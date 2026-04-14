Parcare la preț de garsonieră: suma uriașă cerută de un clujean pentru un loc de parcare în fața blocului

Un anunț de vânzare pentru un loc de parcare din Cluj-Napoca a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, datorită prețului său exagerat de mare.

Potrivit Actual de Cluj, într-o postare pe Facebook, un utilizator a publicat un anunț în care a anunțat că vinde un loc de parcare care este situat pe strada Dorobanților, în fața unui bloc.

Vânzarea se face direct, fără intermediari, a adăugat acesta. Prețul cerut, 26.500 de euro, a stârnit numeroase comentarii ironice din partea internauților, care au comparat suma cu cea a unei garsoniere.

„Au ajuns parcările la prețuri de garsoniere”, a scris un utilizator.

Alții au glumit pe seama statutului social din oraș, sugerând că „nu mai contează ce mașină ai, ci dacă deții un loc de parcare”.

Unii au ironizat anunțul, sugerând că locul de parcare ar trebui să includă și facilități precum baie sau bucătărie, iar alții au spus că pare mai degrabă o glumă.

În noiembrie 2025, un gălățean a plătit 10.007 de lei pentru un loc de parcare, în urma unei licitații, cea mai mare sumă anuală plătită vreodată pentru un astfel de loc în oraș.

Vecinii celui care a plătit consideră exagerată suma licitată.

Primăria precizează că amenajarea unui loc de parcare costă între 15.000 și 19.000 de lei, în funcție de lucrările necesare. În trecut, unii câștigători ai licitațiilor nu au mai plătit sumele adjudecate, motiv pentru care Consiliul Local a modificat regulamentul pentru a preveni astfel de situații.