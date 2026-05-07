Noaptea Muzeelor 2026: Peste 225 de muzee din toată ţara îşi deschid porţile. Ce expoziţii şi evenimente pot fi vizitate în Bucureşti

„Noaptea Muzeelor” revine sâmbătă, 23 mai 2026, cu o nouă ediţie desfăşurată la nivel naţional, în intervalul orar 18:00 – 02:00. Peste 225 de muzee şi instituţii culturale din toate cele 42 de judeţe ale ţării îşi vor deschide porţile pentru public, oferind acces gratuit sau la preţ redus la expoziţii, tururi ghidate şi activităţi speciale.

Ajuns la cea de-a 22-a ediţie în România, proiectul cultural iniţiat în 2005 sub egida Consiliului Europei şi coordonat la nivel european de Reţeaua Europeană a Organizaţiilor Muzeale (NEMO) propune anul acesta un program extins, dedicat tuturor categoriilor de vizitatori.

În București, mai multe muzee şi spaţii culturale pregătesc evenimente speciale.

Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat între orele 17:00 şi 23:00, accesul fiind gratuit pe baza unui act de identitate. Vizitatorii vor putea descoperi Saloanele Regale, printre care Holul de Onoare, Salonul Florilor, Biblioteca Regelui Ferdinand şi Spaţiile Medievale ale ansamblului Cotroceni. Programul include şi mai multe expoziţii temporare dedicate patrimoniului istoric şi cultural.

Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa participă la ediţia din acest an cu expoziţia specială „COCON”, dedicată universului fluturilor. Expoziţia va putea fi vizitată gratuit între orele 13:00 şi 23:00 şi propune o experienţă educativă despre diversitatea şi fragilitatea ecosistemelor naturale.

Muzeul Național al Pompierilor Foișorul de Foc va fi deschis între orele 17:00 şi 23:00. Publicul va putea vizita expoziţia „Pompierii de ieri şi de astăzi”, organizată în şapte săli tematice dedicate istoriei salvatorilor şi evoluţiei activităţilor de intervenţie şi protecţie civilă din România.

Arhivele Naționale ale României îşi vor deschide porţile între orele 20:00 şi 02:00, în cadrul programului „Uşi deschise către lumea arhivelor istorice”. Vizitatorii vor putea vedea expoziţia „Din tezaurul Arhivelor”, care reuneşte documente despre evoluţia Ţării Româneşti şi Moldovei din secolul al XIV-lea până în epoca modernă, dar şi expoziţia „Brâncuşi între formă şi spirit”.

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București participă la eveniment cu tururi ghidate gratuite organizate la fiecare 30 de minute, între orele 18:00 şi 24:00. Vizitatorii vor putea descoperi spaţii reprezentative ale Palatului CCIB, precum Aula Carol I, Sala de Bal şi Sala Ştefan Burcuş.

Reptiland București va fi deschis între orele 10:00 şi 22:00, iar accesul se va face pe bază de bilet redus, în valoare de 30 de lei. Publicul va putea explora terarii moderne care recreează ecosisteme tropicale şi aride, populate cu reptile şi plante exotice.

Universitatea Națională de Arte din București organizează „Noaptea Atelierelor”, eveniment desfăşurat între orele 18:00 şi 01:00. Vizitatorii vor avea acces gratuit la atelierele universităţii, unde vor putea participa la tururi ghidate, demonstraţii artistice live şi performance-uri interdisciplinare.

Casa Universitarilor București găzduieşte expoziţia „Noaptea Designerilor”, deschisă între orele 16:00 şi 24:00. Expoziţia aduce în prim-plan creaţii vestimentare realizate din materiale reciclate, alături de lucrări de pictură, fotografie şi bijuterie.

Muzeul Micul Paris va putea fi vizitat între orele 20:00 şi 03:00, pe baza unui bilet redus de 15 lei. Vizitele vor fi organizate în grupuri de câte 30 de persoane, la fiecare 20 de minute, iar traseul propune o incursiune în atmosfera Bucureştiului de altădată, într-o casă burgheză iluminată de lumânări.

Palatul Suțu va fi deschis publicului între orele 16:30 şi 22:00, cu acces gratuit. Vizitatorii vor putea descoperi spaţiile istorice ale palatului şi expoziţiile dedicate istoriei Capitalei.

Muzeul Ororilor Comunismului în România participă la ediţia din acest an cu un program desfăşurat între orele 16:00 şi 23:00. Expoziţia propune o incursiune în perioada comunistă din România prin instalaţii artistice şi materiale documentare dedicate represiunii şi vieţii cotidiene din acea perioadă.

