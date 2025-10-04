Video Blackout în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au curent de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați

Stațiunile Bran, Fundata, Moeciu și Peștera, din județul Brașov, se confruntă cu întreruperi de energie electrică din cauza căderilor masive de zăpadă. Turiștii au început să plece deoarece nu au căldură.

Zăpada a rupt copaci și i-a doborât peste cablurile electrice, provocând ample defecțiuni în rețea.

Echipele de intervenție acționează pe întreaga zonă pentru remedierea problemelor. În cursul zilei, alimentarea cu energie electrică se va relua treptat.

„Situația a fost cauzată de căderile abundente de zăpadă, care au afectat infrastructura electrică. Echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea. Este o cauză naturală”, a transmis primarul Marian Pântea, la Antena 3.

Drumarii din zona montană a țării au avut o noapte intensă, intervenind neîntrerupt pe DN73, între Moieciu și Fundata, unde stratul de zăpadă a fost consistent. Mulți șoferi au fost luați prin surprindere de condițiile meteo severe, nefiind pregătiți pentru circulația în condiții de iarnă.

Autoritățile avertizează că ninsorile ar putea reveni în zilele următoare și recomandă evitarea deplasărilor neesențiale. Cei care trebuie să călătorească sunt sfătuiți să circule cu prudență maximă, dat fiind riscul de polei, vizibilitatea redusă și drumurile alunecoase, care pot provoca accidente sau blocaje.