia din judeţul Suceava s-au confruntat cu o situație similară.

Iaşi

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
digi24.ro
image
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare
gandul.ro
image
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
mediafax.ro
image
Câţi fani români fac deplasarea în Bosnia! Măsuri draconice: controlaţi la sânge, monitorizaţi de la intrarea în ţară şi escortaţi la stadion de forţele de ordine
fanatik.ro
image
„Au omorât-o!”. Tatăl fetiței de doi ani care a murit în cabinetul stomatologic din București rupe tăcerea
libertatea.ro
image
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
digi24.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum s-a întâmplat tragedia din București, unde o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. „M-au anunțat după o oră, le-a fost frică”
antena3.ro
image
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
observatornews.ro
image
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
De ce centrala merge, dar apa nu se încălzește. Cele mai frecvente cauze și soluții rapide
playtech.ro
image
Gigi Becali face calculele de play-off pentru FCSB: “Ăla e meciul decisiv! Am ajuns să întreb AI-ul”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur selecția de la națională
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul fetiței de 2 ani, care a murit după anestezie în clinica stomatologică! Ce s-a aflat ABIA ACUM despre medicul anestezist
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este fetița de 2 ani, moartă în cabinetul stomatologic din Sectorul 3! Ce s-a aflat acum despre familia ei
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
Se numără zilele până la intrarea României în recesiune. Iancu Guda: „Va fi începutul sfârșitului”
mediaflux.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Tragedia din clinica din Sectorul 3 putea fi evitată? Ultimele minute din viața fetiței de doi ani, decedată pe scaunul stomatologului după o anestezie intravenoasă. Ce s-a întâmplat mai exact
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Regina Camilla și Regele Charles foto profimedia jpg
Regina Camilla, în maiou și colanți la 78 de ani? „Imaginea” neașteptată cu soția Regelui Charles, care practică un sport neașteptat
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Aniversarea regelui, distrusă de fratele care a adus prostituate la palat. Charles n-are liniște nici azi, când împlinește 77 de ani!

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor