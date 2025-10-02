Rezervele de gaze ale României sunt aproape pline înainte de venirea iernii. Cum stau alte state europene

În Europa, procentul de umplere a rezervelor de gaze naturale este unul dintre cele mai scăzute din ultimii trei ani. Cu toate acestea, se preconizează că prețurile gazelor naturale în Europa vor înregistra o creștere moderată până la sfârșitul anului 2025, ca urmare a unui mix complex de constrângeri în materie de aprovizionare, dinamica cererii și incertitudini geopolitice.

Rezervele de gaze naturale ale Uniunii Europene se situează la 82,3% din capacitate. În termeni procentuali, stocurile Poloniei sunt pline, cele ale Portugaliei sunt la peste 99% din capacitate, cele ale Belgiei sunt la 94%, iar România urmează cu peste 93% din capacitate umplută. Potrivit GIE-AGSI, Depomures este 100% plin, iar Depogaz Ploiești este aproape de 93%.

Cele mai mari economii din Europa, Franța și Italia, se situează la peste 91%, iar Germania la 76,6%. Cele mai mici procente se înregistrează în Europa de Nord, cu Danemarca puțin sub 48%, Letonia la 55% și Țările de Jos la aproape 70%.

Contractele futures europene pe gaz natural s-au tranzacționat la aproximativ 31-33 euro pe megawatt oră, cu peste 40% sub maximul din februarie, de 58 de euro, înregistrat în ultimii doi ani, volatilitatea revenind la nivelurile dinaintea crizei din 2022, deoarece injecțiile puternice în capacitatea de stocare, deși sub nivelul din ultimii trei ani, atenuează îngrijorările legate de iarnă.

„Cu toate acestea, Europa se confruntă cu condiții de aprovizionare tot mai restrictive în perspectiva iernii 2025/26. Acest deficit de stocare, combinat cu oprirea completă a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina din ianuarie 2025, a creat presiuni structurale asupra aprovizionării”, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Importurile de GNL (gaz natural lichefiat) au crescut cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut în prima jumătate a anului 2025, atingând niveluri record de 75 miliarde de metri cubi (miliarde de metri cubi). Dar scăderea cererii de GNL în Asia, datorată nevoilor mai reduse de răcire, a eliberat aprovizionarea pentru Europa, susținând scăderea prețurilor. Oprirea gazului rusesc transportat prin conducte a eliminat aproximativ 6,5 miliarde de metri cubi din aprovizionare comparativ cu 2024, forțând o dependență mai mare de importurile mai scumpe de GNL. În plus, producția mai redusă de energie regenerabilă în lunile de iarnă crește de obicei cererea de energie electrică produsă din gaz.

Ce ar putea crește prețurile

Mai mulți factori ar putea determina creșterea prețurilor până la sfârșitul anului. Tensiunile geopolitice continuă să creeze riscuri de întrerupere a aprovizionării, în timp ce concurența din partea cumpărătorilor asiatici de GNL ar putea limita accesul Europei la o aprovizionare flexibilă. Dar și vremea poate juca un rol important. Condițiile meteorologice din timpul iernii rămân principala sursă de incertitudine, temperaturile mai scăzute putând crește semnificativ cererea de încălzire. Până în prezent, meteorologii sunt atenți la o tranziție de la situația curentă ENSO-neutru (unde niciunul dintre cele două fenomene climatice - El Nino și La Nina - nu este predominant) la La Niña, care ar putea avea loc în următoarele două luni. Potrivit NOAA, există o probabilitate de 71% ca La Niña să se manifeste în perioada octombrie - decembrie 2025, dar probabilitatea scade la 54% în perioada decembrie 2025 - februarie 2026. Acest lucru înseamnă că în partea de nord a Europei iarna ar putea fi mai rece și mai umedă, în timp ce în partea de sud ar putea fi mai caldă și mai uscată. Cu toate acestea, analizând prognoza pe termen lung a GWIS pentru Europa, putem observa că luna octombrie va fi mai rece decât de obicei în România, dar iarna va fi, în general, mai caldă.

Conform raportului privind piața gazelor naturale din trimestrul al treilea al Agenției Internaționale pentru Energie, se estimează că consumul global de gaze naturale va atinge un nou record istoric în 2026, creșterea cererii accelerându-se până la aproximativ 2%. În același timp, se preconizează că oferta globală de GNL va crește cu 7% (sau 40 miliarde de metri cubi), în principal datorită Canadei, Qatarului și Statelor Unite. În ansamblu, analiștii consideră că prețurile gazelor naturale în Europa vor urma o traiectorie moderat ascendentă până la sfârșitul anului 2025, cererea de încălzire pe timpul iernii și oferta redusă susținând intervalul de 35-40 euro/MWh, înainte de o potențială relaxare în 2026, odată cu apariția unei capacități suplimentare de aprovizionare la nivel global.