search
Duminică, 12 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Capcana suplimentelor cumpărate „după ureche” din supermarket. De ce vitaminele și electroliții luați pe caniculă nu sunt inofensivi

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Așa cum iarna ieșim din farmacie, la fiecare episod de răceală, cu punga plină de vitamine și suplimente pe lângă medicamente, vara facem același lucru din cauza temperaturilor ridicate. Mai mult, le cumpărăm chiar din supermarket. E necesar sau de fapt cădem prea ușor pradă tehnicilor de marketing?

Produsele care se pot elibera fără rețetă nu sunt total inofensive FOTO: arhiva/istock
Produsele care se pot elibera fără rețetă nu sunt total inofensive FOTO: arhiva/istock

Vitaminele și tot felul de alte suplimente le găsim astăzi nu doar în farmacie, ci și în supermarket și pe site-uri care ne bombardează cu reclame. Le cumpărăm seduși de mesajul pe care îl auzim uneori de zeci de ori pe zi, de părerea vecinei, de ce a auzit mama de la prietena și doar rareori la sfatul medicului. Dacă facem bine sau facem rău, având în vedere că „nu sunt medicamente, deci cât pot fi de periculoase”, am întrebat un farmacist.

Nicoleta Dan este farmacist și promotor al educației pentru sănătate, iar ținta predilectă pentru a transmite mesaje despre cum să avem grijă de bunul cel mai de preț sunt copiii, pe care îi cooptează în acțiuni interactive pe teme diverse.

În farmacie intră în schimb adulții, care cer, atunci când nu își cumpără singuri de pe rafturile supermarketului, diverse suplimente despre care au auzit că rezolvă chiar probleme pe care nu le rezolvă medicamentele.

Stilul nostru de viață s-a schimbat și ne duce către ele. Și dacă inițial spuneam – Dar bunica oare cum a trăit fără ele? - , pentru că mi se pare un pic în exces totul, gândind la rece am realizat că viața noastră de fapt s-a schimbat și fructele nu mai sunt fructele sănătoase, și laptele nu mai e lapte cu calciu. (...) Problema cu ele mai e alta. Contează unde sunt făcute și de cine sunt făcute. Adică vorbim și de calitatea suplimentelor”, explică farmacista.

Din cauza legislației din ce în ce mai stufoase, astăzi și firme producătoare de medicamente care tradițional produceau vitamine și minerale și le autorizau ca OTC-uri (medicamente care pot fi cumpărate fără rețetă) preferă să le supună normelor pentru suplimente, care presupun condiții mai puțin draconice. Sunt însă lucruri pe care consumatorii de rând nu le știu, astfel că pentru puțini contează producătorul, în schimb prețul sau reclama cântăresc mult. Pe de altă parte, sunt situații în care, sfătuiți fiind de farmacist să cumpere un supliment având la bază exact aceste considerente, clienții care au intrat în farmacie cu ideea de a cumpăra un alt produs, de obicei în care se investește mult pentru reclamă, trag concluzia că „pe acestea vreți dumneavoastră să le vindeți”.

„Înainte ar trebui o vizită la medic”

Chiar dacă ni se par inofensive, suplimentele sunt produse care ar trebui indicate de medic, indiferent că este acesta medicul de familie sau un medic specialist. „Înainte ar trebui o vizită la medic”, explică Nicoleta Da. Pentru că ne știe istoricul bolilor, ne poate indica fie suplimentul de care avem nevoie, fie, eventual, dacă situația o impune, analize înainte de a prescrie chiar și „o banală” vitamină.

Dan dă exemplu unei probleme pe care ai impresia că o poți rezolva cu un supliment. Sunt reclame care ne promit că un anume produs ne va induce un somn odihnitor, iar sloganul este mai mult decât convingător. Atitudinea corectă ar fi, în fapt, să ne adresăm medicului și să aflăm cauza insomniilor, care pot ascunde chiar și afecțiuni serioase.

Analizele de prevenție, o dată pe an, situație în care pot fi puse în evidență și anumite carențe de vitamine și minerale, ar trebui să devină regula, atrage atenția Nicoleta Dan.

Sunt anumite situații când suplimentele pot fi cumpărate chiar și fără indicația recentă a unui medic – de exemplu, administrarea de vitamina D și calciu în cazul femeilor în prag de menopauză, când este evident că există risc de osteoporoză-, adică acele situații în care „lucrurile sunt logice”, punctează Dan, însă și în astfel de cazuri se impune cel puțin consultarea farmacistului.

Problema este că niciun om nu vine să spună în ce situație anume se află și de asta ei iau după ureche”, mai spune Dan. Este un domeniu în care farmaciștii ar trebui să insiste mai mult să se pună ordine, pentru că sănătatea nu ar trebui amestecată în reclame, mai subliniază Nicoleta Dan.

O categorie de suplimente intens cumpărată în această perioadă o reprezintă electroliții.

Nici aceștia nu sunt cu totul inofensivii, așa cum am putea crede. Ne ajută în perioadele caniculare, când transpirăm mult, însă pentru un diabetic sau hipertensiv, de exemplu, există indicația de a cerceta atent eticheta pentru a vedea conținutul de glucoză și săruri, a mai precizat Dan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când am început să ne uităm la companiile de stat
digi24.ro
image
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Mirabela Grădinaru a găzduit un eveniment internațional la Palatul Cotroceni, care a celebrat un valoros obiect de patrimoniu
gandul.ro
image
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au stabilit un record Guinness
mediafax.ro
image
Cum a apărut soția lui Thibaut Courtois la Campionatul Mondial. A făcut furori cu o ipostază inedită
fanatik.ro
image
Sporul pentru persoanele cu handicap nu mai poate fi plafonat și este obligatoriu și peste plafonul salarial, a decis CCR. Exemplu de calcul
libertatea.ro
image
Pragmatism politic sau lipsă de mijloace: de ce nu s-a materializat un atac iranian pe teritoriul SUA, în ciuda temerilor majore
digi24.ro
image
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
gsp.ro
image
Adrian Rus-Sinner a murit, după un accident: toată competiția a fost anulată!
digisport.ro
image
Cum a marcat-o experiența Asia Express pe Mirela Retegan: „Multe frici care mă apăsau”
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
"Cine sunt eu?" Drama unei femei adoptate din România, trimisă în Canada cu identitatea unui alt copil
observatornews.ro
image
Simona Halep și Dorin Mateiu și-au oficializat relația la Wimbledon. După escapada din Mykonos, a venit și confirmarea!
cancan.ro
image
Anunț de la Casa de Pensii. Documentul care trebuie depus de unii pensionari de la 1 iulie. Rămân fără pensie
newsweek.ro
image
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
prosport.ro
image
Cum poţi fi declarat străin de moştenire? Un avocat explică legea din 2026
playtech.ro
image
Soția lui Lautaro Martinez a atras toate privirile în tribunele Cupei Mondiale. Cum a apărut Agustina la meciul Argentinei 
fanatik.ro
image
Adrian Cozma aprinde becul în „cămara” PSD: Contracte de peste un milion de lei din bani publici
ziare.com
image
FOTO Simona Halep și iubitul cu 24 de ani mai în vârstă NU se mai ascund! Au apărut pe cea mai mare ”scenă”, lângă prințesa Kate
digisport.ro
image
La ce trebuie să fii atent când cumperi un apartament. Sfaturile românilor: „Cere să vezi și subsolul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de vacanță a Mihaelei Bilic din inima pădurii. E din lemn, fără electricitate, apă curentă și gaze. E atât de simplă și frumoasă. Are în jur o grădină imensă! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se suspendă permisul pentru amenzile neplătite. O zi la fiecare 50 de lei
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Tragedie în televiziune. O vedetă TV a fost găsită moartă la o zi după ce producătorii au încercat disperați să o contacteze: „Trebuia să participe la emisiunea de miercuri după-amiază”
actualitate.net
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună după divorț. Imaginile care au atras atenția fanilor
click.ro
image
Un bucureștean, cucerit de frumusețea unui oraș din România: „Mi-a cam stricat standardele”
click.ro
image
„Azi nu-ți pot vedea zâmbetul”. Discursul unei studente de la Politehnică, în memoria tatălui său, a emoționat o sală întreagă
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea mai bună decizie”
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună după divorț. Imaginile care au atras atenția fanilor

OK! Magazine

image
Kate Middleton, cu o nouă rochie de vară, la meciul de polo al lui William. Atingerile tandre care ne arată cât de îndrăgostiți sunt încă

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, eclipsată de propria soră! Momentul în care Lynda Lopez a atras toate privirile la Paris

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime