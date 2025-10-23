search
Joi, 23 Octombrie 2025
Black Friday 2025 începe mai devreme ca oricând. Tot mai mulți retaileri anunță campanii maraton

Publicat:

Tot mai mulți retaileri și-au anunțat deja startul campaniilor de Black Friday 2025, iar pentru unii, perioada reducerilor se întinde pe mai bine de o lună.

Cineva se uită pe telefon la reducerile de Black Friday 2025
Tot mai mulți retaileri au anunțat data de la care vor lansa Black Friday 2025. Foto Unsplash

Câțiva mari retaileri din România au anunțat că Black Friday 2025 va începe la final de octombrie și va ține o perioadă mai îndelungată, existând și situații în care evenimentul de shopping al anului va fi organizat în două sau chiar trei etape de către același magazin. 

Flanco - campanie de reduceri timp de 5 săptămâni

Astfel, Flanco a anunțat joi că dă startul celei de-a 15-a ediții a celui mai așteptat eveniment de shopping al anului – Black Friday. Campania cu cele mai atractive reduceri din an va avea loc în perioada 24 octombrie – 30 noiembrie, atât online, pe flanco.ro, cât și în cele 162 de magazine din toată țara.

„Black Friday este, în fiecare an, un moment de vârf pentru retail și o ocazie să ne reconfirmăm promisiunea: discounturi la cele mai căutate și dorite tehnologii, produse de calitate și cumpărături simple, rapide și avantajoase”, spune Dragoș Sîrbu, CEO Flanco. “Cu cea mai extinsă rețea de magazine electro-IT din România, Flanco își reafirmă rolul de Smart Discounter care face tehnologia accesibilă tuturor românilor. Investim constant în modernizarea rețelei și în deschiderea de noi magazine, acolo unde clienții caută soluții inteligente și oferte reale. Strategia noastră de extindere consolidează prezența Flanco în orașele mari și în zonele cu potențial ridicat, pentru ca fiecare client să aibă acces la discounturi smart, aproape de casă.”, a adăugat compania.

Black Friday și la evomag

Tot joi, evomag a anunțat că dă startul Black Friday 2025, vineri, pe 24 octombrie.

Evenimentul de reduceri Black Friday se va desfășura în perioada 24 octombrie – 9 noiembrie, cu reduceri de până la 70%.

Potrivit retailerului, perioada de Black Friday va fi împărțită în 3 episoade de reduceri, fiecare incluzând și produse diferite ce vor fi disponibile la prețuri reduse, dar cele mai mari reduceri vor fi la electrocasnice mari si mici, televizoare, telefoane, laptopuri, trotinete electrice etc.

Altex va organiza Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie

Altex a anunțat că va organiza Black Friday între 30 octombrie și 19 noiembrie, ceea ce înseamnă o campanie de 21 de zile. În aceeași perioadă se va ține Black Friday și la celelalte două companii din grup: Media Galaxy și Brico Depot.

Produsele incluse în campanie vor fi disponibile mai devreme în aplicația Altex, iar compania promite că ofertele vor fi actualizate săptămânal.

Black Friday la eMag începe pe 7 noiembrie

eMAG a comunicat faptul că va ține Black Friday pe 7 noiembrie. Evenimentul promite reduceri masive și campanii speciale pentru clienți, fiind așteptat să genereze din nou cele mai mari vânzări din comerțul online românesc.

Trendyol organizează două ediții Black Friday

Trendyol, retailerul online turc al cărui acționar majoritar este gigantul chinez Alibaba, va organiza Black Friday 2025 în perioada 31 octombrie - 11 noiembrie, conform mai multor surse din piață consultate de Wall-street.ro. Va exista și o a doua ediție, sub numele Black Friday Best Sellers, ce se va desfășura între 25 noiembrie și 2 decembrie.

Românii vor cheltui mai puțin de Black Friday 2025

A 15-a ediție a Black Friday în România, eveniment ce va avea loc în luna noiembrie, va aduce cel mai mare interes din istoria comerțului românesc, mai ales în online. Românii vor căuta cele mai bune oferte, reduceri și discounturi în special pentru produse de îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru parfumuri, cosmetice în general și mai puțin pentru electronice și electrocasnice. 

Estimările companiei de consultanță, bazate pe prognozele de vânzări din piață, indică faptul că, în 2025, comanda medie realizată de români va fi în jurul a 400-500 de lei, sub cea de anul trecut.

„Dacă anul trecut am văzut o creștere cu 50 de lei a comenzii medii, anul acesta oamenii vor avea mai puțini bani la dispoziție, în contextul scăderii reale a veniturilor, din cauza inflației record, de 10%. Scăderea puterii de cumpărare se simte tot mai mult, iar efectele se vor vedea și de BF2025”, arată analiza.

Black Friday va aduce cele mai multe comenzi din mediul online, acolo unde principalii jucători din piață vor depune și cele mai multe eforturi de marketing.

„Logistic, vânzările online devin cele mai profitabile. Eforturile de marketing se vor concentra pe acest canal de vânzare care, în 2025, va atinge un record istoric în ceea ce privește traficul, audiența site-urilor de vânzări online urmând atingă cel mai ridicat nivel din istoria Black Friday”, afirmă analiștii.

Potrivit experților, vânzările de Black Friday 2025 vor atinge maximul anului, cu un volum de marfă de 4-5 ori mai mare decât în restul perioadelor din an, inclusiv de Paște și Crăciun.

