Capcana suplimentelor cumpărate „după ureche” din supermarket. De ce vitaminele și electroliții luați pe caniculă nu sunt inofensivi

Așa cum iarna ieșim din farmacie, la fiecare episod de răceală, cu punga plină de vitamine și suplimente pe lângă medicamente, vara facem același lucru din cauza temperaturilor ridicate. Mai mult, le cumpărăm chiar din supermarket. E necesar sau de fapt cădem prea ușor pradă tehnicilor de marketing?

Vitaminele și tot felul de alte suplimente le găsim astăzi nu doar în farmacie, ci și în supermarket și pe site-uri care ne bombardează cu reclame. Le cumpărăm seduși de mesajul pe care îl auzim uneori de zeci de ori pe zi, de părerea vecinei, de ce a auzit mama de la prietena și doar rareori la sfatul medicului. Dacă facem bine sau facem rău, având în vedere că „nu sunt medicamente, deci cât pot fi de periculoase”, am întrebat un farmacist.

Nicoleta Dan este farmacist și promotor al educației pentru sănătate, iar ținta predilectă pentru a transmite mesaje despre cum să avem grijă de bunul cel mai de preț sunt copiii, pe care îi cooptează în acțiuni interactive pe teme diverse.

În farmacie intră în schimb adulții, care cer, atunci când nu își cumpără singuri de pe rafturile supermarketului, diverse suplimente despre care au auzit că rezolvă chiar probleme pe care nu le rezolvă medicamentele.

„Stilul nostru de viață s-a schimbat și ne duce către ele. Și dacă inițial spuneam – Dar bunica oare cum a trăit fără ele? - , pentru că mi se pare un pic în exces totul, gândind la rece am realizat că viața noastră de fapt s-a schimbat și fructele nu mai sunt fructele sănătoase, și laptele nu mai e lapte cu calciu. (...) Problema cu ele mai e alta. Contează unde sunt făcute și de cine sunt făcute. Adică vorbim și de calitatea suplimentelor”, explică farmacista.

Din cauza legislației din ce în ce mai stufoase, astăzi și firme producătoare de medicamente care tradițional produceau vitamine și minerale și le autorizau ca OTC-uri (medicamente care pot fi cumpărate fără rețetă) preferă să le supună normelor pentru suplimente, care presupun condiții mai puțin draconice. Sunt însă lucruri pe care consumatorii de rând nu le știu, astfel că pentru puțini contează producătorul, în schimb prețul sau reclama cântăresc mult. Pe de altă parte, sunt situații în care, sfătuiți fiind de farmacist să cumpere un supliment având la bază exact aceste considerente, clienții care au intrat în farmacie cu ideea de a cumpăra un alt produs, de obicei în care se investește mult pentru reclamă, trag concluzia că „pe acestea vreți dumneavoastră să le vindeți”.

„Înainte ar trebui o vizită la medic”

Chiar dacă ni se par inofensive, suplimentele sunt produse care ar trebui indicate de medic, indiferent că este acesta medicul de familie sau un medic specialist. „Înainte ar trebui o vizită la medic”, explică Nicoleta Da. Pentru că ne știe istoricul bolilor, ne poate indica fie suplimentul de care avem nevoie, fie, eventual, dacă situația o impune, analize înainte de a prescrie chiar și „o banală” vitamină.

Dan dă exemplu unei probleme pe care ai impresia că o poți rezolva cu un supliment. Sunt reclame care ne promit că un anume produs ne va induce un somn odihnitor, iar sloganul este mai mult decât convingător. Atitudinea corectă ar fi, în fapt, să ne adresăm medicului și să aflăm cauza insomniilor, care pot ascunde chiar și afecțiuni serioase.

Analizele de prevenție, o dată pe an, situație în care pot fi puse în evidență și anumite carențe de vitamine și minerale, ar trebui să devină regula, atrage atenția Nicoleta Dan.

Sunt anumite situații când suplimentele pot fi cumpărate chiar și fără indicația recentă a unui medic – de exemplu, administrarea de vitamina D și calciu în cazul femeilor în prag de menopauză, când este evident că există risc de osteoporoză-, adică acele situații în care „lucrurile sunt logice”, punctează Dan, însă și în astfel de cazuri se impune cel puțin consultarea farmacistului.

„Problema este că niciun om nu vine să spună în ce situație anume se află și de asta ei iau după ureche”, mai spune Dan. Este un domeniu în care farmaciștii ar trebui să insiste mai mult să se pună ordine, pentru că sănătatea nu ar trebui amestecată în reclame, mai subliniază Nicoleta Dan.

O categorie de suplimente intens cumpărată în această perioadă o reprezintă electroliții.

Nici aceștia nu sunt cu totul inofensivii, așa cum am putea crede. Ne ajută în perioadele caniculare, când transpirăm mult, însă pentru un diabetic sau hipertensiv, de exemplu, există indicația de a cerceta atent eticheta pentru a vedea conținutul de glucoză și săruri, a mai precizat Dan.