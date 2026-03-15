Zelenski amenință deputații care nu votează legi esențiale: „Dacă nu servești statul în Parlament, servește-l pe front”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să inițieze modificări la legea mobilizării, astfel încât deputații care își pierd sau renunță la mandat să fie obligați să se alăture armatei. Declarația a fost făcută în contextul voturilor eșuate din Parlament asupra unor proiecte de lege considerate esențiale pentru sprijinul financiar extern.

Liderul de la Kiev a vorbit despre această posibilitate în timpul unei discuții cu jurnaliștii, comentând voturile recente eșuate din Verkhovna Rada (Parlamentul unicameral al Ucrainei) asupra unor proiecte legislative a căror adoptare este cerută, printre altele, de International Monetary Fund (IMF). De asemenea, el a menționat că mai mulți parlamentari și-au exprimat dorința de a renunța la mandate, potrivit agenției Ukrinform.

Zelenski susține că, încă din primele zile ale invaziei ruse la scară largă, au existat deputați care au dorit să își depună mandatul.

„Încă din primele zile ale invaziei ruse la scară largă au existat deputați care au dorit să renunțe la mandat. Pot exista motive diferite și atitudini diferite față de acestea, dar ne aflăm sub lege marțială, iar statul trebuie apărat. Prin urmare, membrii parlamentului vor trebui fie să servească în parlament în conformitate cu legislația ucraineană, fie sunt pregătit să discut cu reprezentanții parlamentului o lege de modificare a mobilizării, astfel încât deputații să poată merge pe front”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a fost tranșant în privința responsabilității parlamentarilor în timpul războiului.

„Dacă nu servești statul în parlament, atunci servește statul pe front. Aceasta este abordarea mea”, a adăugat el.

Alegerile, imposibile în timpul războiului

Potrivit publicației citate, Zelenski a menționat că ar exista și o altă variantă – modificarea legislației pentru organizarea de alegeri parlamentare.

„Dar cred că alegerile sunt imposibile în timpul războiului și există, de asemenea, complicații juridice relevante”, a subliniat liderul ucrainean.

Acesta a recunoscut că există diferite opinii cu privire la modul în care funcționează în prezent parlamentul, însă consideră că situația trebuie corectată.

„Pot exista multe evaluări despre cum funcționează parlamentul acum, dar situația trebuie corectată”, a spus Zelenski.

Șeful statului a criticat, de asemenea, opoziția parlamentară pentru lipsa sprijinului în adoptarea unor legi importante.

„Din păcate, membrii opoziției nu își adaugă voturile pentru anumite proiecte de lege importante – fie că este vorba despre solicitări legislative ale FMI pentru sprijin financiar, despre deblocarea a 90 de miliarde de euro sau despre proiecte de lege necesare pentru integrarea europeană”, a afirmat el.

Potrivit președintelui, chiar și pentru legi care nu sunt controversate, majoritatea parlamentară este nevoită să negocieze îndelung cu opoziția. „Chiar și pentru legi care nu sunt controversate, trebuie mereu să negociem cu forțele opoziției și să petrecem mult timp convingându-le pentru a demonstra unitatea despre care vorbesc atât de des. Dar, pe lângă cuvinte, unitatea trebuie demonstrată prin acțiuni”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a comentat și apelurile unor lideri ai opoziției privind formarea unei „Coaliții a Unității Naționale”.

„O coaliție a unității naționale înseamnă votarea și implementarea legilor sau reformelor necesare care vizează unitatea națională, nu atingerea unor obiective politice înguste în timpul războiului”, a spus el.

Zelenski a subliniat că parlamentul poate dezbate chestiuni interne sau noi proiecte de lege, însă problemele legate de apărare și finanțarea țării nu ar trebui blocate de proceduri.

„De ce acest sau acel proiect de lege din partea UE sau a FMI are o mie de amendamente? Pentru cine sunt aceste amendamente? De ce trebuie ca acest singur partid, Servitorul Poporului, să stea și să elimine aceste amendamente? O criză parlamentară? Știți, criza este în capul oamenilor. Nu vorbesc acum despre societate, ci despre unii dintre așa-numiții «oameni de stat». O criză există întotdeauna atunci când o cauți și cu siguranță nu o rezolvi”, a concluzionat el.

Declarațiile vin după ce, pe 10 martie, Verkhovna Rada nu a reușit să adopte proiectul de lege guvernamental nr. 14025, care prevedea introducerea schimbului automat internațional de informații privind veniturile obținute prin intermediul platformelor digitale.

Potrivit deputatului Yaroslav Zhelezniak, înainte de a doua lectură guvernul intenționa să introducă amendamente pentru a îndeplini cerințele International Monetary Fund.

Printre acestea se numărau eliminarea limitei de 150 de euro pentru coletele scutite de taxe, introducerea TVA pentru persoanele fizice autorizate și menținerea taxei militare majorate la 5% chiar și după încheierea legii marțiale.

În aceste condiții, Cabinetul de Miniștri va trebui să înregistreze un nou proiect de lege care să includă aceste inițiative, pentru ca Ucraina să își poată respecta angajamentele asumate față de FMI.