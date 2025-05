Experiența trăită de o tânără daneză care a călătorit cu autostopul până în România. „Oamenii sunt prietenoși și dornici să ajute”

Astrid Andreassen, o tânără studentă, de 28 de ani, a pornit într-o călătorie cu autostopul din Danemarca până în România. A fost impresionată de ospitalitatea românilor.

Tânăra a plecat în călătoria sa cu autostopul din Aarhus, Danemarca, dorind să ajungă în București, capitala României.

„Am numit această aventură Trust Travel – Călătoria Încrederii – pentru că se bazează foarte mult pe încredere. Am nevoie de încredere atunci când urc în mașina unor necunoscuți sau când sunt primită în casele lor, iar ei, la rândul lor, trebuie să aibă încredere în mine. De-a lungul drumului, am fost invitată să stau în casele mai multor oameni – un gest profund de generozitate și deschidere”, a precizat Astrid într-un interviu acordat publicației Graiul Maramureșului.

Tânăra, care a ajuns până în județul Maramureș, spune că ideea unei astfel de călătorii i-a fost inspirată de tatăl său, care a mers, la rândul său, cu autostopul prin Europa tinerețe.

„Probabil că dorința de a-i călca pe urme m-a însoțit mereu. Am ales să fac această călătorie acum, pentru că simt că trăim într-o lume în care încrederea între oameni se pierde tot mai ușor. În Danemarca și în alte locuri din Europa, am observat cum cresc prejudecățile față de cei percepuți ca «străini». Eu am vrut să contrazic această mentalitate și să demonstrez că, prin deschidere și încredere, se pot naște conexiuni autentice”, adaugă aceasta.

Iar de când a ajuns în România a avut parte de dovezi de încredere cum nu se aștepta.

„În prima mea noapte în România, un bărbat care lucrase în Danemarca – și pe care l-am cunoscut printr-un danez – mi-a înmânat cheia unui apartament și apoi a plecat, lăsându-mă singură. Nu ne cunoșteam deloc. A fost o dovadă incredibilă de încredere. S-a întâmplat din nou: cineva mi-a spus că pot dormi în apartamentul său, pentru că el nu va fi acolo. Mi-a dat cheia, mi-a plătit chiar și taxiul, și mi-a spus doar să las cheia în cutia poștală când plec. A fost o experiență profund emoționantă”, a mai povestiti ea.

Iar tânăra studentă a fost impresionantă de modul în care a fost primită de o familie maramureșeană.

„În Baia Mare și Baia Sprie, o familie minunată m-a primit cu atâta căldură încât am simțit că întreg orașul mă aștepta. Un prieten al familiei a copt chifle tradiționale, iar bunica a făcut un desert de casă. Ospitalitatea lor a fost autentică și impresionantă”, spune tânăra, care îi descrie pe români ca fiind „prietenoși și dornici să ajute”.

„Încrederea atrage încredere”

Astrid explică și ce a învățat din această experiență.

„Dacă tu crezi că oamenii sunt buni, atunci chiar vei întâlni oameni buni. Încrederea atrage încredere. De fapt, faptul că sunt o femeie tânără a fost mai degrabă un avantaj: unii șoferi mi-au spus că m-au luat pentru că păream de încredere. Așadar, poate tocmai acest detaliu – că sunt singură – a deschis uși în loc să le închidă”, spune ea.

Tânăra recunoaște că există riscuri atunci când faci autostopul: „Principalul risc când faci autostop este faptul că nu știi cine te ia și ai foarte puțin timp să decizi dacă te urci în mașină sau nu. Instinctul te poate ghida – dacă simți că ceva nu e în regulă, mai bine refuzi. Eu nu am fost nevoită să spun «nu» niciunei mașini, dar aș fi făcut-o fără ezitare în caz de pericol”.