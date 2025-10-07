Cum să economisești apă în contextul scumpirilor: sfaturi de la experți

Indispensabilă în orice gospodărie, apa s-a scumpit destul de mult în ultima perioadă, factura putând depăși 200 de lei pe lună în cazul unei familii formate din trei persoane. Specialiștii au emis o serie de sfaturi care pot ajuta populația să economisească, plătind astfel mai puțin la finalul lunii.

Prețul unui metru cub de apă potabilă variază considerabil în funcție de județ și de operatorul de serviciu, fiind influențat de tarifele locale, dar și de politicile de ajustare ale acestora. De exemplu, în Ilfov, tariful este de 8,25 lei/mc (fără TVA), în Brașov este de 8,29 lei/mc (cu TVA), în Turda de 7,73 lei/mc (exclusiv TVA), iar în București de 6,16 lei/mc (cu TVA).

Acestor costuri li se adaugă și cele pentru canalizare, aplicate la cca 85% din consumul de apă potabilă, tarifele fiind aproape egale cu cele ale apei de la robinet, ceea ce majorează considerabil facturile.

Consumul de apă în cifre

Principalii consumatori din gospodărie sunt în baie și bucătărie, la o singură spălare manuală a vaselor putând fi consumați cca 50 de litri de apă, în timp ce în cazul băii în cadă se pot consuma între 150 și 200 de litri.

Doar pentru un spălat pe mâini și pe dinți se pot consuma între 5 și 15 litri de apă, în timp ce la un duș de 5 minute se consumă cel puțin 60 de litri, iar la o spălare a rufelor la mașina de spălat, în funcție de programul ales, se pot consuma între 40 și 70 de litri.

Mai grav este atunci când în rețeaua de apă apar fisuri ori robinetul nu se închide perfect, generând pierderi care pot ajunge la 10 chiar și 20 de litri pe oră, în funcție de dimensiunea fisurii.

Contorul de apă este instrumentul de măsură care înregistrează consumul de apă. Acesta este instalat pe branşamentul de apă şi pe baza citirii periodice a indexului, se emite factura de consum. Citirea periodică a indexului contorului asigură monitorizarea consumului, semnalând eventuale pierderi ascunse de apă, prin înregistrarea unui consum mai mare de apă faţă de cel mediu și în lipsa unor activităţi care să necesite un consum mare de apă.

Cum puteți economisi apa

În interiorul casei:

• Spălaţi fructele şi legumele folosind un vas cu apă, în loc să le spălaţi sub jet de apă. Ulterior puteţi folosi această apă pentru udatul plantelor din casă;

• Când spălaţi vasele manual, puteţi reduce cantitatea de apă folosită la clătire dacă le clătiţi într-un recipient mai mare cu apă;

• Folosiţi capete de duş sau robinete cu dispozitive de dispersare a apei. Aceste dispozitive pentru capetele de duş ajută la obţinerea unei senzaţii similare cu a unui jet puternic, consumând mai puţină apă;

• Verificaţi furtunul duşului. Dacă acesta este înţepat, debitul util poate scădea până la 50%, restul scurgându-se prin fisuri;

• Închideţi robinetul atunci când vă spălaţi pe mâini sau pe dinţi, sau în timp ce vă şamponaţi. Utilizaţi apa numai pentru clătit;

• Utilizaţi maşina de spălat atunci când este încărcată cu rufe la capacitatea maximă. Veți economisi atât apă, cât şi energie electrică. Dacă introduceţi o cantitate mai mică de haine, selectaţi programul de spălare potrivit;

• Introduceţi în rezervorul de apă al vasului de toaletă puţin colorant alimentar. Dacă acesta se scurge în vasul de toaletă fără să fi tras apa, înseamnă că există o scurgere şi este indicat să reparaţi piesa stricată.

În curte şi grădină:

• Nu uitaţi să verificaţi cişmeaua din curte, sistemul de irigare sau furtunurile folosite la udatul grădinii;

• Protejaţi cişmelele din curte pentru a preveni îngheţarea şi deteriorarea lor;

• Poziţionaţi sistemul de irigare astfel încât să ude numai grădina, copacii, plantele sau iarba;

• Folosiţi un recipient în care să colectaţi apa de ploaie pe care o puteţi utiliza la udatul plantelor şi al florilor;

• Udaţi plantele numai atunci când este necesar. Multe plante se ofilesc atunci când primesc apă în exces. Este recomandat să udaţi plantele în timpul dimineţii, când apa nu se evaporă atât de repede ca în restul zilei şi ajunge să fie folosită de plante;

• Puneţi un strat protector (de ex. rumeguş) în jurul plantelor şi copacilor. Acesta încetinește evaporarea apei;

• Verificaţi periodic instalaţiile (robinete, conducte, racorduri, furtunuri) pentru a depista eventuale pierderi de apă. Reparând chiar şi un robinet care picură foarte puţin, economisiţi într-o lună o cantitate apreciabilă de apă.

Alte sfaturi practice