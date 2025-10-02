search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rezervele de gaze ale României sunt aproape pline înainte de venirea iernii. Cum stau alte state europene

0
0
Publicat:

În Europa, procentul de umplere a rezervelor de gaze naturale este unul dintre cele mai scăzute din ultimii trei ani. Cu toate acestea, se preconizează că prețurile gazelor naturale în Europa vor înregistra o creștere moderată până la sfârșitul anului 2025, ca urmare a unui mix complex de constrângeri în materie de aprovizionare, dinamica cererii și incertitudini geopolitice.

Țevi de gaze
Rezervele de gaze naturale ale României sunt aproape pline. Foto arhivă

Rezervele de gaze naturale ale Uniunii Europene se situează la 82,3% din capacitate. În termeni procentuali, stocurile Poloniei sunt pline, cele ale Portugaliei sunt la peste 99% din capacitate, cele ale Belgiei sunt la 94%, iar România urmează cu peste 93% din capacitate umplută. Potrivit GIE-AGSI, Depomures este 100% plin, iar Depogaz Ploiești este aproape de 93%.

Cele mai mari economii din Europa, Franța și Italia, se situează la peste 91%, iar Germania la 76,6%. Cele mai mici procente se înregistrează în Europa de Nord, cu Danemarca puțin sub 48%, Letonia la 55% și Țările de Jos la aproape 70%.

Contractele futures europene pe gaz natural s-au tranzacționat la aproximativ 31-33 euro pe megawatt oră, cu peste 40% sub maximul din februarie, de 58 de euro, înregistrat în ultimii doi ani, volatilitatea revenind la nivelurile dinaintea crizei din 2022, deoarece injecțiile puternice în capacitatea de stocare, deși sub nivelul din ultimii trei ani, atenuează îngrijorările legate de iarnă.

„Cu toate acestea, Europa se confruntă cu condiții de aprovizionare tot mai restrictive în perspectiva iernii 2025/26. Acest deficit de stocare, combinat cu oprirea completă a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina din ianuarie 2025, a creat presiuni structurale asupra aprovizionării”, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Importurile de GNL (gaz natural lichefiat) au crescut cu 40% față de aceeași perioadă a anului trecut în prima jumătate a anului 2025, atingând niveluri record de 75 miliarde de metri cubi (miliarde de metri cubi). Dar scăderea cererii de GNL în Asia, datorată nevoilor mai reduse de răcire, a eliberat aprovizionarea pentru Europa, susținând scăderea prețurilor. Oprirea gazului rusesc transportat prin conducte a eliminat aproximativ 6,5 miliarde de metri cubi din aprovizionare comparativ cu 2024, forțând o dependență mai mare de importurile mai scumpe de GNL. În plus, producția mai redusă de energie regenerabilă în lunile de iarnă crește de obicei cererea de energie electrică produsă din gaz.

Ce ar putea crește prețurile

Mai mulți factori ar putea determina creșterea prețurilor până la sfârșitul anului. Tensiunile geopolitice continuă să creeze riscuri de întrerupere a aprovizionării, în timp ce concurența din partea cumpărătorilor asiatici de GNL ar putea limita accesul Europei la o aprovizionare flexibilă. Dar și vremea poate juca un rol important. Condițiile meteorologice din timpul iernii rămân principala sursă de incertitudine, temperaturile mai scăzute putând crește semnificativ cererea de încălzire. Până în prezent, meteorologii sunt atenți la o tranziție de la situația curentă ENSO-neutru (unde niciunul dintre cele două fenomene climatice - El Nino și La Nina - nu este predominant) la La Niña, care ar putea avea loc în următoarele două luni. Potrivit NOAA, există o probabilitate de 71% ca La Niña să se manifeste în perioada octombrie - decembrie 2025, dar probabilitatea scade la 54% în perioada decembrie 2025 - februarie 2026. Acest lucru înseamnă că în partea de nord a Europei iarna ar putea fi mai rece și mai umedă, în timp ce în partea de sud ar putea fi mai caldă și mai uscată. Cu toate acestea, analizând prognoza pe termen lung a GWIS pentru Europa, putem observa că luna octombrie va fi mai rece decât de obicei în România, dar iarna va fi, în general, mai caldă.

Conform raportului privind piața gazelor naturale din trimestrul al treilea al Agenției Internaționale pentru Energie, se estimează că consumul global de gaze naturale va atinge un nou record istoric în 2026, creșterea cererii accelerându-se până la aproximativ 2%. În același timp, se preconizează că oferta globală de GNL va crește cu 7% (sau 40 miliarde de metri cubi), în principal datorită Canadei, Qatarului și Statelor Unite. În ansamblu, analiștii consideră că prețurile gazelor naturale în Europa vor urma o traiectorie moderat ascendentă până la sfârșitul anului 2025, cererea de încălzire pe timpul iernii și oferta redusă susținând intervalul de 35-40 euro/MWh, înainte de o potențială relaxare în 2026, odată cu apariția unei capacități suplimentare de aprovizionare la nivel global.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
digi24.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
mediafax.ro
image
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
fanatik.ro
image
Multe rute noi din București în luna octombrie. Unde pot zbura românii, în premieră, și ce curse dispar din orarul de toamnă – iarnă
libertatea.ro
image
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
observatornews.ro
image
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
playtech.ro
image
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Decizie privind taxele și impozitele. Ministrul Finanțelor anunță ce se întâmplă în 2026
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Unde se afla cetatea Helis? O ipoteză jpeg
Unde se afla cetatea Helis? O ipoteză
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe