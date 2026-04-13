Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Milioane de litri de cafea și de energizante: cum a fost alimentată operațiunea SUA asupra Iranului. Bombardierele americane, zbor de 30 de ore continuu

Operațiunea militară americană împotriva Iranului, desfășurată sub numele „Epic Fury”, a fost susținută nu doar de tehnologie de ultimă generație și o mobilizare masivă de forțe, ci și de un consum uriaș de resurse aparent banale: milioane de porții de mâncare, peste 3,5 milioane litri de cafea, băuturi energizante și nicotină, scrie Business Insider.

Bombardiere americane/FOTO:Profimedia
După mai bine de o lună de confruntări, Statele Unite, alături de aliații lor, au lovit mii de ținte pe teritoriul iranian, înainte ca un acord de încetare a focului să fie convenit marți seară între Washington, Israel și Teheran. Armistițiul a dus la suspendarea temporară a acțiunilor militare americane pentru o perioadă de două săptămâni.

Într-un briefing susținut la Washington, generalul Dan Caine a prezentat amploarea operațiunii: peste 13.000 de ținte lovite, dintre care mai mult de 4.000 au fost obiective „dinamice”, apărute pe parcursul luptelor.

Loviturile au vizat o gamă largă de obiective strategice – de la sisteme de apărare antiaeriană și infrastructură de comandă și control, până la instalații nucleare, baze industriale militare și sisteme de rachete. Potrivit datelor prezentate, peste 2.000 de noduri de comandă au fost distruse.

Bilanțul este unul devastator pentru capacitățile militare ale Iranului: aproximativ 80% din sistemele de apărare aeriană au fost neutralizate, peste 155 de nave au fost avariate sau distruse, iar peste 95% din minele navale au fost eliminate. Industria de apărare a fost, la rândul ei, grav afectată, cu sute de depozite de rachete balistice și drone distruse, inclusiv aproape toate facilitățile de producție pentru dronele de tip Shahed.

În paralel, forțele americane și aliații din Golf au interceptat aproximativ 1.700 de rachete balistice lansate de Iran, precum și numeroase drone de atac.

Dincolo de cifrele militare, generalul american a oferit și o imagine inedită a efortului logistic: peste șase milioane de mese consumate, aproape un milion de galoane de cafea (echivalentul a aproximativ 3,6 milioane de litri), circa două milioane de băuturi energizante și „multă nicotină”. „Nu spun că avem o problemă”, a adăugat el, într-o notă ușor ironică.

Au fost utilizate peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk

Operațiunea a pus însă o presiune considerabilă și pe stocurile de armament ale SUA. Au fost utilizate peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk – cel mai mare număr dintr-o singură campanie militară.

Pierderile nu au lipsit: trei avioane de luptă au fost doborâte în incidente de foc prietenesc, un avion cisternă s-a prăbușit, iar alte două aeronave au fost pierdute în urma acțiunilor inamice. Mai multe drone au fost, de asemenea, distruse, iar portavionul USS Gerald R. Ford a suferit un incendiu sever la bord, fiind nevoit să revină în port pentru reparații.

Bilanțul uman rămâne unul dureros: 13 militari americani și-au pierdut viața, iar 365 au fost răniți, dintre care majoritatea s-au întors deja în serviciu. În total, aproximativ 50.000 de militari americani au fost implicați în operațiune.

La nivel regional, consecințele sunt și mai grave. Mii de oameni au murit în Orientul Mijlociu, iar zeci de mii au fost răniți. Potrivit autorităților iraniene, peste 2.000 de persoane și-au pierdut viața, în timp ce organizații independente indică un bilanț și mai ridicat, inclusiv sute de civili și copii.

Papa condamnă „iluzia omnipotenței" care alimentează SUA și Israelul în războiul împotriva Iranului. „Chiar și numele sacru al lui Dumnezeu a fost atras într-o retorică a morții"

În pofida armistițiului, Washingtonul transmite că își va menține prezența militară în regiune. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că forțele americane vor rămâne pentru a se asigura că Iranul respectă acordul și că negocierile vor continua.

Costurile războiului sunt, la rândul lor, uriașe. Estimările indică aproximativ 10,5 miliarde de euro în primele șase zile, sumă care a crescut la peste 15 miliarde de euro după aproape două săptămâni. Pe termen lung, nota de plată ar putea ajunge la circa 46 de miliarde de euro.

Dincolo de cifrele impresionante, „Epic Fury” conturează imaginea unui conflict modern în care logistica, tehnologia și resursele devin la fel de decisive ca armele propriu-zise.

Bombardierele americane au efectuat peste 30 de ore de zbor continuu pentru lovirea unor ținte din Iran

Bombardierele americane au efectuat zboruri de o complexitate logistică rar întâlnită în istoria recentă a aviației militare, în cadrul operațiunii „Epic Fury”, fiecare misiune transatlantică implicând peste 30 de ore de zbor continuu pentru lovirea unor ținte din Iran.

Potrivit generalului Dan Caine, în perioada celor cinci săptămâni de conflict, Statele Unite au desfășurat 62 de misiuni de bombardament, înainte de anunțarea armistițiului convenit marți seară între Washington, Teheran și Israel.

Dintre acestea, 18 misiuni au presupus zboruri dus-întors direct de pe teritoriul Statelor Unite, având ca obiectiv lovirea unor ținte militare iraniene. Fiecare astfel de operațiune a durat peste 30 de ore, o demonstrație de anduranță aeriană și capacitate logistică extremă.

„Nicio altă armată din lume nu poate face acest lucru”, a declarat generalul Caine, subliniind că aceste operațiuni reflectă amploarea și precizia sistemului logistic militar american.

Deși oficialul nu a precizat exact bazele de plecare, este probabil ca misiunile să fi fost executate de bombardiere stealth B-2 Spirit, operate de la Baza Aeriană Whiteman din Missouri, cu realimentări multiple în aer, asigurate de avioane cisternă KC-135. Alte bombardiere strategice, precum B-1 Lancer și B-52 Stratofortress, au decolat din baze din Regatul Unit pentru misiuni de sprijin.

Acest tip de operațiuni la distanță extremă nu este o premieră pentru aviația americană. Modele similare au fost utilizate și în cadrul misiunii „Midnight Hammer” din iunie 2025, când bombardierele B-2 au lovit instalații nucleare iraniene cu bombe antibuncăr de 30.000 de livre.

Comandamentul Central al SUA a anunțat că, de la începutul conflictului, au fost lovite peste 13.000 de ținte pe teritoriul Iranului. Printre acestea se numără sisteme de apărare antiaeriană, depozite de rachete balistice și drone kamikaze, nave militare, mine navale și facilități de producție de armament.

Oficialii americani susțin că o mare parte a infrastructurii militare iraniene a fost distrusă în urma acestor lovituri.

Conflictul a cunoscut o evoluție rapidă spre armistițiu, Statele Unite, Iranul și Israelul convenind marți asupra unei pauze de două săptămâni, chiar înainte de expirarea ultimatumului anunțat de președintele american Donald Trump, care avertizase Teheranul cu consecințe severe în cazul refuzului negocierilor privind Strâmtoarea Hormuz.

Totuși, tensiunile rămân ridicate. Armata israeliană a confirmat că a efectuat atacuri pe teritoriul iranian în noaptea de miercuri, deși ulterior a anunțat încetarea focului. La rândul său, biroul premierului Benjamin Netanyahu a precizat că armistițiul nu vizează conflictul cu Hezbollah din Liban.

În paralel, mai multe state din Golf au raportat atacuri iraniene după intrarea în vigoare a acordului. Emiratele Arabe Unite au anunțat lansarea a 17 rachete balistice și 35 de drone, într-un context în care respectarea armistițiului rămâne incertă.

