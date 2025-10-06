România riscă amenzi uriașe dacă nu închide termocentralele pe cărbune. Ivan: CE așteaptă până vineri un răspuns

România riscă să plătească penalități de cel puțin un miliard de euro către Comisia Europeană, dacă decide să mențină în funcțiune centralele pe cărbune din Oltenia și după 1 ianuarie 2026, termenul asumat pentru închiderea lor, a declarat, luni, Bogdan Ivan, ministrul de resort. Aceste sancțiuni ar anula efectele măsurilor din pachetele 1 și 2 de austeritate.

„În momentul de față, eu definitivez cu colegii de la CE Oltenia scenariile de lucru, mâine plec la Bruxelles pentru o negociere finală. Până vineri, România trebuie să aibă o poziție foarte clară a Comisiei pe jalonul 119 din PNRR, care, timp de doi ani și jumătate, pentru Comisia Europeană a fost tabu, nu au fost dispuși să redeschidă acest dosar”, a spus ministrul, într-o conferință de specialitate, organizată de publicația Profit.ro.

Oficialii de la Bruxelles au fost reînceput totuși discuțiile în urmă cu o lună, când partea română a prezentat un studiu de adecvanță realizat de Transelectrica, în care erau patru scenarii, iar unul dintre ele arăta clar că în lipsa CE Oltenia riscăm să avem un deficit masiv de energie.

„În acest scenariu vom fi dacă închidem termocetralele de la CE Oltenia la 31 decembrie. În situația în care nu voi reuși să-i conving și le vom păstra, cu riscul de a primi o corecție financiară de minimum un miliard de euro, toate măsurile din pachetul 1 și 2 de restrângere a cheltuielilor bugetare și de crește a veniturilor vor fi anulate de penalitatea de minimum un miliard de euro pe care o vom plăti Comisiei Europene pentru că nu ne-am atins țintele asumate prin PNRR”, a mai spus Ivan.

România a primit prin acest jalon 2,6 miliarde de euro din PNRR pentru a înlocui capacitățile de producție pe lignit cu noi centrale pe gaz, solar și baterii.

„Sunt foarte multe detalii complicate, cred foarte mult că o să fie deschidere din partea Comisiei, dar până la finalul acestei săptămâni vom ști.

În funcție de cum vom negocia în această săptămână și vom convinge Comisia Europeană cu o amânare de cel puțin câteva luni, dacă nu până la finalul anului viitor, vom putea să evităm penalizarea de un miliard de euro și să trecem iarna aceasta într-o formă în care să nu existe și mai mare presiune pe sistemul energetic și să nu fie nevoie de importuri și mai mari la prețuri foarte mari, iar între timp să putem începe producția la centralele Iernut și Mintia”, a mai arătat oficialul guvernamental.