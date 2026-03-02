Ministerul Justiţiei anunță luni rezultatele selecţiei pentru conducerile marilor parchete

Ministerul Justiţiei anunță luni rezultatele selecţiei pentru conducerile marilor parchete0
Ministerul Justiţiei publică luni rezultatele selecţiei după interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).
Ministrul Radu Marinescu va înainta propunerile motivate Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ. Ulterior, propunerile vor fi trimise preşedintelui Nicuşor Dan, care va lua decizia finală.
18 candidați înscriși pentru șefia PÎCCJ, DNA și DIICOT
Pentru posturile de procuror-şef şi de procuror-şef adjunct la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţionala Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) s-au înscris 18 candidaţi, fiind înregistrate 19 candidaturi, pentru că procurorul Bogdan Pîrlog a candidat iniţial şi pentru Parchetul ICCJ, şi pentru şefia DIICOT, ulterior, retrăgându-şi candidatura pentru DIICOT.
Interviurile s-au desfăşurat timp de patru zile la Ministerul Justiţiei, iar cei 18 candidaţi au avut la dispoziţie 30 de minute pentru a-și susține proiectul, care trebuie să îndeplinească mai multe criterii.
Cine sunt candidații înscriși
Pentru funcţia de procuror general al PÎCCJ s-au înscris: Cristina Chiriac, procuror şef serviciu în cadrul DNA Iaşi şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, de la Parchetul Tribunalului Militar Bucureşti, în timp ce pentru funcţia de adjunct al procurorului general s-a înscris actualul procuror şef al DNA, Marius Voineag.
Pentru funcţia de procuror-şef al DNA s-au înscris: Tatiana Toader, actualul adjunct al intituţiei, procurorul în cadrul DIICOT Vlad Grigorescu şi Ioan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al aceleiaşi instituţii.
Pentru postul de adjunct al DNA au fost trei candidaţi: Mihai Prună, procuror al Secţiei de urmărire penală din cadrul PICCJ, Marinela Mincă, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul DNA şi Marius-Ionel Ştefan, procuror şef serviciu în cadrul DNA Piteşti.
Pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT s-au înscris: Ioana-Bogdana Albani, procuror şef serviciu în cadrul structurii centrale a DIICOT, Antonia Diaconu, procuror şef serviciu în cadrul DIICOT Piteşti, Alina Albu, actualul procuror şef al DIICOT ŞI Codrin-Horaţiu Miron, procuror şef serviciu în cadrul DIICOT Timişoara.
Procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, s-a retras din cursă, motivând că printre candidaţi se regăsesc „profesionişti remarcabili”.
Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT s-au înscris: Aurel-Cristian Lzăr, procuror la DIICOT Timişoara, Alex-Florin Florenţa, actualul procuror general al româniei, Claudia-Ionela Curelaru, procuror şef adjunct al DIICOT, Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.