Bursele sociale în 2025. Actele necesare și termenul limită pentru depunerea dosarului. De ce să nu ratezi data limită de depunere

Unitățile de învățământ primesc în această perioadă dosarele pentru beneficiarii de burse sociale. Lista cu actele necesare a fost transmisă părinților. De menționat că nu se adaugă pe listă beneficiarii ai căror părinți nu au depus în termenul-limită dosarele pentru obținerea burselor sociale.

Bursele sociale reprezintă una din cele patru categorii de burse școlare (bursa de merit, bursa socială, bursa tehnologică și bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore) acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în anul școlar 2025-2026. În acest an școlar nu mai beneficiază de burse elevii olimpici. Cuantumul bursei sociale este 300 lei/lună, același ca și în anul școlar precedent. În schimb, conform metodologiei-cadru de acordare a burselor, valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de:

a) sumele alocate de autoritățile administrației publice locale;

b) alte venituri obținute de unitățile de învățământ și care pot fi utilizate cu această destinație.

Cine poate beneficia de bursa socială în anul școlar 2025-2026

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea susținerii participării la activitățile didactice, precum și pentru prevenirea abandonului școlar.

Spre deosebire de bursele de merit, care se acordă elevilor din ciclul gimnazial, ciclul liceal și profesional, bursele sociale se acordă și pentru elevii din ciclul primar. Elevii trebuie să fie înscriși la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat. Pot beneficia de acest tip de bursă și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional, cu frecvență de zi, nivel primar, gimnazial și liceal, dacă sunt școlarizați fără taxe.

Pentru a se stabili dacă un elev se încadrează în condițiile de venit impuse pentru acordarea bursei sociale, pentru o anumită categorie de beneficiari se iau în calcul veniturile obținute în familie, metodologia-cadru definind familia astfel:

a) soțul și soția cu copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținere, cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliul ori reședința comună înscrisă în actele de identitate și care locuiesc împreună;

b) bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor necăsătoriți și/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc împreună;

c) persoana singură și copilul/copiii aflat/aflați în întreținere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învățământ — cursuri de zi, organizată potrivit legii, și care locuiesc și gospodăresc împreună.

Se asimilează termenului „familie” și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților/ reprezentantului legal și care locuiește/locuiesc împreună cu copiii aflați în întreținerea sa/lor.

Important! Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului. „Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află”, prevede metodologia.

La condiția de încadrare în una din situațiile prevăzute de norme se adaugă și condiția ca elevul beneficiar să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Situațiile în care se acordă bursa socială

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat înscriși la cursurile cu frecvență de zi, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în „Școala din spital”, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

b) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași act normativ, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

d) elevi cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din spital” sau la domiciliu, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

e) elevi care revin după școlarizarea din cadrul „Școlii din spital” în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

f) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Acte necesare la dosar. Termen maxim de înscriere

Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții/ reprezentanții legali ai elevilor minori depun la secretariatul unității de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar (termenul expiră în 2 octombrie 2025).

Lista documentelor necesare

Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, de către părinții/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale sunt:

- cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;

- declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;

- documente doveditoare ale componenței familiei: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte referitoare la starea civilă de la momentul depunerii cererii, declarația pe proprie răspundere dată de ambii părinți, necăsătoriți, că locuiesc împreună, certificatul de divorț și convenția notarială încheiată în cadrul procesului de divorț cu copii minori, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul școlar/medicul de familie — acolo unde nu există medic școlar, se mai menționează în metodologie.

În ce condiții pot fi introduși beneficiari noi de bursă socială

Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, prin completarea cu elevii a căror situație financiară/socială/medicală s-a modificat pe parcursul anului școlar și fac dovada încadrării în condițiile prevăzute, prevede metodologia.

Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional beneficiază de asemenea de bursă socială, dacă sunt școlarizați fără taxe și se încadrează în cel puțin una dintre situațiile amintite mai sus.

„La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii familiei. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de fiecare membru al familiei, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, se menționează în legislație.

La nivelul unității de învățământ se realizează verificarea documentelor privind veniturile declarate de părinții/reprezentanții legali ai elevilor minori, iar în situația în care personalul unității de învățământ are suspiciuni privind îndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizează situația autorităților administrației publice locale și solicită efectuarea unei anchete sociale.

„Personalul unităților de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale. Directorul unității de învățământ emite decizie de retragere a bursei în situația în care, în urma primirii raportului de anchetă socială, Comisia de management al burselor constată neîndeplinirea condițiilor de acordare a bursei sociale”, mai menționează actul normativ.

Important de știut este faptul că bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare, cu următoarele excepții:

a) elevii care nu au promovat anul școlar;

b) elevii care la sfârșitul cursurilor anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an. Bursa pe perioada vacanței de vară nu este suspendată dacă este îndeplinită doar una dintre cele două condiții;

c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși la liceu/în învățământul profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;

d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale.

Pentru elevii din anii terminali, bursele sociale se acordă și în perioada primei sesiuni a examenului național de bacalaureat sau a examenului de certificare a calificării profesionale, până la comunicarea rezultatelor finale, cu condiția ca elevii bursieri să se prezinte la examene.

Cum ajunge informația la părinți

Profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte este cel care informează toți părinții cu privire la condițiile și metodologia de acordare a burselor, în termen de 2 săptămâni de la începerea cursurilor. În unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea și mediatori școlari, aceștia sunt implicați în informarea și susținerea familiilor pentru accesarea burselor și a altor forme de sprijin financiar de care pot beneficia elevii prin unitățile de învățământ.

De asemenea, calendarul și condițiile de alocare a burselor trebuie publicate la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.

Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unității de învățământ preuniversitar.

„După expirarea termenului de depunere, părinții/ reprezentanții legali pot completa sau corecta dosarele incomplete sau incorecte, la solicitarea Comisiei de management al burselor, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare”, mai prevede metodologia de acordare a burselor.

Plata burselor se face atât prin transfer bancar, cât și în numerar. „Unitățile de învățământ nu impun deschiderea la o anumită bancă a conturilor pentru virarea sumelor aferente burselor”, se mai menționează în metodologie.

„Lista se modifică doar în cazuri bine justificate, cum ar fi transferul elevilor, decesul unui părinte, apariția unei situații medicale dintre cele prevăzute în prezenta metodologie-cadru, o eroare materială a personalului unității de învățământ. Nu se adaugă pe listă beneficiarii ai căror părinți nu au depus în termenul-limită dosarele pentru obținerea burselor sociale”, este o altă mențiune importantă care apare în metodologie.

Plata burselor se face lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă; dacă data de 20 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.