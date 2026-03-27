Ultimele știri

Încă o țară ia măsuri în fața crizei energetice: Polonia taie TVA la carburanți și plafonează prețurile

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat o serie de măsuri menite să reducă prețurile combustibililor, pe fondul creșterii costurilor cu energia, în urma războiului din Iran.

Premierul Poloniei, Donald Tusk FOTO EPA EFE
Premierul Poloniei, Donald Tusk FOTO EPA EFE

Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est (CEE), va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Prețurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloţi (0,32 dolari) pe litru la toate tipurile de combustibili, a declarat Tusk la o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că Guvernul polonez va introduce prețuri maxime la combustibil pe litru, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

În plus, Executivul ar putea impune o taxă excepțională pe profiturile companiilor petroliere, a informat Tusk. După anunțul premierului, acțiunile rafinăriei de stat Orlen au scăzut cu peste 6%.

Tusk a declarat că Polonia va acționa dacă va fi necesar pentru a opri șoferii străini să profite de pe urma reducerilor de preturi şi va analiza sistemul din Slovacia, în care mașinile înmatriculate în afara ţării plătesc mai mult decât cele locale la benzinării.

„Nu vom ezita să folosim astfel de instrumente dacă va fi necesar. Vom monitoriza situaţia în aceste zile şi dacă va fi necesar vom lua măsuri”, a afirmat Tusk.

De asemenea, ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a anunţat că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloţi (242,88 milioane dolari) pe lună, iar costurile reducerii accizelor sunt estimate la 700 milioane zloţi pe lună.

Guvernul slovac a aprobat joi ca șoferii de autovehicule din străinătate să plătească 2,012 euro pe litrul de motorină, cu aproximativ 30% mai mult față de localnici, pentru a evita o penurie, în pofida avertizărilor venite din partea Comisia Europeană conform cărora această măsură este ilegală şi încalcă principiul egalităţii.

Executivul de la Bratislava a dat asigurări că măsura este temporară şi a justificat-o prin dificultăţile de aprovizionare cu petrol ca urmare a închiderii conductei Drujba, care transportă ţiţei rusesc prin Ucraina.

În plus, creşterea prețurilor carburanţilor ca urmare a războiului din Iran face ca mulți șoferi din ţările vecine să vină să alimenteze în Slovacia, unde motorina este mai ieftină.

Ministrul de Finanţe, Ladislav Kamenicky, a explicat că se doreşte să se evite transformarea Slovaciei „într-un punct de tranzit economic din străinătate”.

Acest preţ al motorinei pentru şoferii străini a fost stabilit conform preţului mediu pentru acest combustibil în Republica Cehă, Polonia şi Austria, toate ţări vecine Slovaciei.

Comisia Europeană a transmis că această măsură este discriminatorie şi contrară dreptului UE şi că „va lua măsuri legale adecvate” pentru a se asigura că Slovacia respectă normele comunitare.

