Bernie și Giovanna au nevoie de o familie. Câinii jurnalistului Patrick André de Hillerin, decedat în urmă cu o lună, au rămas în casa din Jurilovca

Un apel pentru adopția câinilor Bernie și Giovanna a fost publicat marți, 3 noiembrie, pe pagina de Facebook a lui Patrick André de Hillerin. Potrivit mesajului, cei doi se află încă la casa din Jurilovca, la mai bine de o lună de la moartea acestuia, și au nevoie de o nouă familie.

Foto: Facebook / Patrick André de Hillerin

În postarea de pe Facebook este descris felul în care câinii continuă să îl caute pe Patrick: tresar când aud poarta, se agită la zgomotul unei mașini care oprește în fața casei și miros lucrurile care i-au aparținut.

O casă cu curte și, pe cât posibil, adopție împreună

Bernie și Giovanna vor împlini trei ani pe 17 noiembrie. În apel sunt descriși drept sănătoși, energici și foarte iubitori. Pentru ei se caută o casă cu curte, iar mesajul precizează că nu pot fi ținuți în țarc sau padoc și că au nevoie de atenție și afecțiune.

Autorul apelului subliniază legătura dintre cei doi și își exprimă dorința ca aceștia să ajungă în aceeași familie:

„Sunt extrem de legați unul de altul, au petrecut fiecare secundă din viață împreună. Pentru a evita un al doilea șoc emoțional, ideal ar fi să fie adoptați împreună.”

Toni și Alpha au fost deja adoptați

Aceeași postare anunță că Toni, mama celor doi câini, a ajuns la o familie din Tulcea, unde locuiește în casă și are acces la curte. Alpha a rămas în familie, fiind adoptat de mama lui Patrick.

Persoanele interesate de adopția lui Bernie și a Giovannei pot cere detalii la numărul de telefon sau WhatsApp 0786500501, publicat în apel.

Patrick André de Hillerin a murit pe 28 septembrie

Patrick André de Hillerin a murit luni, 28 septembrie 2026, fiind găsit fără viață în comuna Jurilovca, județul Tulcea, în urma unui AVC.

Cu o carieră de peste trei decenii, jurnalistul a fost cunoscut mai ales pentru activitatea sa în presa satirică, la publicațiile Cațavencu, Academia Cațavencu și Cațavencii. După moartea sa, colegii de la Cațavencii i-au dedicat un mesaj de adio, în care au evocat anii petrecuți împreună în redacție și activitatea lui de reporter, jurnalist de investigație și editorialist.