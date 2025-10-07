Bandă destructurată în Germania: un român implicat în furturi de roți de Audi și Porsche. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro

Poliția germană a destructurat o bandă care a furat roți de Audi și Porsche, în valoare totală de aproximativ 1,6 milioane de euro. Trei persoane au fost arestate, un român și doi polonezi, iar o italiancă a fost plasată sub control judiciar, informează echo24.de.

Direcția de poliție criminală din Heilbronn a investigat timp de luni de zile activitatea grupului, suspectat de furturi în valoare de milioane de euro. Ancheta a vizat patru suspecți, bănuiți că au comis, între 11 martie și 29 august 2025, 13 furturi din depozitul unui furnizor din Heilbronn. Din acel depozit ar fi fost sustrase seturi de roți complete pentru Audi și Porsche, cu un prejudiciu total estimat la circa 1,6 milioane de euro. Un român de 41 de ani a fost reținut de polițiști. Alături de ei, au mai fost arestați și doi polonezi, în vârstă de 49 și 29 de ani și o italiancă de 27 de ani.

Cum au acționat hoții

Ancheta arată că grupul acționa organizat și îți împărțeau sarcinile. Bunurile furate erau transportate și depozitate temporar în mai multe imobile din Heilbronn și din districtul Ludwigsburg, iar o parte dintre roți erau ulterior vândute în străinătate. Investigațiile sub acoperire au oferit autorităților informații detaliate despre modul de operare și căile de distribuție ale bandei. Prinderea suspecților s-a desfășurat într-o zi de vineri, când polonezul de 49 de ani se pregătea să expedieze o altă livrare în străinătate. Ceilalți suspecți au fost prinși ulterior la locurile de muncă și la domiciliile lor din Heilbronn.

În urma perchezițiilor efectuate în Heilbronn, în landurile Heilbronn și Ludwigsburg și în Bavaria, poliția a confiscat aproximativ 170 de roți complete, a căror valoare totală este estimată la aproape 1,4 milioane de euro. De asemenea, au fost găsite sume importante de bani.

Pe 27 septembrie, cei patru suspecți au fost prezentați judecătorului de drepturi la Tribunalul din Heilbronn. La cererea Parchetului, a fost emis mandat de arest pentru toți patru. Trei dintre inculpați, cei de sex masculin, au fost încarcerați, iar mandatul de arest pentru italiancă a fost momentan suspendat.