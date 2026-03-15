Zelenski amenință deputații care nu votează legi esențiale: „Dacă nu servești statul în Parlament, servește-l pe front”

Război în Ucraina
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să inițieze modificări la legea mobilizării, astfel încât deputații care își pierd sau renunță la mandat să fie obligați să se alăture armatei. Declarația a fost făcută în contextul voturilor eșuate din Parlament asupra unor proiecte de lege considerate esențiale pentru sprijinul financiar extern.

Volodimir Zelenski FOTO: EPA -EFE
Volodimir Zelenski FOTO: EPA -EFE

Liderul de la Kiev a vorbit despre această posibilitate în timpul unei discuții cu jurnaliștii, comentând voturile recente eșuate din Verkhovna Rada (Parlamentul unicameral al Ucrainei) asupra unor proiecte legislative a căror adoptare este cerută, printre altele, de International Monetary Fund (IMF). De asemenea, el a menționat că mai mulți parlamentari și-au exprimat dorința de a renunța la mandate, potrivit agenției Ukrinform.

Zelenski susține că, încă din primele zile ale invaziei ruse la scară largă, au existat deputați care au dorit să își depună mandatul.

„Încă din primele zile ale invaziei ruse la scară largă au existat deputați care au dorit să renunțe la mandat. Pot exista motive diferite și atitudini diferite față de acestea, dar ne aflăm sub lege marțială, iar statul trebuie apărat. Prin urmare, membrii parlamentului vor trebui fie să servească în parlament în conformitate cu legislația ucraineană, fie sunt pregătit să discut cu reprezentanții parlamentului o lege de modificare a mobilizării, astfel încât deputații să poată merge pe front”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a fost tranșant în privința responsabilității parlamentarilor în timpul războiului.

„Dacă nu servești statul în parlament, atunci servește statul pe front. Aceasta este abordarea mea”, a adăugat el.

Alegerile, imposibile în timpul războiului

Potrivit publicației citate, Zelenski a menționat că ar exista și o altă variantă – modificarea legislației pentru organizarea de alegeri parlamentare.

„Dar cred că alegerile sunt imposibile în timpul războiului și există, de asemenea, complicații juridice relevante”, a subliniat liderul ucrainean.

Acesta a recunoscut că există diferite opinii cu privire la modul în care funcționează în prezent parlamentul, însă consideră că situația trebuie corectată.

„Pot exista multe evaluări despre cum funcționează parlamentul acum, dar situația trebuie corectată”, a spus Zelenski.

Șeful statului a criticat, de asemenea, opoziția parlamentară pentru lipsa sprijinului în adoptarea unor legi importante.

„Din păcate, membrii opoziției nu își adaugă voturile pentru anumite proiecte de lege importante – fie că este vorba despre solicitări legislative ale FMI pentru sprijin financiar, despre deblocarea a 90 de miliarde de euro sau despre proiecte de lege necesare pentru integrarea europeană”, a afirmat el.

Potrivit președintelui, chiar și pentru legi care nu sunt controversate, majoritatea parlamentară este nevoită să negocieze îndelung cu opoziția. „Chiar și pentru legi care nu sunt controversate, trebuie mereu să negociem cu forțele opoziției și să petrecem mult timp convingându-le pentru a demonstra unitatea despre care vorbesc atât de des. Dar, pe lângă cuvinte, unitatea trebuie demonstrată prin acțiuni”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a comentat și apelurile unor lideri ai opoziției privind formarea unei „Coaliții a Unității Naționale”.

„O coaliție a unității naționale înseamnă votarea și implementarea legilor sau reformelor necesare care vizează unitatea națională, nu atingerea unor obiective politice înguste în timpul războiului”, a spus el.

Zelenski a subliniat că parlamentul poate dezbate chestiuni interne sau noi proiecte de lege, însă problemele legate de apărare și finanțarea țării nu ar trebui blocate de proceduri.

„De ce acest sau acel proiect de lege din partea UE sau a FMI are o mie de amendamente? Pentru cine sunt aceste amendamente? De ce trebuie ca acest singur partid, Servitorul Poporului, să stea și să elimine aceste amendamente? O criză parlamentară? Știți, criza este în capul oamenilor. Nu vorbesc acum despre societate, ci despre unii dintre așa-numiții «oameni de stat». O criză există întotdeauna atunci când o cauți și cu siguranță nu o rezolvi”, a concluzionat el.

Declarațiile vin după ce, pe 10 martie, Verkhovna Rada nu a reușit să adopte proiectul de lege guvernamental nr. 14025, care prevedea introducerea schimbului automat internațional de informații privind veniturile obținute prin intermediul platformelor digitale.

Potrivit deputatului Yaroslav Zhelezniak, înainte de a doua lectură guvernul intenționa să introducă amendamente pentru a îndeplini cerințele International Monetary Fund.

Printre acestea se numărau eliminarea limitei de 150 de euro pentru coletele scutite de taxe, introducerea TVA pentru persoanele fizice autorizate și menținerea taxei militare majorate la 5% chiar și după încheierea legii marțiale.

În aceste condiții, Cabinetul de Miniștri va trebui să înregistreze un nou proiect de lege care să includă aceste inițiative, pentru ca Ucraina să își poată respecta angajamentele asumate față de FMI.

Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
digi24.ro
image
Cum a pierdut România 8 miliarde de euro din banii PNRR pentru că nu a făcut reforme. ”Comisia Europeană nu e fraieră”
stirileprotv.ro
image
Ce salarii au vânzătoarele din magazinele Zara, H&M, Bershka și Pull&Bear din România, acum, în 2026
gandul.ro
image
„Soțiile trofeu” dispar dintre bogații Americii. Ce arată un studiu nou
mediafax.ro
image
De ce a schimbat Mircea Lucescu data plecării la Istanbul pentru barajul Turcia – România: „A vrut să mai rezolve din probleme”
fanatik.ro
image
Femei criminale în serie din România (V). Ucigaşele de copii: Crina Geantă, femeia  care omora doar ca să-i lase pe părinți cu „mâna la inimă”, şi Lina Crăciun, mama care ascundea bebeluşii sufocați în podul blocului
libertatea.ro
image
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Surpriză! Germania ”a întors armele”, în timp ce Ucraina merge până în pânzele albe: ”Acest lucru este teribil”
digisport.ro
image
Situația devine explozivă: liderul Houthi anunță că gruparea se pregătește să intre în război alături de Iran
stiripesurse.ro
image
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
antena3.ro
image
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
observatornews.ro
image
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
cancan.ro
image
4 zile de foc pentru pensionari. Strategia in 2 pași prin care PSD vrea să crească pensiile. Pleacă Bolojan?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
prosport.ro
image
Cum sunt numiți locuitorii din Dubai? Puţini ştiu că au două denumiri
playtech.ro
image
Cristi Borcea „mitraliază” Rapidul după derby: „Prin Europa se va face de râs! E purceaua moartă în coteț!”. Reacție despre arbitraj: „A făcut pe el în camera VAR!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata: nu mai există nicio îndoială! Irakul merge până la capăt: momentul așteptat de 40 de ani
digisport.ro
image
Ministerul Muncii a făcut public proiectul de OUG! Bani în plus pentru pensionari în aprilie și în decembrie
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Andra s-a schimbat total! Cum arată acum soția lui Cătălin Măruță
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Mugurel Vrabete a fost incinerat. Cine a ales ca basistul trupei Holograf să nu fie îngropat și de ce
actualitate.net
image
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
click.ro
image
Din Spania, direct în România. Afacerea de succes care îi aduce clienți pe bandă rulantă lui Iulian
click.ro
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
