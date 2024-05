Big Little Festival, singurul festival din Europa de Est dedicat exclusiv conexiunii dintre părinți și copii, va fi organizat la Râșnov

Big Little Festival, singurul festival din Europa de Est dedicat exclusiv conexiunii dintre părinți și copii, ce va avea prima ediție între 21-23 iunie, la Râșnov, anunță noi activități de familie în cadrul evenimentului care celebrează familiile și dă startul vacanței de vară a școlarilor.

În cadrul celor 11 hectare pe care se vor întinde atracțiile și evenimentele diverse din cadrul Big Little Festival, Magic Parc va deschide o lume de poveste desfășurată de-a lungul a 6000 de mp ce va oferi accesul în cel mai mare castel gonflabil din Europa, care măsoară 600 de mp și în care pot intra, pentru distracții de tot felul, peste 140 de adulți și copii în același timp. Cu etaje, pasaje și poduri, cu zone de cățărat, două tobogane înalte, un air jump de la aproximativ 2 m înălțime pe un cub gonflabil, o arenă pentru curse cu obstacole unde se poate alerga în paralel printre diferitele elemente, castelul gonflabil din Magic Parc se anunță a fi un punct de interes pentru distracțiile părinți-copii din cadrul Big Little Festival. Pe lângă castelul-record, cele peste 15 căsuțe tematice, cu un design inspirat de cele mai iubite povești, construite de la zero de o echipă formată din sute de persoane, împreună cu labirintul de poveste, vor crea în Magic Parc atmosfera unui adevărat orășel magic, cu activități variate, zone de joc și explorare, ateliere de pictură pe ipsos sau pe față, desene pe nisip, labirinturi palpitante, spațiu pentru curse cu ATV-uri și buggy-uri electrice și o terasă panoramică de unde se poate admira peisajul pitoresc al zonei.

Big Little Festival va crea pentru vizitatorii puși pe distracție memorabilă o zonă de gaming, de console, de tehnologie și mobile, unde copiii își pot învăța părinții să joace FIFA, Minecraft, Nintendo sau Brawlstars, o zona de sport care îi va provoca pe cei mari și cei mici la partide de fotbal, de baschet, zone de VERSUS pentru Competițiile Familiei unde copiii de ieri se vor întrece cu cei de astăzi pentru supremația în distracție la șotron vs. Dance Revolution, țeavă cu cornete vs. Nerf, Baba Oarba vs VR, “șapte pietre” vs. Lego, V-ați ascunselea vs. Treasure Hunt.

HaHaHa Production va deschide în cadrul Big Little Festival două studiouri de producție muzicală în care părinții și copiii își vor putea produce și înregistra piesele preferate și vor învăța ce presupune industria muzicală. Studiouri de video production și multimedia, spații colorate pentru ateliere de slime, de yoga, de cooking, de pictură, de dans, de aerobic, de tatuaje, de modelaj sau de Lego vor provoca tandemul părinte-copil la atingerea unui nou nivel în relația lor.

Main stage-ul pentru concertele marilor artiști precum Smiley, Alina Eremia, Feli, Nicole Cherry, Jo, Cabron, Andra Gogan, Jean Gavril, Bibi, Misha Miller, Mark Stam sau art stage-ul pentru spectacole de teatru, activități culturale, literare și vizionări de filme și de desene animate vor aduce variante infinite de interacțiune părinți-copii.

Organizatorii pun la dispoziția familiilor amatoare de experiențe complete și palpitante alături de copiii lor un număr limitat de pachete de cazare la cort în cadrul Big Little Festival, în care vor fi incluse activități nocturne de observare a stelelor și planetelor, precum și alte provocări memorabile.

Biletul de intrare la Big Little Festival vor asigura participanților accesul gratuit atât în Magic Parc, cât și în Dino Parc, în Cetatea Râșnov și la toate zecile de activități organizate cu prilejul evenimentului dedicat relației dintre părinți și copii.

Accesul la Big Little Festival, care așteaptă participarea la Râșnov a peste 15 000 de familii, este permis doar pe baza biletului de intrare și doar împreună cu un copil în grup. Niciun adult nu poate cumpăra separat bilet la festival, ci doar împreună cu un copil, alături de care să-și petreacă timpul, să se joace, să concureze, să râdă și să se distreze, pentru că misiunea Big Little Festival este să creeze scena perfectă de joacă pentru copiii de ieri și de azi împreună.